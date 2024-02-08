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Московский листок

"Скажи Скабеевой"

Опубликовано 08.02.2024 в разделе комментариев 5

путин цензура выборы кремль
"Скажи Скабеевой"

Карлсон улетел из России ночью 8 февраля рейсом Москва — Белград и вернуться вроде не обещал. С собой увез двухчасовое интервью с Путиным, которое обещал выложить завтра.

Не знаю, кому в голову пришла светлая мысль сделать интервью Путина американскому журналисту ключевым пропагандистским элементом кампании. Вроде у нас кругом импортозамещение, а уж в журналистике и замещать ничего не надо - своя школа... Казалось бы, жив Познер, есть Дибров, можно сказать Гордеевой... Ах да, она ж иноагентка. А почему, собственно, нельзя дать интервью иноагентке, а натуральному иностранцу - можно?

У тебя в Думе, в правящей фракции два классных тележурналиста - Толстой и Попов, один даже вице-спикер...

Понятно, почему нельзя. Потому что нашим можно давать интервью только на одну тему: "Как я убил свободную журналистику и мне за это ничего не было". А американскому Карлсону все божья роса, он свободен в выражениях от рождения, ему просто непонятна проблема. Почему в амеприканской конституции свобода слова и мнений закреплена и действует, а в российской тоже закреплена, но... Как-то не очень крепко. Вон бабушка-педиатр что-то не то сказала - не в эфире, а на приеме, без свидетелей, и вот уже сам Бастрыкин требует завести уголовное дело, тетеньку обыскивают, допрашивают... Впрочем, даже суд отказался ее сажать в СИЗО, ограничившись домашним арестом. За слова! В частной беседе...

Тут даже программа "Скажи Скабеевой" не сработает. А "Скажи Бастрыкину" - это мы пока еще не достигли, но движемся в верном направлении.

Я даже опасаюсь теперь за Надеждина. К выборам его, теперь уже понятно, не допустят - "Ростов-на-Дому" и все остальное... Но наговорил он порядочно.

А с выборами все будет в полном порядке. Как прямо сейчас в Азербайджанее - 93 процента за потомственного президента Алиева. Мы что, хуже что ли?..

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Линдгрен запретить
Авав написал 08.02.2024 22:46
Мандализулина выступала у студентов. Призывала воевать за отчизну. И то что отчизна сделала для студентов. Ботан в очках начал говорить немного не так как бы хотелось мандализулиной. Мандализулина заистерила и стала обвинять с апломбом ботана в очках в дискредитации операции. В зале поднялся смех и свист. Освистали пОцриотку. Не зашугала. Не удалось запугать. При развитии информационных площадок молодежь в курсе что происходит на самом деле. И такие бездарности рекламу войне делают анти рекламой. То есть и есть прямые дискредитаторы и самой власти и самой армии и самих задач. Позорно и смотреть на эту шлюху.
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Линдгрен запретить
Никита Мигалков написал 08.02.2024 21:25
Теперь у нас свой сермяжный Малыш и Карлсон
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раб Божий Сорин И.Л.- внук еврейских коммунистов и скажи Кущ,
а если бы Владимир написал 08.02.2024 15:40
Владимирович был бы Рахиль Мозесивичей,
пошел бы ты к нему работать, в колпаке, с бубенцом посасывать с утреца и на ночь, как это с удовольствием делаю я?
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Скажу скабеевой
Авва написал 08.02.2024 12:39
Аф! Орастая дрянь. Надоела.
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Скажи Баранову
Кущ тоже журналист написал 08.02.2024 11:16
Я в 80-е годы журналы с голыми тетеньками любил просматривать. Это была самая честная журналистика. Тогда еще фотошопа не было. И если у тетеньки сиськи зачетные, то так оно и есть. Так вот та журналистика была вообще сильно запрещенная. А почему? Потому, что честная, а не потому, что тетеньки голенькие. Таким образом выпиливалась даже сама мысль про честную журналистику. А теперь что? Голые тетки с фотошопными сиськами из каждого утюга к тебе лезут соском в глаз норовят, отфотошопленный крысогном дает фотошопные обещания отфотошопленным дояркам и учителям. А на деле ни сисек, ни дел, ни журналистики
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