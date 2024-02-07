"Экономический нацизм"

Немецкий IT-гигант SAP предупредил, что с 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным услугам для граждан России.

Немецкая компания просит пользователей до этой даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать их потери. Кроме того, в письме говорится о готовности IT-гиганта «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».

До решения о сворачивании своей деятельности в РФ у SAP было в общей сложности около 1,5 тысячи клиентов из России, полноценного отечественного аналога технологиям SAP нет.

Картина как две капли воды похожа на отказ в обслуживании российских клиентов другого германского гиганта - "Хетцнер", предоставлявшего хостинговые услуги лучшего в Европе качества.

Мы 10 лет или около того пользовались услугами "Хетцнера", естественно, регулярно их оплачивали, и вдруг - идите отсюда...

Причем, мы не имеем никакого отношения к государству и его информационной политике. Более того, с начала СВО мы находимся под блокировкой РКН, хотя на тот момент не успели вообще еще никак высказать свою позицию - мера носила превентивный характер.

Да, в общем, и на зарубежном хостинге мы оказались, когда сенатор Нарусова, в то время вусесильная, написала на нас донос в МВД и нас стали закрывать. Пришлось переместиться.

А теперь - те же яйца, только в профиль. Может, они там в ЕС у наших уроки берут?

Но вообще одна из основ современного капитализма - это принцип ограниченной ответственности. Я отвечаю за деятельность компании только в рамках устава компании, а не как во времена монголо-татарского ига - у кого таньга нет, головой возьмет... Та же история с государством - наличие российского пспорта вовсек не означает, что я должен отвечать лично по всем обязательствам российского государства.

А теперь этот принцип в отношении русских перестал действовать. Санкции вводятся не против государства, а против всех его граждан без разбора. Вплоть до попыток конфисковать наличные евро - у русских не может быть европейских денег...

По сути на смену принципу ограниченной ответственности пришел "экономический нацизм".

Германия за это уже платит, и не только подорожанием тепла и света - это больше уже не крупнейшая экономика Европы. Дело не в Путине или эффективности его экономической модели - она некронкурентоспособна. Но выяснилась реальная доля российского капитала в германской экономике. Русские ушли, и экономика сдулась.

Но ничего, скоро в Финляндию вообщек гуманитарку возить станем.

А.Б.