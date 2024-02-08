Карлсон улетел из России ночью 8 февраля рейсом Москва — Белград и вернуться вроде не обещал. С собой увез двухчасовое интервью с Путиным, которое обещал выложить завтра.

Не знаю, кому в голову пришла светлая мысль сделать интервью Путина американскому журналисту ключевым пропагандистским элементом кампании. Вроде у нас кругом импортозамещение, а уж в журналистике и замещать ничего не надо - своя школа... Казалось бы, жив Познер, есть Дибров, можно сказать Гордеевой... Ах да, она ж иноагентка. А почему, собственно, нельзя дать интервью иноагентке, а натуральному иностранцу - можно?

У тебя в Думе, в правящей фракции два классных тележурналиста - Толстой и Попов, один даже вице-спикер...

Понятно, почему нельзя. Потому что нашим можно давать интервью только на одну тему: "Как я убил свободную журналистику и мне за это ничего не было". А американскому Карлсону все божья роса, он свободен в выражениях от рождения, ему просто непонятна проблема. Почему в амеприканской конституции свобода слова и мнений закреплена и действует, а в российской тоже закреплена, но... Как-то не очень крепко. Вон бабушка-педиатр что-то не то сказала - не в эфире, а на приеме, без свидетелей, и вот уже сам Бастрыкин требует завести уголовное дело, тетеньку обыскивают, допрашивают... Впрочем, даже суд отказался ее сажать в СИЗО, ограничившись домашним арестом. За слова! В частной беседе...

Тут даже программа "Скажи Скабеевой" не сработает. А "Скажи Бастрыкину" - это мы пока еще не достигли, но движемся в верном направлении.

Я даже опасаюсь теперь за Надеждина. К выборам его, теперь уже понятно, не допустят - "Ростов-на-Дому" и все остальное... Но наговорил он порядочно.

А с выборами все будет в полном порядке. Как прямо сейчас в Азербайджанее - 93 процента за потомственного президента Алиева. Мы что, хуже что ли?..

А.Б.