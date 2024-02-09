Интервью Путина американскому журналисту на сайте Кремля

На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Очень интересно, а в каком американском медиа появилось это интервью? Может, в "Фокс-ньюс", откуда уволили Карлсона? Си-эн-эн? Эн-би-си?

Нет, Путин дал интервью иностранному журналисту в личном качестве, без гарантий размещения где-либо... Может, он вообще иноагент?

А почему не отечественному СМИ, хоть бы и "Российской газете", для чего-то финансирующейся из государственного бюджета?

Почему не мне, в конце концов? Я - гражданин РФ, более того, член Союза журналистов с незапамятного года, с советских еще времен. Лауреат каких-то премий даже, давних. Доводилось брать интервью у большого начальства - Примакова, Маслюкова, Зубкова, Волошина, в конце концов... Я свободно говорю по-русски, так что не будет неизбежных искажений, связанных с переводом... Но если Владимиру Владиммировичу удобней по-английски, то и здесь никаких проблем.

К тому же я гарантирую публикацию как минимум на ФОРУМе.мск, доступ к которому, правда, ограничен Роскомнадзором, и на канале Социал ЗА, ограничить который в YouTube пока нет технической возможности. И билет до Белграда мне оплачивать не нужно, можно доставить любым автозаком... В общем, сплошные преимущества.

Если что, это официальное предложение.

А.Б.