На выборах четыре кандидата, и все за Путина

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о полной ясности того, что в итоговом избирательном бюллетене будут четыре кандидата на должность президента России.

Уверенность в том, что на финал в первом туре выиграет Путин она не выражала, но как-то и без ее слов понятно... Надеждин, конечно, исполнит ритуальноеобращение в Верхоный суд, но и тут результат предсказуем.

Остается, конечно, вопрос с двумя сотнями тысяч человек, которые все-таки поставили подписи за Надеждина, но тут он сам переадресовал отвественность на неопределенных "законодателей", так составивших закон, что собрать подписи независимому кандидату нереально. Если, конечно, этот "независимый кандидат" не Путин. В итоге подтвердилась всем известная истина - проиграть Путину на выборах может не каждый, а только выдвинутый от парламентской партии. И то, если она, на манер "Справедливой России" не откажется выдвигать своего кандидата.

Система уже приобрела невероятную устойчивость - второгог тура не президентских выборах не бывало уже почти 30 лет! С эпичного противостояния Ельцина и Зюганова, после которого, слив электоральную победу, Геннадий Андреевич переквалифицировался из политиков в царедворцы.

Устойчивость системы демонстрирует даже наш опрос на "Соцуиал ЗА", который мы, как известно, не фальсифицируем.

"Если Надеждина не допустят к выборам, пойдете ли вы голосовать?"

Всего в полночь с 8-го на 9-е - 5,4 тыс. голосов.

Все равно пойду - 61 %

Нет, не пойду - 19 %

Не пойду по-любому - 13 %

По-любому пойду, чтобы проголосовать за В.В.Путина - 7 %

При таком раскладе Надеждина можно было бы и не снимать, особенно по итогам последнего вопроса. Но даже после этой математической ошибки итоговый результат изменится мало - не придет даже 32 процента, так почти семьдесят же явятся. Это в весьма оппозиционной выборке.

А.Б.