Дорогая пересадка

Госдума одобрила законопроект о локализации машин такси, слово "локализация" красивое и непонятное - в общем, пересадить таксистов на отечественные авто. Хорошее дело...

Но проблема в том, что у таксистов уже есть хундаи и фольксвагены, и как правило, "рабочая" машина и есть единственное авто в семье. И вот так взять и купить другую, денежек, как правило, нет.

Да и откуда, если доход самозанятого ограничен 2 миллионами 400 тысячами в год? При этом самозанятый даже не может отнести покупку новой отечественной машины на себестоимость, и буквально половину своего годового заработка потратит на эту покупку. Так в чем тогда смысл? Он заплатил 6 процентов налога со всего годового заработка, но половину этих денег потратит на новые "Жигули", то есть ничего с налога не выгадает по сравнению с ИП или ООО. Это не говоря о том, что расходы на бензин, техобслуживание и амортизацию тоже на себестоимость не относятся, с них тоже уплачивается налог...

Таксистам становится совершенно невыгодно быть самозанятыми.

5 февраля Объединение самозанятых направило письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой просубсидировать таксистам покупку локализованных автомобилей. Полагаю, сейчас Вячеслав Викторович тренируется рисовать на думском бланке здоровенную фигу... Бюджет уже давно сверстан, принят и это закон. На будущий год - пожалуйста! Но Дума же приняла уже закон, чтобы локализовать такси уже в текущем году...

Профсоюз самозанятых "Новый труд" в лице его председателя Дарьи Митиной тоже пишет письма в Думу: "Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей без найма персонала возможность оперативной замены автомобиля на машину отечественного производства является трудновыполнимой. При этом, для большинства перевозчиков транспортное средство является единственным способом заработка и источником средств для существования".

Тоже предвижу ответ: ну и что? Как говорила одна королева, если у них нет хлеба, то могут же есть пирожные... Правда, этой королеве потом отрубили голову, но это ж потом...

А пока что "автомобильный патриотизм" очень дорого обходится лишь таксистам и их пассажирам, потому что на кого тут можно переложить бремя расходов? Только на клиента. На нас с вами.

Но наши-то люди в булочную на такси не ездят, копейку сейчас все считают. И что? Будут таксисты уходить в курьеры - с автомобилем неплохо получается, опять же никто не требует пока локализации...

А.Б.