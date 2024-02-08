Проведение секс-вечеринок в России оказалось под угрозой

Проект Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережения властей.
Организаторы секс-вечеринок получили предостережение от госорганов о том, что мероприятия в прежнем формате проводиться не могут.
«Мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — уточняется в посте.
Ну и нормально, секса у нас нет. А дети получаются на партсобрании...
А.Б.
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Глубинарий написал 08.02.2024 21:32
Кущ отпариватель вагин написал 08.02.2024 21:06
ThomasFer написал 08.02.2024 21:00
хрю написал 08.02.2024 20:50
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наверно в связи с этим "россиянок призвали отказаться от набирающей популярность процедуры "Отпаривание вагины".
Авав написал 08.02.2024 20:07
Авав написал 08.02.2024 20:03
Авав написал 08.02.2024 20:01
Авав написал 08.02.2024 20:00
Если сегодня вечером или завтра откроешь тему про увольнение Залужного, написал 08.02.2024 19:51
простейшую альтернативу забыл написал 08.02.2024 17:39
ты еще забыл написал 08.02.2024 17:00
Вольнодумец написал 08.02.2024 16:48
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И вот ету свободу половых отношений на Раше хотят несколько ограничить, что с коммуняцкой позиции, есть непорядок.
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Коммунисты, встанем все как один за свободу наших идеалов! Даешь свободный секс, освобожденный от буржуазных предрассудков! Освободим расейское общество от ханжеской морали эксплуататоров!
Кущ тыловик написал 08.02.2024 16:00
Мимо проходил написал 08.02.2024 15:46
Его для фронта в окопах готовили бандеропомойку защищать ,а он целыми днями сидит на коммунистическом форуме и в ус не дует.