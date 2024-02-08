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Московский листок

Дорогая пересадка

Опубликовано 08.02.2024 в разделе комментариев 7

рабочие капитализм
Дорогая пересадка

Госдума одобрила законопроект о локализации машин такси, слово "локализация" красивое и непонятное - в общем, пересадить таксистов на отечественные авто. Хорошее дело...

Но проблема в том, что у таксистов уже есть хундаи и фольксвагены, и как правило, "рабочая" машина и есть единственное авто в семье. И вот так взять и купить другую, денежек, как правило, нет.

Да и откуда, если доход самозанятого ограничен 2 миллионами 400 тысячами в год? При этом самозанятый даже не может отнести покупку новой отечественной машины на себестоимость, и буквально половину своего годового заработка потратит на эту покупку. Так в чем тогда смысл? Он заплатил 6 процентов налога со всего годового заработка, но половину этих денег потратит на новые "Жигули", то есть ничего с налога не выгадает по сравнению с ИП или ООО. Это не говоря о том, что расходы на бензин, техобслуживание и амортизацию тоже на себестоимость не относятся, с них тоже уплачивается налог...

Таксистам становится совершенно невыгодно быть самозанятыми.

5 февраля Объединение самозанятых направило письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой просубсидировать таксистам покупку локализованных автомобилей. Полагаю, сейчас Вячеслав Викторович тренируется рисовать на думском бланке здоровенную фигу... Бюджет уже давно сверстан, принят и это закон. На будущий год - пожалуйста! Но Дума же приняла уже закон, чтобы локализовать такси уже в текущем году...

Профсоюз самозанятых "Новый труд" в лице его председателя Дарьи Митиной тоже пишет письма в Думу: "Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей без найма персонала возможность оперативной замены автомобиля на машину отечественного производства является трудновыполнимой. При этом, для большинства перевозчиков транспортное средство является единственным способом заработка и источником средств для существования".

Тоже предвижу ответ: ну и что? Как говорила одна королева, если у них нет хлеба, то могут же есть пирожные... Правда, этой королеве потом отрубили голову, но это ж потом...

А пока что "автомобильный патриотизм" очень дорого обходится лишь таксистам и их пассажирам, потому что на кого тут можно переложить бремя расходов? Только на клиента. На нас с вами.

Но наши-то люди в булочную на такси не ездят, копейку сейчас все считают. И что? Будут таксисты уходить в курьеры - с автомобилем неплохо получается, опять же никто не требует пока локализации...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 7
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Не лучше их в ростовский
Авав написал 09.02.2024 22:31
Да.
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(без названия)
Николай Бухарик написал 08.02.2024 21:30
Так вроде Запорожье вошло в путинскую РФ? Почему б не восстановить старой сборки "Запоры" и не пересадить на них всю чиновно-холуйскую челядь? За такую радость народ бы носил путина на руках
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Re: А шо так?
Авав написал 08.02.2024 19:51
Аф. Вот была группа ... Воровайки... Девчата мелкая шпана уличная... Не то что всю страну развороваить.. Эт вам не хухры мудры.. И это не гипноз и не шизофрения... Это вертикальная сволочь все украли. А теперь красть по уменьшилось и нужно изыскать пути украдения среди внутренних ресурсов. Хопся. Едет этак один хууй с мигалками нарушая все правила. На работу. Глядь такси кругом мчаться. Вот она работу нашел себе ща счет других. И другим. Это же можно деньги вложить теперь в закупку машин и увеличить парк из наемных беспрааеых шоферов. А уже все подготовлено и навигаторы и операторы. Контроль отработан. Осталось наворованное средства вложить в дело. Накупить китайских машин то есть теперь русских и оборудования и бизнес процветает внутри. Но опять же найдется и лазейка комфортно отдохнуть и странах врага НАТО. Не в Сочи же тащиться.
Ну и умора. Карлсон из вражеской наты прилетел интервью брать у двойника Евгения Васильевича. Не. Ну конечно своих проституток уже не хватает. Ну уже все знают что и как они напишут и особо не верят. Если хорошо заплатят этому сраному карлсону он так все обрисует как и надо. А вы что хотели. За банку варенья и пачки долларов и не то напишешь. Посмотрим что. В любом случае этот ебануутый Карлсон легимитизирует двойника. Де мол не в холодильнике на валютном, а вот он настоящий бульвар плотник четвертого разряда. Ииииии...да! Морпех.!
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А шо так?
Ноленс воленс написал 08.02.2024 19:31
Я вот не пойму одного. Это все нам за какие заслуги? Мои дети родились при этом "большом учоном", даже разговаривают с этой путинской ехидцей. Но ведь довел все до ручки. И дальше собирается. Это гипноз или массовая шизофрения?
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Вотэтада!
Тьма сгущенка написал 08.02.2024 19:22
Наломал Вован дров на сто лет вперед. А народу нравицца! А нарот тащицца! Запрегай новый москвич, нихау тебе под хвост! Эх, прокачу! Тыщу юаней до мавзолея! Рупии не принимаем! Голыми под луной танцевать незя!
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Re:главное
Cerato написал 08.02.2024 18:49
В результате кацапской транспортной реформы кацапы получат много престижных высокооплачиваемых профессий. Конюх, возничий, шорник, коваль, каретных дел мастер. И наиболее почетная из всех этих профессий - гoвнapь.
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Обнаглели ворье поганое
Авав написал 08.02.2024 12:32
Кому очень надо продавать отечественные авто, которые вообще то изготовлены в Китае и китайские авто стоят в два раза дешевле чем собранные из китайской сборки но уже с брендом типа наш. Или подать под себя всех таксистов перестали верить их как наемных на свои авто. А парки своих авто нужно еще купить. А что вы хотели. Деньги наворованные их навалом, а девать некуда. Заграница закрыта Иииии. Давай придумывать как это теперь выжимать деньги из нутри страны. Ловко. Хотя мне таксистов не сколько не жаль. Это услуги. И дорогие услуги. Мило дело автобус. Троллейбус. Трамвай. Имеется ввиду советский. Уедешь куда хочешь за шесть копеек. С пересадкой дороже. А вы катали по Москвачуркестану на такси. Ну и как вам услуги.
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