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Московский листок

Посол в Финляндии сообщил о шестикратном падении торговли с Россией за два года

Опубликовано 08.02.2024 в разделе комментариев 5

торговля закон финляндия
Посол в Финляндии сообщил о шестикратном падении торговли с Россией за два года

Товарооборот между Россией и Финляндией за два года уменьшился почти в шесть раз, разрыв связей вредит финской экономике, заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов: "В результате разрушения торгово-экономических связей товарооборот между нашими странами за последние два года уменьшился почти в шесть раз (ориентировочно с 12 до 2 миллиардов евро). Если еще недавно наша страна входила в тройку ведущих торговых партнеров Финляндии, то теперь располагается уже во втором десятке", — сказал он.

"Рост ВВП в минусе, резко увеличился государственный долг, замедляется инвестиционная активность, падает частное потребление. Растет дефицит госбюджета, в результате чего правительство вынуждено серьезно урезать расходы на социальные программы, здравоохранение, образование и так далее. Число банкротств предприятий выросло в 2023 году на четверть. Повышается активность забастовочного движения в стране", — добавил он.

В общем, «Принима́й нас, Суо́ми-краса́вица».

Много лжи в эти годы наверчено,

Чтоб запутать финляндский народ.

Раскрывайте ж теперь нам доверчиво

Половинки широких ворот!

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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в 6 уменьшилась
Ахмедас Кардовичус написал 09.02.2024 01:37
В 6 раз уменьшилась с России и увеличилась в 10 раз с другими странами.3
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Не надо за финов плакать.
Вольнодумец написал 08.02.2024 16:29
Ибо оне ниче не потеряли.
.
Баранов так хитро статейку состряпал, да еще с фото, скорее уместной для глубинной Раши, что недалекая от Природы кацапня и вправду начнет переживать за финов.
.
НЕ НАДО !!! Не надо жалеть Финляндию, с уровнем жизни, который Хрущ обьявил бы началом коммунизма.
.
Что потеряла Финляндия ? Рашенскую нефть и газ? Так вы хоть на карту гляньте. Норвегия, которая не знает куда деть свои углеводороды - вот, здесь, рядом.
.
И скажу больше, если раньше финны и покупали рашенскую нефтегазогорючку, то лишь ради "дружбы" и "добрососедства", чтобы ублажить Кацапстан, не допустив по возможности второй "Зимней Войны".
.
А счас финам больше в "дружбу" играть не надо. Она уже член "НАТО". Русский медведь ей больше не страшен, а значит рашенская нефтяра ради "добрососедства" ей ни к чему.
.
То исть, шестикратное падение падение торговли финнам по барабану, а Раша стала ближе к могиле еще на один шаг, ибо навсегда потеряла финнский рынок сбыта природного сырья.
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Re: Финляндский народ - это шедеврально
Deos написал 08.02.2024 11:53
Просто некоторые кацапы за время правления борьки-алкаша разучились пить стекломой и денатурат и подсели на водку Finlandia.
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Финляндский народ - это шедеврально
Кущ поэт написал 08.02.2024 11:46
Много кукишей пальцами сверчено
Много кукишей сунуто в нос
Расиянский народ - он доверчивый
Он проглотит ципсошный понос
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет ботаться в петле
пока у крысы шейка не перегниет от тушки написал 08.02.2024 11:44
А чем Рашка-пидарашка могет "торговать" с продвинутой Финляндией?
Только газ и нефть в обмен на какие-нибудь льготы для Заплеванного гэбэвского Окурка и его шоблы.
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