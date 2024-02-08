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Московский листок

Проведение секс-вечеринок в России оказалось под угрозой

Опубликовано 08.02.2024 в разделе комментариев 14

суд закон
Проведение секс-вечеринок в России оказалось под угрозой

Проект Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережения властей.

Организаторы секс-вечеринок получили предостережение от госорганов о том, что мероприятия в прежнем формате проводиться не могут.

«Мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — уточняется в посте.

Ну и нормально, секса у нас нет. А дети получаются на партсобрании...

А.Б.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 14
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(без названия)
Глубинарий написал 08.02.2024 21:32
Кто-то саботирует призыв фюрера к россиянкам рожать по восемь детей
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Re: "Отпаривание вагины"
Кущ отпариватель вагин написал 08.02.2024 21:06
Та там половине госдумы уже отпаривание очка не поможет. Один Валуев еще об этом не знает, патамушта он головой кушает, а жопой какает. И для вариантов у него на флешке места не осталось
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ThomasFer
ThomasFer написал 08.02.2024 21:00
Hello.
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(без названия)
хрю написал 08.02.2024 20:50
"Мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются"
.
наверно в связи с этим "россиянок призвали отказаться от набирающей популярность процедуры "Отпаривание вагины".
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Re: Re: Re: А Баранов, умнейший человек, коммунист, медик,
Авав написал 08.02.2024 20:07
Сволочи коммунизма. А вас здесь по ходу раз два и обчелся. Да и те пОцриотизмом занимаются. А нам надо в формы физическиеи кинщицу вводить первым делом это которая дарька митькина. А для этого ее надо вот как раз и шпарить не раз два а ввести монархию временно. Ибо в здоровом теле здоровый ком дух. Баранова не брать. У него сердце.
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Re: Re: А Баранов, умнейший человек, коммунист, медик,
Авав написал 08.02.2024 20:03
Есть еще такой аналог. Семка борзый Ленинград. Иногда смотрит. Тоже коммунистическая сволочь.
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Re: А Баранов, умнейший человек, коммунист, медик,
Авав написал 08.02.2024 20:01
Всегда так говорил. Аф!
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Re: А почему Баранов за свободный секс переживает?
Авав написал 08.02.2024 20:00
Аф! Не не. Это уже было у монархистов. Все бабы общие. Вам надо прост пользоваться услугами проституток. Попробуйте обратиться к скабеевой или чурке Симонян. Предупреждаю без денег не отдадутся.
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Баранов, дорогой, не для меня, для публики просьба!
Если сегодня вечером или завтра откроешь тему про увольнение Залужного, написал 08.02.2024 19:51
будь добр, помести сакраментальное фото его рядом с крысогномом, чтобы все видели, кто реально крысогном, с крысиной небритой мордой.
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А Баранов, умнейший человек, коммунист, медик,
простейшую альтернативу забыл написал 08.02.2024 17:39
-или ВОВ-2, и тогда- "Все для фронта, все для победы!", или 1МВ-2, и тогда- одним- окопы, кровь и вши, другим- кабаки и рысаки.
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чувак!
ты еще забыл написал 08.02.2024 17:00
"що" и "гутарить".
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А почему Баранов за свободный секс переживает?
Вольнодумец написал 08.02.2024 16:48
А потому, что групповуха была идеалом коммуняк. Еще Колонтай, которая из коммуняцких авторитетов, со страниц партийных газет пропагандировала, что совокупиться, ето все равно что выпить стакан воды, а поетому, если молодому коммунисту приспичит, то коммунистка обязана в виде товарищеской услуги, без лишних слов пойти навстречу пожеланиям товарища по партии.
.
И вот ету свободу половых отношений на Раше хотят несколько ограничить, что с коммуняцкой позиции, есть непорядок.
.
Коммунисты, встанем все как один за свободу наших идеалов! Даешь свободный секс, освобожденный от буржуазных предрассудков! Освободим расейское общество от ханжеской морали эксплуататоров!
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Re: Мимо проходил
Кущ тыловик написал 08.02.2024 16:00
Куща готовили для тыла. И время пока есть. Но скоро придется разгребать весь бардак в автослужбе и времени станет меньше. Я открою военную тайну - нашу армию погубит бюррократия. Правда уже начали переходить на натовские стандарты отчетности, но не везде и не быстро. А натовские стандарты - это песня. Все четко, коротко и ясно. Без кучи отсылок к приказам и дополнениям, в которых черт ногу сломит. Впрочем у вас точно такая же хрень, только вы это менять не собираетесь. И вообще я так скажу - кто быстрее реформиирует армейскую бюррократию, тот и выиграет.
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(без названия)
Мимо проходил написал 08.02.2024 15:46
Хорошая у Куща служба.
Его для фронта в окопах готовили бандеропомойку защищать ,а он целыми днями сидит на коммунистическом форуме и в ус не дует.
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