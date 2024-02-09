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Московский листок

На выборах четыре кандидата, и все за Путина

Опубликовано 09.02.2024 в разделе комментариев 21

путин цензура выборы кремль
На выборах четыре кандидата, и все за Путина

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о полной ясности того, что в итоговом избирательном бюллетене будут четыре кандидата на должность президента России.

Уверенность в том, что на финал в первом туре выиграет Путин она не выражала, но как-то и без ее слов понятно... Надеждин, конечно, исполнит ритуальноеобращение в Верхоный суд, но и тут результат предсказуем.

Остается, конечно, вопрос с двумя сотнями тысяч человек, которые все-таки поставили подписи за Надеждина, но тут он сам переадресовал отвественность на неопределенных "законодателей", так составивших закон, что собрать подписи независимому кандидату нереально. Если, конечно, этот "независимый кандидат" не Путин. В итоге подтвердилась всем известная истина - проиграть Путину на выборах может не каждый, а только выдвинутый от парламентской партии. И то, если она, на манер "Справедливой России" не откажется выдвигать своего кандидата.

Система уже приобрела невероятную устойчивость - второгог тура не президентских выборах не бывало уже почти 30 лет! С эпичного противостояния Ельцина и Зюганова, после которого, слив электоральную победу, Геннадий Андреевич переквалифицировался из политиков в царедворцы.

Устойчивость системы демонстрирует даже наш опрос на "Соцуиал ЗА", который мы, как известно, не фальсифицируем.

"Если Надеждина не допустят к выборам, пойдете ли вы голосовать?"

Всего в полночь с 8-го на 9-е - 5,4 тыс. голосов.

Все равно пойду - 61 %

Нет, не пойду - 19 %

Не пойду по-любому - 13 %

По-любому пойду, чтобы проголосовать за В.В.Путина - 7 %

При таком раскладе Надеждина можно было бы и не снимать, особенно по итогам последнего вопроса. Но даже после этой математической ошибки итоговый результат изменится мало - не придет даже 32 процента, так почти семьдесят же явятся. Это в весьма оппозиционной выборке.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 21
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Re: Re: Фифа и Моссадик: слитая переписка Залужного вскрыла перемены в интимной жизни Зеленского
Авав написал 09.02.2024 22:02
Вообщем уже подводя не итог а графу -всего:
Хууй на хууй менять только время терять.
Что там чтот здесь одна шваль воровская и кокаиновая. Не нужна она народу труда. Паразитам нужна для продолжения гражданской войны.
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Re: Фифа и Моссадик: слитая переписка Залужного вскрыла перемены в интимной жизни Зеленского
Кущ поддерживает написал 09.02.2024 20:51
Обычный фейк с элементами правды. Зеленкина действительно не любят в армии (сам знаю). Зеленкин действительно пару раз попадал на камеры в неадеквате. Насчет смены ориентации - брехня. Насчет наркоты - возможно кокаин (а кому сейчас легко).
Остальное тоже брехня.
Вопрос в другом - а что для вас это меняет? Против вас воюет не Зеленкин. Против вас воюет народ. Если завтра не станет ни Зеленкина, ни Залужного, то от этого ничего не поменяется. И то, что вы не понимаете - как это возможно и судите о нас по себе, тоже для вас ничего не меняет.
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(без названия)
Итого написал 09.02.2024 20:01
При таком раскладе Надеждина можно было бы и не снимать, особенно по итогам последнего вопроса. Но даже после этой математической ошибки итоговый результат изменится мало - не придет даже 32 процента, так почти семьдесят же явятся. Это в весьма оппозиционной выборке.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
С чем и поздравляю дорогих рассиян. Обитающий в недоимперии недонарод покорно и притом даже еще и добровольно в очередной раз потопает голосовать за своего плешивого недофюрера, не имеющего ни успехов в правлении, ни идеологии, ни образа будущего, ничего хорошего своим холопам даже и не обещающего, и на глазах у них сливающего свою недоимперию в унитаз, подражая в этом Николаю II с его аристократами и Горбачеву с его партократами.
Значит за исключением взбрыкнувших в последнее время башкир и якут, основную массу россиян все устраивает, и можно констатировать: повелитель достоин своих холопов, а холопы достойны своего господина. На сей счет существует украинская пословица: Видели глаза что выбирали, еште, хоть повылазте. Приятного всем аппетита.
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Фифа и Моссадик: слитая переписка Залужного вскрыла перемены в интимной жизни Зеленского
Из серии публикаций- и это все о них написал 09.02.2024 20:00
В сеть попала стенограмма прослушки главкома ВСУ генералы изощренно глумились над президентом
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Конфликт Зеленского и Залужного, похоже, набирает обороты. В сети появилась стенограмма прослушки телефона главкома ВСУ с весьма пикантными деталями. В частности, в стенограмме приводится список оскорбительных кличек, которыми наделили Зеленского. Кроме того, судя по разговору генералов, в жизни президента Украины произошли разительные перемены в интимной жизни.
-
Напомним, что в конце прошлого года на Украине разразился скандал выяснилось, что в кабинете Залужного был обнаружен "жучок"- прослушивающее устройство. При этом сам главком подтвердил журналистам этот факт и даже рассказал некоторые подробности. Впрочем, откуда взялась прослушка, так и не выяснилось.
-
Чуть позже, как и предполагалось, в сети стали появляться записи непубличных разговоров. СБУ поспешило заверить, что записи якобы были сгенерированы нейросетью. В то же время ряд хакерских каналов подтвердил их достоверность.
-
В пятницу, 2 февраля, на пике конфликта Зеленского с Залужным, ряд Telegram-каналов опубликовал скрин выдержки из расшифровки "телефонных переговоров Залужного В. Ф. в период с 27.11.2023 по 03.12.2023".
-
В частном разговоре оказалось немало пикантных деталей. Так, например, в ходе разговора с генералом Сырским 28 ноября Залужный намекнул на смену сексуальной ориентации президента:
-
"Пусть садится в свой голубой вагон и yебывает", сказал главком.
Через два дня Залужный рассказал Сырскому, что отказался беседовать с Зеленским, потому что тот находился под воздействием наркотиков:
-
"Пошел он..., я не буду с ним говорить сейчас, он опять (под воздействием наркотиков)".
-
В разговоре с советником главы офиса президента Михаилом Подоляком Залужный и вовсе заявил, что над президентом смеется вся страна:
-
"Нет, ну ты лицо его видел? Он же отсталый. Вся страна смеется".
-
Отдельного упоминания заслуживают клички Зеленского, которые также были размещены в расшифровке. Так, например, судя по скрину, Зеленского за спиной называли "сопляком", "моссадиком", "фифой" и "Стюарт Литтл". Всего опубликовано 12 кличек, к сожалению, не все их можно публиковать.
-
"Клички, которые они между собой дали Зеленскому очень забавные. Судя по некоторым фразам, закрадывается впечатление, что Зеля поддался искушению Макрона и таки сменил свою сексуальную ориентацию", прокомментировал обидные прозвища один из политических Telegram-каналов.
-
Некоторые эксперты не исключают, что этот слив устроил глава ГУР Буданов. И этот вброс, если он имеет под собой реальные основания, показатель того, что "Пентагон" и "МИ-6" не могут между собой договориться по поводу смены руководства украинской армии ( на момент выхода материала)
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Re: Re: мы разная во всем
Авав написал 09.02.2024 17:14
Говорит Канада. Новости.
Говорит Канада-
Нам!!! Ни хууяя не надо!!!
.
Говорит Белгород и Воронеж
Дроны хууй догонишь...
.
Хотелось бы милейшее испрошенияу бар ГД и прочих вашблагородий.
.
Пишут в газетенках что дроны летят тысячи километров и запустили их враги украинцы их ВСУ. Но позвольте господа хорошие. Дроны летят тысячи километров, граждане областей сообщают чтот летят не НЛО а дроны. Где средства пво. Где бомбоубежища. Где учения по гражданской обороне. Они ранее в советской жизни имелись. Теперь где все это.
Простые граждане читайте их отзывы не верят ушлым вралям губерам и их пресмыкающимся. Мы защитим мы защитили мы сбили мы все сделали для граждане.... Ни хууяя не сделали ни хууяя не защитили... Средства защиты расппиздили, по настроили потемкинских остановокрядом с автобусными остановками которые жители неприминкли превратить в отложен место и ловко так внутри все и обосрали что не прдскользнувшмсь на Гаване и не ееьнутся в ваше воровской гоовно просто не воззможно. И при падении у каждого здравоиысляшего человека последняя мелькает мысль. Мы спасены . Мы в главнее. И бомба уже над моей головой... Ббубух... Бабух... И самая последний мысль перед кончиной.... Эх.. Бляяять.. Что идет я по контракту то не пошел.. Глядишь бы не кинули и заплатили... Вывод. Гоовно бывает разным... Но бляять отчего де скажите говано пахнет одинаково.. А Баранова пенсия семнадцать тыщ а на улице суука холодно и зима.
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Re: Я разная
Тем не менее новости написал 09.02.2024 13:19
Аф!
8.00
подвиг состоялся. Убито младенцев и стариков с обоих сторон достаточно для подвига дня.
14.00 за сарай Авдеевки ожесточенные бои продолжаются.
16.00 война со всем альянсом НАТО продолжается.
В ночь на 09.02.2924г. Киев оказал сопротивление и не взят.
Киев будем брать в ночь на 10.02.2024г.
В 04.00 как и положено второй год.
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Слава Башкортостану!
Моргенштерн написал 09.02.2024 10:48
Слава Украине героям слава! Байден сила! Байден введи войска!
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sweesse
sweesse написал 09.02.2024 10:35
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Я разная
Мария Х У Й Л О Воронцова написал 09.02.2024 10:18
600 лет рабства для Московкого улуса(отсчет идет от уничтожения Новгородской республики)это конечно же много,по всем человеческим меркам это огромная цифра.Они просто не понимают как можо жить без рабства без насилия над собой и другими.Меня больше всего умиляет война 1812 года,когда унижаемое рабское быдло умирало за господ,против Свободы.Это был апогей рашки.
Как переформатировать это стадо загадка.
Но думаю они сами с этим справятся,не зря мишка медведкин все время упоминает атомную бомбу.Таки они ее на себя и скинут.А если не сами,то спровоцируют США на вторую хиросиму и нагасаки.Меня вот что поражает здесь в комментариях. А вы вообще сами-то хорошо знаете Залужного? Я, например, исключительно только от различных украинских украинских видео блогеров, но в основном от того же Арестовича. Вы помните, как этот все знающий интеллектуал причислял себя к друзьям В.Залужного и расхваливал его как гениального полководца? Где сейчас Арестович? Ну да Бог с ним.
Я не люблю Зеленского. И считаю, что он свою роль в сплочении нации сыграл. Но в то же время, он не может уйти с поста во время войны. А война зашла в тупик и возможно из него нет выхода без кардинального переформатирования всего, что должно сотворить Победу. Не исключено, что Залужный тоже оказался в тупике. Мне думается, что из него сделали культ великого командующего. При всем моем к нему уважении. Но нужна и для него ротация. Кстати, если Залужный решал стратегические вопросы, то генерал Сырский блестящий тактик. Не забывайте, война идет на суше. Именно он был командующий Сухопутными войсками и руководил операциями по обороне Киева и Харьковским наступлением. Мне представляется, что эмоции должны улечься. Увидим. И согласен с тем, что теперь полная ответственность за неудачи ляжет не на нового командующего, а лично на Зеленского.
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раб Божий Сорин И.Л.- внук еврейских коммунистов и праправнук еврейских орендарiв
не надо усукаблять ситуацию написал 09.02.2024 09:58
Зоологи считают умными тех животных, которые хорошо поддаются дрессировке.
Биологи - людьми все точно так же.
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Cliffwheli
Cliffwheli написал 09.02.2024 08:31
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ErnestfuT
ErnestfuT написал 09.02.2024 07:29
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Шолом перемога!
Берл Лазар Пинхасович написал 09.02.2024 07:26
Слава Израилю и Украине. Слава ЦАХАЛ и ВСУ. Байден сила.
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ZaineaDot
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Ав ! Ав ! Вопрос к самому достоверному в мире Михаилу Делягину
Собакин-Красноморд написал 09.02.2024 03:17
Ав ! Ав ! А куда исчезла электронная газета "Свободная мысль" ? Если вбить в поисковики svom.info и щелкнуть по нему, то перенаправление на forum-msk.org ? Не могу учуять, кто чей "правопреемник" долгов, кто нет ?
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Вы, епрст, очень простую вещь не понимаете:
"арийцы" в кавычках, которых военкомы на улицах отлавливают, написал 09.02.2024 02:21
вполне достойны своего "фюрера", тоже в кавычках, или, если без кавычек- крысофюрера.
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 09.02.2024 02:10
Ботоксная Плешивая Крыса, по словам Бориса Немцова,- е6нутая, поэтому не понять зачем было жидка Надеждина (двойника Падальной Катынской Мухи) снимать с выборов, ведь Заплеванный Гэбэвский Окурок уверенно победил бы на выборах и без всяких подтасовок.
Параноя Окурка напоминает параною Йосика Сухоручки который тоже всего боялся и систематически ради профилактики убивал пачками евреев, как и его старший учитель и брат - Шекельгрубер.
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(без названия)
епрст написал 09.02.2024 01:34

Теперь возьмем Украину.
Был бы какой-нибудь Кухарчук или или Захарчук, в крайнем случае Шевченко,Пилипенко или Головенко ,сразу понятно,что свой в доску хохляцкий хохол.
Хотя тоже не факт.
А фамилия на -ский получается до добра не довела.
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