Товарооборот между Россией и Финляндией за два года уменьшился почти в шесть раз, разрыв связей вредит финской экономике, заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов: "В результате разрушения торгово-экономических связей товарооборот между нашими странами за последние два года уменьшился почти в шесть раз (ориентировочно с 12 до 2 миллиардов евро). Если еще недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнеров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке", — сказал он.

"Рост ВВП в минусе, резко увеличился государственный долг, замедляется инвестиционная активность, падает частное потребление. Растет дефицит госбюджета, в результате чего правительство вынуждено серьезно урезать расходы на социальные программы, здравоохранение, образование и так далее. Число банкротств предприятий выросло в 2023 году на четверть. Повышается активность забастовочного движения в стране", — добавил он.

В общем, «Принима́й нас, Суо́ми-краса́вица».

Много лжи в эти годы наверчено,

Чтоб запутать финляндский народ.

Раскрывайте ж теперь нам доверчиво

Половинки широких ворот!

А.Б.