"Экономический нацизм"

Немецкий IT-гигант SAP предупредил, что с 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным услугам для граждан России.
Немецкая компания просит пользователей до этой даты выгрузить данные из облака SAP, чтобы избежать их потери. Кроме того, в письме говорится о готовности IT-гиганта «без промедления провести переговоры о досрочном прекращении договора на облачные услуги».
До решения о сворачивании своей деятельности в РФ у SAP было в общей сложности около 1,5 тысячи клиентов из России, полноценного отечественного аналога технологиям SAP нет.
Картина как две капли воды похожа на отказ в обслуживании российских клиентов другого германского гиганта - "Хетцнер", предоставлявшего хостинговые услуги лучшего в Европе качества.
Мы 10 лет или около того пользовались услугами "Хетцнера", естественно, регулярно их оплачивали, и вдруг - идите отсюда...
Причем, мы не имеем никакого отношения к государству и его информационной политике. Более того, с начала СВО мы находимся под блокировкой РКН, хотя на тот момент не успели вообще еще никак высказать свою позицию - мера носила превентивный характер.
Да, в общем, и на зарубежном хостинге мы оказались, когда сенатор Нарусова, в то время вусесильная, написала на нас донос в МВД и нас стали закрывать. Пришлось переместиться.
А теперь - те же яйца, только в профиль. Может, они там в ЕС у наших уроки берут?
Но вообще одна из основ современного капитализма - это принцип ограниченной ответственности. Я отвечаю за деятельность компании только в рамках устава компании, а не как во времена монголо-татарского ига - у кого таньга нет, головой возьмет... Та же история с государством - наличие российского пспорта вовсек не означает, что я должен отвечать лично по всем обязательствам российского государства.
А теперь этот принцип в отношении русских перестал действовать. Санкции вводятся не против государства, а против всех его граждан без разбора. Вплоть до попыток конфисковать наличные евро - у русских не может быть европейских денег...
По сути на смену принципу ограниченной ответственности пришел "экономический нацизм".
Германия за это уже платит, и не только подорожанием тепла и света - это больше уже не крупнейшая экономика Европы. Дело не в Путине или эффективности его экономической модели - она некронкурентоспособна. Но выяснилась реальная доля российского капитала в германской экономике. Русские ушли, и экономика сдулась.
Но ничего, скоро в Финляндию вообщек гуманитарку возить станем.
А.Б.
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Fussi написал 08.02.2024 11:57
EvelynViarf написал 08.02.2024 10:25
Владимир Владимирович был Иваном Васильевичем, написал 08.02.2024 09:58
пока у крысы шейка не перегниет от тушки написал 08.02.2024 09:14
В общем договоритья невозможно.
Darrylmurgy написал 08.02.2024 08:24
<a href=https://1win-brasil-br.com/>геи жестко</a>
Mist rising from the Tuscan hills, a tiny fish staring at the ocean from inside the neck of a glass bottle, and a pangolin tucked contentedly under the chin of her carer are among the winning entries from the 2023 Travel Photographer of the Year competition.
Shot all around the globe, the images illuminate both the beauty and tragedy that arise when humans interact with the natural world.
Judges crowned Slovenian photographer AndreJa Ravnak the overall winner for her depictions of dream-like European landscapes, after considering more than 20,000 images submitted by photographers from more than 150 countries.
Ravnak, an architect by trade, acknowledged the complex task faced by the judges and thanked them in a statement for recognizing her work.
хрю написал 08.02.2024 08:02
.
теперь вместо цифрового концлагеря придется пилить цифровой гулаг.
но все же, где нацизм написал 08.02.2024 07:18
Мария Х У Й Л О Воронцова написал 08.02.2024 06:48
Я доподлинно знаю про никакого отношения .
Экономический нацизм это про бананы из Эквадора, а гражданам России все доступно, чуть дороже, чем до папиной прогулки до Киева и Мелитопольской Черешенки.
Безусловно Германия тратит много на оружие и это лежит на плечах налогоплательщиков, как и Финляндия испытывает нагрузочку, но это слабенькие укольчики в сравнении с полным крахом в России, то есть мне достанется просто дырка от бублика вместо бюджета. Наследства просто нет и сбежать некуда.
Мария Х У Й Л О Воронцова написал 08.02.2024 06:39
Возможен ли такой сюжет? Рациональных причин так полагать нет. Ни единой. Но авантюрист это человек иррациональный, в его вселенной такие варианты возможны.
Хотя и трудно поставить себя на место психически особенного человека, можно попробовать это сделать. В конце концов, в свое время ни единой рациональной причины у Гитлера нападать на СССР не было, но он напал. И имел шанс, разгромив Красную армию, как и планировал, за три месяца. Другой вопрос, что с "этой стороны" стоял человек, который тоже умел в иррациональное мышление, и вот этого Гитлер не смог предусмотреть.
У Путина с его колокольни есть вариант нападения на Прибалтику, захватить ее и выдвинуть НАТО ультиматум, в котором будет предусмотрено в том числе и решение украинского вопроса в том виде, который нужен Путину. Но только при одном условии если НАТО не сможет или не успеет вернуть статус-кво на прежнее место. Это достаточно щекотливый вопрос, без решения которого любой иррациональный план превращается в чистую авантюру.Почему Прибалтика? Да просто потому, что защитить ее невозможно. Слишком небольшая территория. При этом решается вопрос связности с Калининградом, что очень немаловажно.
Будет ли реагировать НАТО? Конечно. Вот только сразу у него не получится. Война дело серьезное, поэтому будет создаваться коалиция, экспедиционный корпус, проводиться перемещения, концентрация и все вот это. Полгода минимум. Использовать Украину, как второй фронт, не выйдет сейчас ВСУ на пределе, им не то что наступать, им обороняться особо некем. И нечем. У Кремля дела тоже неблестящи, но 50-70 тысяч экспедиционного корпуса для Прибалтики он точно найдет.
И все это в самый неудачный для США момент выборы. Байден не успевает победить хоть как, а идти на выборы не победителем, но в состоянии военной угрозы, да еще и под мощным прессингом Трампа "Я же говорил, что этот маразматик доведет нас до Третьей мировой!" - в общем, на таком фоне выиграть Байдену будет еще сложнее. А сыграть в гражданскую войну в США в таких условиях будет невозможно. В любое другое время это мог бы быть выход. Но не в такой обстановке. Причем Байден упустил этот шанс, когда выкатил ультиматум губернатору Техаса, но по его истечению так ничего и не сделал, что было интерпретировано единственным образом: спекся. Не рискнул. Повторить снова ультиматум уже не получится время упущено.Громкий, ясный и документально зафиксированный отказ НАТО от приема Украины, Молдавии, Грузии, Армении в НАТО и, возможно, в ЕС. Может, что еще. И на таких условиях Прибалтику Кремль, безусловно отдаст обратно. Зачем она ему? В итоге: Трамп миротворец и умиротворитель, НАТО снова в полном составе, войны не будет. Обыватель вздыхает спокойно: ядерная война откладывается.
Возможен ли такой сюжет? Рационально очень сомнительно. А вот в иррациональном поле почему бы и нет. При условии, что Трамп побеждает и гарантирует немедленные мирные переговоры. Для победы Трампа Путин должен изобразить из России исчадие ада, трясти ядерным оружием, пугать и стращать, а также обзывать Байдена разными нехорошими словами, опуская его ниже плинтуса. Но без фанатизма, чтобы у американского обывателя не взыграло ретивое. Из Байдена нужно сделать "терпилу" и не более того. А остальное дело Трампа. Ну, и, конечно, взять под контроль Прибалтику. Кстати, немаловажная деталь.
Собственно, такое предложение и может привезти Такер Карлос Путину.
BrianBeala написал 08.02.2024 05:41
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Уильям Бернс, директор ЦРУ написал 08.02.2024 02:46
Сергей Брин (поправляя очки) написал 08.02.2024 02:45
Екатерина Канонирова
и емейл
EKATERINA.KANONIROVA@INTERCOMP.RU
- это НАШИ.
Это Снеддон Дэвид Мунро.
Там компромисс, они этот емейл оставили для нас, якобы они не могут заменить его из-за недостоверности владельца сайта и сервиса companies.rbc.ru Федорова. Якобы из-за того, что сколько бы они не перечисляли Федорову денег, там не меняют.
И Сбер тоже НАШИ, там наши разработчики программы делали, поэтому все банкоматы Сбера и работают.
Аврил Хейнц, директор Национальной разведки написал 08.02.2024 02:39
На
https://companies.rbc.ru/id/1057749528100-ooo-gugl/
страница Гугл, инн гугл 7704582421, написано:
Руководители
Снэддон Дэвид Мунро
Генеральный Директор
ИНН 770510544107
Контакты
EKATERINA.KANONIROVA@INTERCOMP.RU
эта та голова-глава где западная цивилизация
а сайт
INTERCOMP.RU
дает переход на
https://sber-solutions.ru/
это сайт Сбера.
???
Ларри Пейдж написал 08.02.2024 02:33
бомж Найденов написал 08.02.2024 02:30
Известно по сообщениям СМИ что якобы этим летом давно отошедший от операционной деятельности мультимиллиардер совладелец Alphabet Сергей Брин вернулся в Alphabet, сидел там и занимался искусственным интеллектом, а другие миллиардеры во главе с Илоном Маском критиковали искусственный интеллект.
С неба на землю. Сегодня ключевой вопрос для IT индустрии в свете налогового конфликта российских кредиторов и Гугл в том, установит ли новый конкурсный управляющий русского Гугл Валерий Таляровский обременение на долю учредителя русского Гугл "ГУГЛ ИНТЕРНЭШНЛ ЭЛ-ЭЛ-СИ", зарегестрированную в штате Делавер канцелярией штата Делавер ?
https://www.rusprofile.ru/foreign/26807
Будут ли русские "прокатывать" Гугл дальше: установив обременение сделать скриншот экрана сайта контрагентов что обременение есть и рассылать этот скриншот развивающимся странам информируя их, что на долю Гугл установлено обременение ?
Валерий Таляровский уже "воцарился" как конкурсный управляющий русского Гугл в большинстве сайтов-справочников контрагентов:
www.rusprofile.ru
kontragent.io
site.birweb.1prime.ru
www.list-org.com/company/
и даже на мафиозном сайте расположенном на американском сервере
www.find-org.com
сайте, который является отцом и матерью всякой недостоверности, так как на нем обычно не бывает контактов самого этого сайта, они не находятся обычно (б.ч. дней в году то точно) через расширенный поиск Гугл, с его администрацией невозможно связаться, если эксперты не научили как это сделать. Там выкладывают как сайты фирм сайты других фирм, указывают телефоны конкурентов, бывших сотрудников, заместителей, босс не знает, откуда телефон его заместителя и как его убрать, заместитель тоже не знает. Например, про Гугл там написано, что бывшими
руководителями Гугл
являются не Снэддон Дэвид Мунро, Дасаро Биондо Карло Сальваторе Мариа, Соловьева Юлия Дмитриевна, как написано в Руспрофиль, а якобы бывшие руководители 01.03.2023
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Соловьева Юлия Дмитриевна
01.02.2013
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ильницкий Евгений Александрович
01.08.2012
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ильинский Евгений Александрович
01.07.2011
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ДОЛГОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ.
Итак, Валерий Таляровский воцарился как конкурсный управляющий почти везде, даже в итальянской мафии, кроме ключевого сайта-справочника контрагентов companies.rbc.ru, аффилированного с новостным порталом РБК, деловые новости; там по прежнему еще красуется как
гендиректор Снэддон Дэвид Мунро. Именно в этом справочнике деловой мир обычно смотрит через бесплатный доступ почты компаний и информацию кому принадлежат торговые
марки. Гамлетовский вопрос "быть или не быть" пока в том, появятся ли в этих справочниках информация об обременении юрлица штата Делавер, и в каких из них будет обременение, а в каких нет.
PaulaChase написал 08.02.2024 01:57
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Кущ облачный написал 07.02.2024 23:10
- Не плачь мой кляйне киндер, не видать тебе больше млеко и яйки по утрам. Сдулась наша экономика, неконкурентоспособные мы. Горе нам собакам русофобским. Не любим мы русишей так, как любим пиво с колбасками.
И головой об стену Бах! Бах!
Dantewef написал 07.02.2024 22:59
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Барбос авва написал 07.02.2024 22:39
Опять гуманитарка. Они в наиривмтупили Пусть им запад поможет сказал Остап Бендер бей Мария. И кущи с ненькой.