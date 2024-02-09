Национальность - рагуля!

По крови, «по национальности» я украинец: во мне всего одна шестнадцатая крови курского крестьянина, в позапрошлом веке пришедшего на заработки в Екатеринославскую губернию и давшего мне фамилию. Ну и пятнадцать шестнадцатых малороссийской крови. Поэтому мне особенно больно видеть предельный идиотизм власти на Украине. Уж на что депутаты и правительство России состоит из тупых кретинов, но на Украине это просто вообще какой-то зверинец!

Вот идёт война, а в моём родном Днепропетровске власть совершила очередной подвиг по своим умственным способностям – переименовала проспект Гагарина и ещё 90 улиц. Вы, уроды, хоть что-то слышали про то, что во время войны «всё для фронта, всё для победы»? Ну, если вам заняться нечем, так идите развалины разбирать или окоп какой выкопайте, идиоты!

На Западной Украине радость великая – они не пожалели отнятую у фронта технику и бензин, и с её помощью уничтожили последний памятник коммунистической эпохи – на братской могиле на кладбище снесли пятиметровый памятник советскому воину – «декоммунизировали» Западную Украину. Ну-ну, теперь уроды для победы разрушайте дома, построенные в СССР!

Кстати, дебилы не понимают, как и что не разрушай, а на фоне коммунистического периода Украины, вы, как украинская власть, даже не власть – вы мелкое вонючее говно. Разве что наглое.

Понимаете, есть украинцы, которые являются ветвью русского народа и коренным народом, населявшим и населяющим земли Украины. Украинцы прекрасно знают единый для общения всей семьи великорусский диалект, но любят и свой малороссийский (украинский) язык – язык Котляревского и Шевченко. И есть рагули, попавшие на Украину с земель, присоединённых к Украине только в 1939 году, причём, их даже галичанами нельзя назвать, галичане - это народ, как народ. А рагули - это организмы с особым психофизическим состоянием души, это дикая смесь бесчестной тупой зависти с исключительной наглостью. Можно было бы сказать, что это только галичане рождают этих рагуль, но это не так – рагуль и русские рождают, возьмите в пример Секретаря украинского Совбеза Данилова или паноптикум Верховной Рады и ближнего окружения Зеленского.

Чтобы стать рагулей (как я понимаю, глядя на рагуль), надо быть тупым, не иметь понятия о достоинстве, чести и совести, подсознательно осознавать эту свою ущербность и дико завидовать всем и всему, стремясь доказать свою человеческую значимость исключительно своей наглостью.

Я уже не знаю, кого сейчас нынешнее человеческое быдло считает патриотом, но раньше патриотом был тот, кто безусловно служит своей стране, а уж во время войны обязательно вступает в армию. А как иначе? В Великобритании дети аристократов, считавшиеся «золотой молодёжью», с началом Второй мировой войны не удрали за границу, а вступили королевские военно-воздушные силы и гибли в воздушных боях, защищая свою Родину. Да что аристократы, наследная принцесса и будущая королева Елизавета II не уехала в Канаду или Австралию спасать свою драгоценную жизнь, а вступила в Вспомогательный корпус армии, став военным шофёром!

Я понимаю, когда за границу удирает оппозиция правящему режиму – ей режим не даст ни воевать, ни жить, но как может удрать из воюющей страны сторонник правящего режима? Ну, положим, удрал, но тогда ты же должен затаиться, чтобы за границей никто не видел, какой трусливой мразью являются «патриоты» его страны, и не задавался вопросом, а стоит ли «стране такого дерьма» помогать?

Но тупые рагули даже этого не понимают – в человеческом плане это какой-то сгусток тупой наглости. Вот недавно передали сообщение, что дезертиры из ВСУ, спрятавшиеся в Финляндии, под угрозой погрома заставили финский художественный музей «Атенеум» заменить русскую национальность художнику Илье Репину на украинскую, поскольку Репин, (кстати, почему-то с детства насмехавшийся над малороссийским наречием) родился в городе Чугуев Харьковской губернии Российской империи.

Ну, что ты с этих рагуль возьмёшь – дебилы, гордящиеся поступками дебилов!

Я с определённым скепсисом отношусь к Анатолию Шарию, но не могу ему отказать в том, что он настоящий украинец, – презирает рагуль, прекрасно говорит на настоящем украинском языке, но со своими слушателями говорит (как и полагается настоящему украинцу) на русском языке. Ни одного хорошего слова не слышал от него в адрес Москвы, при этом и у Шария совершенно неприкрыта ненависть к Зеленскому с его рагульскими сообщниками. Да, порою Шарий говорит херню, но ведь свои мозги ему не вложишь.

И, как я понимаю, украинец Шарий тоже ненавидит рагуль, посему опубликовал у себя рассказ беженки-украинки о том, как эти рагули, удравшие от войны за границу, ведут себя там. А я этот рассказ перепечатаю, хотя он и длинный.

Шарий поясняет: «Чехия. Прага. Ресторан «Арарат». Новый год, как я понимаю. Ситуация», - далее я дам сам рассказ украинки о праздновании в этом ресторане Нового года:

«Вышел патриот к микрофону, который почему-то не на нулевом километре, чуть не порвал на себе рубаху от пафоса, перевел весь тост в политическую плоскость, закончив все воплем про «руснi настане пиз...».

Дети замерли на минуту, но выучили новые слова... А дядя пошел дальше разогревать патриотизм горячительными напитками. Ведущая все время говорила исключительно на украинском, не смотря на гостей из разных стран. А что английский не вариант, если от русского начинается столбняк? Или микросхем в голове не хватает осилить?

Многократно армяне просили песен на русском. Армянских(!) исполнителей. Но жесткий игнор. Это же мероприятие без «жодних руснявих пicень». Нужно ли говорить, что гости из других стран сидели в прострации, ни слова не понимая, что говорит ведущая. Но это не дело опускаться рагулям до такой низости, как обращать внимание на быдло, не владеющей мовою, даже если это индивиды выросли за тысячи км от Неньки, и с ней не имеют абсолютно ничего общего.

Пусть осваивают!

А потом включили ТВ и начали готовиться к выступлению парня в military casual, которому, как всегда, есть, что сказать миру. Особенно присутствующим грекам, не владеющем мовою. Или румынам. Люди сидели офигевшие, не понимая, где они и почему празднование НГ превращается в политическое представление.

Я пошла к главной тете, не просто управляющей, а к собственнице сего заведения. С Западной Украины тетя, кстати, и это быстро обнаружилось. Я пошла озвучивать коллективную просьбу иностранцев выключить телевизор, ведь украинцев в зале всего лишь примерно половина, а, скажем, Пашиняна не включили в программу вчера, хотя ресторан как бы армянский и т.д. Пожевать морковку и вспомнить вкус майонеза можно и дома, в подобные места ходят за атмосферой.

Удивительно, но дама об этом не догадывалась и на мои аргументы с визгом и криками мне сообщили что «в країнi вiйна», а я «люта москалька». Подскочила официантка. Я думала, они меня бить начнут.

В общем вышла я на улицу, чтобы не участвовать, ну и позвонить родственникам, которые порох как раз нюхали и нюхают прямо сейчас.

Закончилось все мужской потасовкой в зале. Все иностранцы ушли до одного. В том числе ушли и мы (несколько человек) с детьми.

Мы – украинцы. Но, оказывается, мы москали и пидарасы и нам нужно ... слушать Путина (почему этого деятеля – не очень понятно) и ехать на ...й. В общем далеко ехать нужно.

В конце, когда уже совсем был разбор полетов, певун, он же певец, он же солист мне заявил, что не нужно на них (иностранцев в зале) обращать внимание. «Треба топити за своє і піднімати своє».

Дорогие сограждане! Может кто из вас не понимает, почему в самых разных концах мира вас (нас - всех украинцев) все больше и больше народу хочет от3,14....ть? Почему уже многих от вас (и всех нас) тошнит, и приличные люди попросту от нас шарахаются.

Наша боль самая болезненная, а война самая воинственная? Для нас с вами – да. Так и есть. Но дело в том, что (вдруг вы не знали) у других людей есть свои интересы, ценности, свои языки и своя, вы удивитесь, не менее древняя (i наповнена стражданнями) история. И когда других людей (и их интересы) игнорируют и ни во что не ставят, это вызывает сначала недоумение, потом оторопь, а потом просто брезгливость или сразу отвращение. Иногда сразу заряжают по фейсу, минуя первичные стадии.

Есть в этом всем и хорошее. Я наконец-то поняла значение слова РАГУЛI. Это серьезно и это не лечится.

Есть в этом всём и последствия.

Когда пьяное животное с выпученными глазами хватает за руки и кричит мне, украинке по отцу и матери, по всем бабушкам и дедушкам, «клята москалька», обзывает последними словами, а ты трезвая как стеклышко, потому что не употребляешь алкоголь, и просто не совсем разделяешь его взгляды и уважаешь других людей. А потом набрасываются бешеные тетки, которые на своем диалекте (который почему-то выдают за украинский) брызгают слюной в тебя, которая говорит с ними как раз на украинском, то происходит какой-то глубинный слом внутри».

Понимаете, можно с умным видом, по-профессорски что-то объяснять про рагулей, а можно просто прочесть рассказ о том, как рагули выглядят, причём, не в глазах великороссов или белорусов, а глазах самих украинцев.

Которые сегодня, как идиоты, гибнут за этих рагуль.