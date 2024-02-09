На выборах четыре кандидата, и все за Путина

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о полной ясности того, что в итоговом избирательном бюллетене будут четыре кандидата на должность президента России.
Уверенность в том, что на финал в первом туре выиграет Путин она не выражала, но как-то и без ее слов понятно... Надеждин, конечно, исполнит ритуальноеобращение в Верхоный суд, но и тут результат предсказуем.
Остается, конечно, вопрос с двумя сотнями тысяч человек, которые все-таки поставили подписи за Надеждина, но тут он сам переадресовал отвественность на неопределенных "законодателей", так составивших закон, что собрать подписи независимому кандидату нереально. Если, конечно, этот "независимый кандидат" не Путин. В итоге подтвердилась всем известная истина - проиграть Путину на выборах может не каждый, а только выдвинутый от парламентской партии. И то, если она, на манер "Справедливой России" не откажется выдвигать своего кандидата.
Система уже приобрела невероятную устойчивость - второгог тура не президентских выборах не бывало уже почти 30 лет! С эпичного противостояния Ельцина и Зюганова, после которого, слив электоральную победу, Геннадий Андреевич переквалифицировался из политиков в царедворцы.
Устойчивость системы демонстрирует даже наш опрос на "Соцуиал ЗА", который мы, как известно, не фальсифицируем.
"Если Надеждина не допустят к выборам, пойдете ли вы голосовать?"
Всего в полночь с 8-го на 9-е - 5,4 тыс. голосов.
Все равно пойду - 61 %
Нет, не пойду - 19 %
Не пойду по-любому - 13 %
По-любому пойду, чтобы проголосовать за В.В.Путина - 7 %
При таком раскладе Надеждина можно было бы и не снимать, особенно по итогам последнего вопроса. Но даже после этой математической ошибки итоговый результат изменится мало - не придет даже 32 процента, так почти семьдесят же явятся. Это в весьма оппозиционной выборке.
А.Б.
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Авав написал 09.02.2024 22:02
Хууй на хууй менять только время терять.
Что там чтот здесь одна шваль воровская и кокаиновая. Не нужна она народу труда. Паразитам нужна для продолжения гражданской войны.
Кущ поддерживает написал 09.02.2024 20:51
Остальное тоже брехня.
Вопрос в другом - а что для вас это меняет? Против вас воюет не Зеленкин. Против вас воюет народ. Если завтра не станет ни Зеленкина, ни Залужного, то от этого ничего не поменяется. И то, что вы не понимаете - как это возможно и судите о нас по себе, тоже для вас ничего не меняет.
Итого написал 09.02.2024 20:01
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С чем и поздравляю дорогих рассиян. Обитающий в недоимперии недонарод покорно и притом даже еще и добровольно в очередной раз потопает голосовать за своего плешивого недофюрера, не имеющего ни успехов в правлении, ни идеологии, ни образа будущего, ничего хорошего своим холопам даже и не обещающего, и на глазах у них сливающего свою недоимперию в унитаз, подражая в этом Николаю II с его аристократами и Горбачеву с его партократами.
Значит за исключением взбрыкнувших в последнее время башкир и якут, основную массу россиян все устраивает, и можно констатировать: повелитель достоин своих холопов, а холопы достойны своего господина. На сей счет существует украинская пословица: Видели глаза что выбирали, еште, хоть повылазте. Приятного всем аппетита.
Из серии публикаций- и это все о них написал 09.02.2024 20:00
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Конфликт Зеленского и Залужного, похоже, набирает обороты. В сети появилась стенограмма прослушки телефона главкома ВСУ с весьма пикантными деталями. В частности, в стенограмме приводится список оскорбительных кличек, которыми наделили Зеленского. Кроме того, судя по разговору генералов, в жизни президента Украины произошли разительные перемены в интимной жизни.
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Напомним, что в конце прошлого года на Украине разразился скандал выяснилось, что в кабинете Залужного был обнаружен "жучок"- прослушивающее устройство. При этом сам главком подтвердил журналистам этот факт и даже рассказал некоторые подробности. Впрочем, откуда взялась прослушка, так и не выяснилось.
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Чуть позже, как и предполагалось, в сети стали появляться записи непубличных разговоров. СБУ поспешило заверить, что записи якобы были сгенерированы нейросетью. В то же время ряд хакерских каналов подтвердил их достоверность.
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В пятницу, 2 февраля, на пике конфликта Зеленского с Залужным, ряд Telegram-каналов опубликовал скрин выдержки из расшифровки "телефонных переговоров Залужного В. Ф. в период с 27.11.2023 по 03.12.2023".
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В частном разговоре оказалось немало пикантных деталей. Так, например, в ходе разговора с генералом Сырским 28 ноября Залужный намекнул на смену сексуальной ориентации президента:
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"Пусть садится в свой голубой вагон и yебывает", сказал главком.
Через два дня Залужный рассказал Сырскому, что отказался беседовать с Зеленским, потому что тот находился под воздействием наркотиков:
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"Пошел он..., я не буду с ним говорить сейчас, он опять (под воздействием наркотиков)".
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В разговоре с советником главы офиса президента Михаилом Подоляком Залужный и вовсе заявил, что над президентом смеется вся страна:
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"Нет, ну ты лицо его видел? Он же отсталый. Вся страна смеется".
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Отдельного упоминания заслуживают клички Зеленского, которые также были размещены в расшифровке. Так, например, судя по скрину, Зеленского за спиной называли "сопляком", "моссадиком", "фифой" и "Стюарт Литтл". Всего опубликовано 12 кличек, к сожалению, не все их можно публиковать.
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"Клички, которые они между собой дали Зеленскому очень забавные. Судя по некоторым фразам, закрадывается впечатление, что Зеля поддался искушению Макрона и таки сменил свою сексуальную ориентацию", прокомментировал обидные прозвища один из политических Telegram-каналов.
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Некоторые эксперты не исключают, что этот слив устроил глава ГУР Буданов. И этот вброс, если он имеет под собой реальные основания, показатель того, что "Пентагон" и "МИ-6" не могут между собой договориться по поводу смены руководства украинской армии ( на момент выхода материала)
Авав написал 09.02.2024 17:14
Говорит Канада-
Нам!!! Ни хууяя не надо!!!
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Говорит Белгород и Воронеж
Дроны хууй догонишь...
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Хотелось бы милейшее испрошенияу бар ГД и прочих вашблагородий.
.
Пишут в газетенках что дроны летят тысячи километров и запустили их враги украинцы их ВСУ. Но позвольте господа хорошие. Дроны летят тысячи километров, граждане областей сообщают чтот летят не НЛО а дроны. Где средства пво. Где бомбоубежища. Где учения по гражданской обороне. Они ранее в советской жизни имелись. Теперь где все это.
Простые граждане читайте их отзывы не верят ушлым вралям губерам и их пресмыкающимся. Мы защитим мы защитили мы сбили мы все сделали для граждане.... Ни хууяя не сделали ни хууяя не защитили... Средства защиты расппиздили, по настроили потемкинских остановокрядом с автобусными остановками которые жители неприминкли превратить в отложен место и ловко так внутри все и обосрали что не прдскользнувшмсь на Гаване и не ееьнутся в ваше воровской гоовно просто не воззможно. И при падении у каждого здравоиысляшего человека последняя мелькает мысль. Мы спасены . Мы в главнее. И бомба уже над моей головой... Ббубух... Бабух... И самая последний мысль перед кончиной.... Эх.. Бляяять.. Что идет я по контракту то не пошел.. Глядишь бы не кинули и заплатили... Вывод. Гоовно бывает разным... Но бляять отчего де скажите говано пахнет одинаково.. А Баранова пенсия семнадцать тыщ а на улице суука холодно и зима.
Тем не менее новости написал 09.02.2024 13:19
8.00
подвиг состоялся. Убито младенцев и стариков с обоих сторон достаточно для подвига дня.
14.00 за сарай Авдеевки ожесточенные бои продолжаются.
16.00 война со всем альянсом НАТО продолжается.
В ночь на 09.02.2924г. Киев оказал сопротивление и не взят.
Киев будем брать в ночь на 10.02.2024г.
В 04.00 как и положено второй год.
Моргенштерн написал 09.02.2024 10:48
sweesse написал 09.02.2024 10:35
Мария Х У Й Л О Воронцова написал 09.02.2024 10:18
Как переформатировать это стадо загадка.
Но думаю они сами с этим справятся,не зря мишка медведкин все время упоминает атомную бомбу.Таки они ее на себя и скинут.А если не сами,то спровоцируют США на вторую хиросиму и нагасаки.Меня вот что поражает здесь в комментариях. А вы вообще сами-то хорошо знаете Залужного? Я, например, исключительно только от различных украинских украинских видео блогеров, но в основном от того же Арестовича. Вы помните, как этот все знающий интеллектуал причислял себя к друзьям В.Залужного и расхваливал его как гениального полководца? Где сейчас Арестович? Ну да Бог с ним.
Я не люблю Зеленского. И считаю, что он свою роль в сплочении нации сыграл. Но в то же время, он не может уйти с поста во время войны. А война зашла в тупик и возможно из него нет выхода без кардинального переформатирования всего, что должно сотворить Победу. Не исключено, что Залужный тоже оказался в тупике. Мне думается, что из него сделали культ великого командующего. При всем моем к нему уважении. Но нужна и для него ротация. Кстати, если Залужный решал стратегические вопросы, то генерал Сырский блестящий тактик. Не забывайте, война идет на суше. Именно он был командующий Сухопутными войсками и руководил операциями по обороне Киева и Харьковским наступлением. Мне представляется, что эмоции должны улечься. Увидим. И согласен с тем, что теперь полная ответственность за неудачи ляжет не на нового командующего, а лично на Зеленского.
не надо усукаблять ситуацию написал 09.02.2024 09:58
Биологи - людьми все точно так же.
Cliffwheli написал 09.02.2024 08:31
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ErnestfuT написал 09.02.2024 07:29
Берл Лазар Пинхасович написал 09.02.2024 07:26
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Fluilueme написал 09.02.2024 05:56
ZaineaDot написал 09.02.2024 03:49
Собакин-Красноморд написал 09.02.2024 03:17
"арийцы" в кавычках, которых военкомы на улицах отлавливают, написал 09.02.2024 02:21
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 09.02.2024 02:10
Параноя Окурка напоминает параною Йосика Сухоручки который тоже всего боялся и систематически ради профилактики убивал пачками евреев, как и его старший учитель и брат - Шекельгрубер.
епрст написал 09.02.2024 01:34
Теперь возьмем Украину.
Был бы какой-нибудь Кухарчук или или Захарчук, в крайнем случае Шевченко,Пилипенко или Головенко ,сразу понятно,что свой в доску хохляцкий хохол.
Хотя тоже не факт.
А фамилия на -ский получается до добра не довела.