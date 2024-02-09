Национальность - рагуля!

По крови, «по национальности» я украинец: во мне всего одна шестнадцатая крови курского крестьянина, в позапрошлом веке пришедшего на заработки в Екатеринославскую губернию и давшего мне фамилию. Ну и пятнадцать шестнадцатых малороссийской крови. Поэтому мне особенно больно видеть предельный идиотизм власти на Украине. Уж на что депутаты и правительство России состоит из тупых кретинов, но на Украине это просто вообще какой-то зверинец!
Вот идёт война, а в моём родном Днепропетровске власть совершила очередной подвиг по своим умственным способностям – переименовала проспект Гагарина и ещё 90 улиц. Вы, уроды, хоть что-то слышали про то, что во время войны «всё для фронта, всё для победы»? Ну, если вам заняться нечем, так идите развалины разбирать или окоп какой выкопайте, идиоты!
На Западной Украине радость великая – они не пожалели отнятую у фронта технику и бензин, и с её помощью уничтожили последний памятник коммунистической эпохи – на братской могиле на кладбище снесли пятиметровый памятник советскому воину – «декоммунизировали» Западную Украину. Ну-ну, теперь уроды для победы разрушайте дома, построенные в СССР!
Кстати, дебилы не понимают, как и что не разрушай, а на фоне коммунистического периода Украины, вы, как украинская власть, даже не власть – вы мелкое вонючее говно. Разве что наглое.
Понимаете, есть украинцы, которые являются ветвью русского народа и коренным народом, населявшим и населяющим земли Украины. Украинцы прекрасно знают единый для общения всей семьи великорусский диалект, но любят и свой малороссийский (украинский) язык – язык Котляревского и Шевченко. И есть рагули, попавшие на Украину с земель, присоединённых к Украине только в 1939 году, причём, их даже галичанами нельзя назвать, галичане - это народ, как народ. А рагули - это организмы с особым психофизическим состоянием души, это дикая смесь бесчестной тупой зависти с исключительной наглостью. Можно было бы сказать, что это только галичане рождают этих рагуль, но это не так – рагуль и русские рождают, возьмите в пример Секретаря украинского Совбеза Данилова или паноптикум Верховной Рады и ближнего окружения Зеленского.
Чтобы стать рагулей (как я понимаю, глядя на рагуль), надо быть тупым, не иметь понятия о достоинстве, чести и совести, подсознательно осознавать эту свою ущербность и дико завидовать всем и всему, стремясь доказать свою человеческую значимость исключительно своей наглостью.
Я уже не знаю, кого сейчас нынешнее человеческое быдло считает патриотом, но раньше патриотом был тот, кто безусловно служит своей стране, а уж во время войны обязательно вступает в армию. А как иначе? В Великобритании дети аристократов, считавшиеся «золотой молодёжью», с началом Второй мировой войны не удрали за границу, а вступили королевские военно-воздушные силы и гибли в воздушных боях, защищая свою Родину. Да что аристократы, наследная принцесса и будущая королева Елизавета II не уехала в Канаду или Австралию спасать свою драгоценную жизнь, а вступила в Вспомогательный корпус армии, став военным шофёром!
Я понимаю, когда за границу удирает оппозиция правящему режиму – ей режим не даст ни воевать, ни жить, но как может удрать из воюющей страны сторонник правящего режима? Ну, положим, удрал, но тогда ты же должен затаиться, чтобы за границей никто не видел, какой трусливой мразью являются «патриоты» его страны, и не задавался вопросом, а стоит ли «стране такого дерьма» помогать?
Но тупые рагули даже этого не понимают – в человеческом плане это какой-то сгусток тупой наглости. Вот недавно передали сообщение, что дезертиры из ВСУ, спрятавшиеся в Финляндии, под угрозой погрома заставили финский художественный музей «Атенеум» заменить русскую национальность художнику Илье Репину на украинскую, поскольку Репин, (кстати, почему-то с детства насмехавшийся над малороссийским наречием) родился в городе Чугуев Харьковской губернии Российской империи.
Ну, что ты с этих рагуль возьмёшь – дебилы, гордящиеся поступками дебилов!
Я с определённым скепсисом отношусь к Анатолию Шарию, но не могу ему отказать в том, что он настоящий украинец, – презирает рагуль, прекрасно говорит на настоящем украинском языке, но со своими слушателями говорит (как и полагается настоящему украинцу) на русском языке. Ни одного хорошего слова не слышал от него в адрес Москвы, при этом и у Шария совершенно неприкрыта ненависть к Зеленскому с его рагульскими сообщниками. Да, порою Шарий говорит херню, но ведь свои мозги ему не вложишь.
И, как я понимаю, украинец Шарий тоже ненавидит рагуль, посему опубликовал у себя рассказ беженки-украинки о том, как эти рагули, удравшие от войны за границу, ведут себя там. А я этот рассказ перепечатаю, хотя он и длинный.
Шарий поясняет: «Чехия. Прага. Ресторан «Арарат». Новый год, как я понимаю. Ситуация», - далее я дам сам рассказ украинки о праздновании в этом ресторане Нового года:
«Вышел патриот к микрофону, который почему-то не на нулевом километре, чуть не порвал на себе рубаху от пафоса, перевел весь тост в политическую плоскость, закончив все воплем про «руснi настане пиз...».
Дети замерли на минуту, но выучили новые слова... А дядя пошел дальше разогревать патриотизм горячительными напитками. Ведущая все время говорила исключительно на украинском, не смотря на гостей из разных стран. А что английский не вариант, если от русского начинается столбняк? Или микросхем в голове не хватает осилить?
Многократно армяне просили песен на русском. Армянских(!) исполнителей. Но жесткий игнор. Это же мероприятие без «жодних руснявих пicень». Нужно ли говорить, что гости из других стран сидели в прострации, ни слова не понимая, что говорит ведущая. Но это не дело опускаться рагулям до такой низости, как обращать внимание на быдло, не владеющей мовою, даже если это индивиды выросли за тысячи км от Неньки, и с ней не имеют абсолютно ничего общего.
Пусть осваивают!
А потом включили ТВ и начали готовиться к выступлению парня в military casual, которому, как всегда, есть, что сказать миру. Особенно присутствующим грекам, не владеющем мовою. Или румынам. Люди сидели офигевшие, не понимая, где они и почему празднование НГ превращается в политическое представление.
Я пошла к главной тете, не просто управляющей, а к собственнице сего заведения. С Западной Украины тетя, кстати, и это быстро обнаружилось. Я пошла озвучивать коллективную просьбу иностранцев выключить телевизор, ведь украинцев в зале всего лишь примерно половина, а, скажем, Пашиняна не включили в программу вчера, хотя ресторан как бы армянский и т.д. Пожевать морковку и вспомнить вкус майонеза можно и дома, в подобные места ходят за атмосферой.
Удивительно, но дама об этом не догадывалась и на мои аргументы с визгом и криками мне сообщили что «в країнi вiйна», а я «люта москалька». Подскочила официантка. Я думала, они меня бить начнут.
В общем вышла я на улицу, чтобы не участвовать, ну и позвонить родственникам, которые порох как раз нюхали и нюхают прямо сейчас.
Закончилось все мужской потасовкой в зале. Все иностранцы ушли до одного. В том числе ушли и мы (несколько человек) с детьми.
Мы – украинцы. Но, оказывается, мы москали и пидарасы и нам нужно ... слушать Путина (почему этого деятеля – не очень понятно) и ехать на ...й. В общем далеко ехать нужно.
В конце, когда уже совсем был разбор полетов, певун, он же певец, он же солист мне заявил, что не нужно на них (иностранцев в зале) обращать внимание. «Треба топити за своє і піднімати своє».
Дорогие сограждане! Может кто из вас не понимает, почему в самых разных концах мира вас (нас - всех украинцев) все больше и больше народу хочет от3,14....ть? Почему уже многих от вас (и всех нас) тошнит, и приличные люди попросту от нас шарахаются.
Наша боль самая болезненная, а война самая воинственная? Для нас с вами – да. Так и есть. Но дело в том, что (вдруг вы не знали) у других людей есть свои интересы, ценности, свои языки и своя, вы удивитесь, не менее древняя (i наповнена стражданнями) история. И когда других людей (и их интересы) игнорируют и ни во что не ставят, это вызывает сначала недоумение, потом оторопь, а потом просто брезгливость или сразу отвращение. Иногда сразу заряжают по фейсу, минуя первичные стадии.
Есть в этом всем и хорошее. Я наконец-то поняла значение слова РАГУЛI. Это серьезно и это не лечится.
Есть в этом всём и последствия.
Когда пьяное животное с выпученными глазами хватает за руки и кричит мне, украинке по отцу и матери, по всем бабушкам и дедушкам, «клята москалька», обзывает последними словами, а ты трезвая как стеклышко, потому что не употребляешь алкоголь, и просто не совсем разделяешь его взгляды и уважаешь других людей. А потом набрасываются бешеные тетки, которые на своем диалекте (который почему-то выдают за украинский) брызгают слюной в тебя, которая говорит с ними как раз на украинском, то происходит какой-то глубинный слом внутри».
Понимаете, можно с умным видом, по-профессорски что-то объяснять про рагулей, а можно просто прочесть рассказ о том, как рагули выглядят, причём, не в глазах великороссов или белорусов, а глазах самих украинцев.
Которые сегодня, как идиоты, гибнут за этих рагуль.
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Авав написал 09.02.2024 22:28
И напьешьмя и прдерешься и пропоносит. Жизнь одна и надо прожить ее как следовает без войн. Падлы.
Ты за Мухина не беспокойся рагуля,ты о себе лучше написал 09.02.2024 19:51
Ибо,уже в обозримом будущем не будет ни СБУ,ГУР,ни прочих террроистических контор бандеровский хохлопомойки.
Да и самой бандеропомойки в ее нынешнем территориальносм статусе похоже тоже уже не буде.
Вольнодумец написал 09.02.2024 19:38
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Так начиная с 14 года, Муха своей писаниной способствовал, в том числе и на етом сайте, пропаганде вяликорусского шовинизма, придумывая разные "исторические" байки во славу много возомнившей о себе кацапни,тем самым разбудив среди них нездоровые инстинкты, от коих сам же и пострадает.
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Дело в том, что любой вяликорусский шовинизм, в своем развитии неизбежно проходит стадию юдофобии. А у Мухина фейс как назло классический ближневосточный, несмотря на якобы 15/16 украинских генов смешанных с 1/16 вяликорусских ДНК.
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Гены ето конечно хорошо, и расейский аусвайс кстати. Но одного не учел Мухин, что когда-нибудь, разбуженный евойной и его дружков-коммуняк пропагандой расейский народ в едином порыве воскликнет- Бей жидов, спасай Расею!
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Вот тут-то и начнутся проблемы Мухина, ибо бить будут не по паспорту, а по морде, не взирая на прежние заслуги. А личико у Мухинга вовсе не арийское.
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Ну допустим, Муха каким-то образом сбежит за кардон от гнева расейских националистов. А что дальше? На него тут же начнет охоту СБУ, чтоб впаять пожизненный срок за отрицание Голодомора! Причем тут Мухин отличился особо, состряпав книжонку, где с помощью замеса из демагогии, лжи и подтасовок, доказывал, что де украинцы - сами виноваты, так как не хотели работать.
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То исть, поймать Муху и заставить его отвечать за свои слова, будет для СБУ делом принципиальным, а значит Мухинг обречен на неизбежное.
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Вот так, длинный язык плюс человеконенавистнические идеи Мухина будут иметь для него плохие последствия.
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Как грится - сам виноват!
Ну не знаю написал 09.02.2024 14:48
Вольнодумец написал 09.02.2024 14:29
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В отличии от этого, украинская земля у расейских авторов, с ее казацким населением, среди белых хат и фруктовых садов оставляет лишь светлые чувства.
Да вот хотя бы - "Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут..."
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То есть, история и литература свидетельствуют - Украина, в отличии от Кацапстана, не была землей сплошного человеческого горя и страданий.
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Оттуда, из глубин веков и произрастает все различие между добродетелью и похвальными качествами украинского народа и расейским человекосбродом, спившимся от безнадеги рабского существования.
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Так еще средневековые послы и путешественники отмечали бьющие в глаза своей глубиной, различия между украинцами и кацапами.
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А именно - истинную религиозность украинцев и языческую дикость кацапни, слегка прикрытой показным христианством. Изумительная чистоплотность украинских сел и откровенное свинство кацпских деревень. Честность, радушие, открытость, жизнерадостность жителей Украины, в сравнении с лживостью, угрюмостью и враждебностью кацапского зомбиленда.
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Все это различие продолжает существовать и в наши дни, проявляя себя однозначным образом.
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Так например, украинская дивизия "Галичина", сформированая из западенцев (которых Муха, чохом именнует рагулями) настолько прекрасно показала себя, что командование Вермахта и СС признало "Галичину" равноценной лучшим немецким дивизиям.
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Русская же РОА, мала того, что ничем себя не проявила, так еще и ударила в спину немцам, показав кацапов как двойных предателей, лишенных какой-либо морали и убеждений.
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Ну и наши дни, демонстрируют ту же неизменность натуры кацапов - ВЕРОЛОМСТВО, беспримерное у цивилизованных народов, нарушение всяческих официальных договоров, бессовестную лживость, дикую жестокость к мирному населению, клептоманию, вплоть до поношенных трусов и старых унитазов, полный бардак на фронте и тылу, неисправимый вследствии кацапского слабоумия.
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Победа Украины неизбежна не только вследствии качеств украинской нации и помощи Запада, но и предопределена всеми перечисленными и неупомянутыми, дегенеративными от Природы и скотского бытия чертами кацапов.
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Слава Украине! Героям Слава!
Вольнодумец написал 09.02.2024 12:59
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В своем последнем опусе, Муха сделала очередное историческое открытие - оказывается, существуют некие нехорошие рагули, самим своим существованием дискредитирующие Украину.
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Причем, ета Муха, на всякий случай (то есть, на случай развенчивание его умозаключений) , сделала оговорочку - мол и среди русских есть рагули.
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И ето правда. Кацапских рагулей в Империи называли - "деревня" , а при Совке, еще и "колхозниками" , подразумевая при этом малокультурность и общую отсталость в развитии, обитателей кацапского села.
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Причем это общемировой факт - жители сельской глубинки любой страны, ввиду особенностей своего бытия, всегда отличались (как правило), отсутствием аристократических манер и упрощенным взглядам на жизнь.
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Так например,тех кого в Украине называют рагулями, в Раше - деревней, колхозниками, имеют в Америке свое собственное определение - реднэки.
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Намеренная ложь навозной Мухи в этой гнусной статейки в том, что он социологическое явление присущее ВСЕМ мировым обществам, хотел выдать за чисто украинскую особенность.
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И к сожалению, Мухинское словоблудие, его манера переворачивать все с ног на голову, проходит на ура среди кацапни, ввиду низкого IQ последней.
Dassout написал 09.02.2024 09:55
не надо усукаблять ситуацию написал 09.02.2024 08:25
Похоже, что эта стадия детского развития недоступна российской мысли и сегодня. Архаичный эгоцентризм следствие все той же автореферентности приводит ко все большему отставанию от реальности и искажениям трагическим, если не сказать преступным.
Инфантилизм и безответственность одна из характерных черт подавленной репрессивным воспитанием личности. (О глобальном российском сиротском синдроме расстройства привязанности читайте тут.) Упорное непонимание (нежелание или неспособность понять?) российской стороной, чего от нее хотят услышать представители пострадавших не только от советских танков, но и от штыков российской империи народов, уходит корнями в глубокую двойственность мироощущения русского либерала, который ощущает себя вечной жертвой режима и потому не в состоянии взглянуть на себя как на представителя агрессора и латентного разносчика той же картины мира.
И вот ввели в отношении сегодняшней государственной идеологии термин шизофашизм: фашизм под маской борьбой с фашизмом.
"Шизофашизм это расколотое мировоззрение, своего рода карикатура на фашизм, но серьезная, опасная, агрессивная карикатура. Шизофашизм проявляется в истерической ненависти к свободе, демократии, ко всему чужестранному, к людям иной идентичности, а также в поиске врагов и предателей среди своего народа. Но это шовинистическое мировоззрение находится в шизофреническом расколе со стремлением использовать те самые блага, которые обеспечивает "враг": недвижимость за рубежом, привилегия давать образование детям в "Гейропе" и "Пиндостане", хранить счета в их банках и т. д."
хрю написал 09.02.2024 04:56
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 09.02.2024 02:03
Эллекторат, посмотри на е6альник Катынской Падальной Мухи - это же е6альник типичного жидохохла!!!
епрст написал 09.02.2024 01:23
Кущ,военная служба видимо не идет тебе на пользу.
Тупеешь на глазах.
За несколько лет нахождения тут на площадке не помню,чтобы Мухин писал комментарии к своим статьям.
Я понимаю тебе задела его статья,но на правду ведь грех обижаться.
А уж пытаться,как ребенок,оскорбить другого человека,коверкая его ФИО,вообще не делает никому чести.
Хотя кому я это говорю...
Кущ перехвалил написал 09.02.2024 00:57
епрст написал 09.02.2024 00:42
Кущ рагуль написал 09.02.2024 00:32
Извиняюсь, что всьо, как обычно ниасилил, но начало мне понравилось. Прям вижу, что писал оь всей души. Ёрзал на стуле, высовывал язык и был в одном шлепанце потому, что гениальная идея этого бессмертного произведения озарила автора внезапно и бесповоротно.
Продолжайте в том же духе, Юрий Мухиндович, и будет вам щасье