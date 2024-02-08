Дорогая пересадка

Госдума одобрила законопроект о локализации машин такси, слово "локализация" красивое и непонятное - в общем, пересадить таксистов на отечественные авто. Хорошее дело...
Но проблема в том, что у таксистов уже есть хундаи и фольксвагены, и как правило, "рабочая" машина и есть единственное авто в семье. И вот так взять и купить другую, денежек, как правило, нет.
Да и откуда, если доход самозанятого ограничен 2 миллионами 400 тысячами в год? При этом самозанятый даже не может отнести покупку новой отечественной машины на себестоимость, и буквально половину своего годового заработка потратит на эту покупку. Так в чем тогда смысл? Он заплатил 6 процентов налога со всего годового заработка, но половину этих денег потратит на новые "Жигули", то есть ничего с налога не выгадает по сравнению с ИП или ООО. Это не говоря о том, что расходы на бензин, техобслуживание и амортизацию тоже на себестоимость не относятся, с них тоже уплачивается налог...
Таксистам становится совершенно невыгодно быть самозанятыми.
5 февраля Объединение самозанятых направило письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой просубсидировать таксистам покупку локализованных автомобилей. Полагаю, сейчас Вячеслав Викторович тренируется рисовать на думском бланке здоровенную фигу... Бюджет уже давно сверстан, принят и это закон. На будущий год - пожалуйста! Но Дума же приняла уже закон, чтобы локализовать такси уже в текущем году...
Профсоюз самозанятых "Новый труд" в лице его председателя Дарьи Митиной тоже пишет письма в Думу: "Для самозанятых и индивидуальных предпринимателей без найма персонала возможность оперативной замены автомобиля на машину отечественного производства является трудновыполнимой. При этом, для большинства перевозчиков транспортное средство является единственным способом заработка и источником средств для существования".
Тоже предвижу ответ: ну и что? Как говорила одна королева, если у них нет хлеба, то могут же есть пирожные... Правда, этой королеве потом отрубили голову, но это ж потом...
А пока что "автомобильный патриотизм" очень дорого обходится лишь таксистам и их пассажирам, потому что на кого тут можно переложить бремя расходов? Только на клиента. На нас с вами.
Но наши-то люди в булочную на такси не ездят, копейку сейчас все считают. И что? Будут таксисты уходить в курьеры - с автомобилем неплохо получается, опять же никто не требует пока локализации...
А.Б.
|
|
Авав написал 09.02.2024 22:31
Николай Бухарик написал 08.02.2024 21:30
Авав написал 08.02.2024 19:51
Ну и умора. Карлсон из вражеской наты прилетел интервью брать у двойника Евгения Васильевича. Не. Ну конечно своих проституток уже не хватает. Ну уже все знают что и как они напишут и особо не верят. Если хорошо заплатят этому сраному карлсону он так все обрисует как и надо. А вы что хотели. За банку варенья и пачки долларов и не то напишешь. Посмотрим что. В любом случае этот ебануутый Карлсон легимитизирует двойника. Де мол не в холодильнике на валютном, а вот он настоящий бульвар плотник четвертого разряда. Ииииии...да! Морпех.!
Ноленс воленс написал 08.02.2024 19:31
Тьма сгущенка написал 08.02.2024 19:22
Cerato написал 08.02.2024 18:49
Авав написал 08.02.2024 12:32