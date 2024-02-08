Проведение секс-вечеринок в России оказалось под угрозой

Проект Kinky Party прекратит секс-вечеринки в России из-за предостережения властей.

Организаторы секс-вечеринок получили предостережение от госорганов о том, что мероприятия в прежнем формате проводиться не могут.

«Мы получили предостережение, что любые события, связанные с секс-тематикой, не допускаются», — уточняется в посте.

Ну и нормально, секса у нас нет. А дети получаются на партсобрании...

А.Б.