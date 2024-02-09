Интервью Путина американскому журналисту на сайте Кремля

На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Очень интересно, а в каком американском медиа появилось это интервью? Может, в "Фокс-ньюс", откуда уволили Карлсона? Си-эн-эн? Эн-би-си?
Нет, Путин дал интервью иностранному журналисту в личном качестве, без гарантий размещения где-либо... Может, он вообще иноагент?
А почему не отечественному СМИ, хоть бы и "Российской газете", для чего-то финансирующейся из государственного бюджета?
Почему не мне, в конце концов? Я - гражданин РФ, более того, член Союза журналистов с незапамятного года, с советских еще времен. Лауреат каких-то премий даже, давних. Доводилось брать интервью у большого начальства - Примакова, Маслюкова, Зубкова, Волошина, в конце концов... Я свободно говорю по-русски, так что не будет неизбежных искажений, связанных с переводом... Но если Владимиру Владиммировичу удобней по-английски, то и здесь никаких проблем.
К тому же я гарантирую публикацию как минимум на ФОРУМе.мск, доступ к которому, правда, ограничен Роскомнадзором, и на канале Социал ЗА, ограничить который в YouTube пока нет технической возможности. И билет до Белграда мне оплачивать не нужно, можно доставить любым автозаком... В общем, сплошные преимущества.
Если что, это официальное предложение.
А.Б.
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У цитированной им фразы была концовка-"что и заставило начать ВМ2 с Польши", т.е., написал 09.02.2024 22:20
Авав написал 09.02.2024 22:09
==1021== написал 09.02.2024 20:49
Теперь оппозиционер требует привлечь Путина к ответственности по уголовной статье за *реабилитацию нацизма*.
Следственный комитет зарегистрировал заявление.
Новости бандеропомойки написал 09.02.2024 20:08
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"Решение назначить Сырского главнокомандующим, как ожидается, вызовет негативную реакцию среди полевых войск. Среди рядовых солдат особенно не любят Сырского, которого многие считают командиром советского типа",объясняется в статье.
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Также Сырскому припоминают операцию в Бахмуте, где он долго держал войска под огнем, хотя город "не имел стратегического значения". В итоге населенный пункт перешел под контроль России, в то время как украинская армия лишилась тысяч солдат, многие получили серьезные ранения.
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"Некоторые украинские солдаты называют Сырского "мясником" и "генералом 200" отмечается в материале. Высокопоставленный военный чиновник на правах анонимности рассказал изданию, что 100 процентов солдат не уважают Сырского, так как он не считает жизни военных. В результате новый главком ВСУ получает гораздо меньшую поддержку, чем получал Залужный.
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8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского. Перед этим Сырский был снят с должности командующего сухопутными войсками ВСУ.
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Ссылка на первоисточник
https://www.washingtonpost.com/world/2024/02/08/valery-zaluzhny-commander-ukraine-removed/
Авав написал 09.02.2024 16:09
Перемазано все лицо
Вся в соплях и губной помаде
...
Ни разу. Ни одного разуу не поебламь ни с кем
И деньги есть и пиззда работает, а с 26 октября 23 года, когда дедушка умер и его засунули в холодильник ебатьься стала не с кем. Тот есть плодородная бляшка согласна бы и даже с кучером возникла или даже хоть выпусти ее патруш на волю с первым самокатчиком корзинщиком готова. Ан нет запрет. Не высовываться. Понятное дело. Истерики. Невыносимые муки. Охота ебмьися по странам НАТО с нашими врагами и леньжищами кидаться. Прижали пиззду. Не поняли криков женской души. Все отнимут скоро. Всего лишат. И выыебут в лагере ГУЛАГе. А труп разморозить и пока с почестями сожгут и перед развеют. Один дед Морозко виноват во всем. Все на него и свалят. И еамшлюхах егоннвх и отвграются для радости народной. И вот увидите как профессор кислых русских щей Валерка Соловей возликует и возрадуется с этими благими вестями. И запоет трелями и запляшет неистово что даже микрофон с него свалится под кресло а он будет и без звукового сопровождения выплясывать то ли гопака, то ли танец белых лебедей. А хууй его знает какой. У него же живот и он жирный толстяк
Авав написал 09.02.2024 15:53
Голосуя за любого кандидата голосуешь за деда из морозилки.
Не голосуя вообще. Голосуешь ща деда из морозилки валдая..
Так что как всегда. Глас народа... Мы против... Но мы пойдем и проголосуем. За.
....... Голосуя За Вована!!!!
Мы голосуем за НКВД, за патруша. За
За наступающее первейшее переспрелеление ресурсов частично в руки народа и начало начал перестройки вертикали власти воров. Посадки частично старого гайдаровского и чубайсовского ворья. Соелушие посадки после полновластия и избрания вождем нации сына посадки и жуликов из Политбюро 2. И ГУЛАГи. Но учти что и мы там можем встретится. Плохо что тебя встретят вертухаи пОцриоты мск все пять человек. Вообще над тобой они будут геройствовать. Ви конце то концов это тебе не поле заснеженной вукраинское.
==1021== написал 09.02.2024 15:52
Просто возьми две фотографии где Путин с Ельциным и Путин сейчас.
Надо быть слепым чтоб не уведеть, что это два разных человека.
Ну а более скурпулезно.
Различная форма черепа.
Различная форма надбровных дуг.
Различные уши наконец.
Авава написал 09.02.2024 15:40
И сказала тогда Люсьен очеретная. Я одна знала что Вова муудак, а теперь все знают.
Аф!
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 09.02.2024 14:59
Это бред сивой кобылицы так реально думать!!!
Это даже западло так думать!
Поешь регулярно черную икру, крабов, поколись хорошей наркотой - и через лет пять уже мама родная могет не узнать!
==1021== написал 09.02.2024 14:10
А вам реально нравится, что вас всех имеют за дебилов и устраивают кукольные спектакли с куклой Путина?
Настоящего Путина видели в последний раз в 2012 году. Его жена два года терпела этот спектакль и послала всех.
==1021== написал 09.02.2024 13:54
Шо? Хозяина обидели.?
Да не парься.
Дерьмо как не перекладывай все равно воняет.
Ничего нового в этом потоке путинского дерьма я не увидел.
Все будет в порядке. Вы все сдохнете.
Давай, Рычужка, отделим котлеты от мух. написал 09.02.2024 13:26
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 09.02.2024 13:14
Его даже пи3дить разрешается только подошвами ботинок, а не кулаками - иначе сам зашкваришься.
Но в горло или в глаз пику всадить ему - это не зашквар, а почЁт.
Авав написал 09.02.2024 12:00
Бравый морпех. Который двойник раба галер опять выдал себя и показал себя настоящим гуру истори Родины. Попала сознался что цели денафикации не достигнкты за лап года в
Операции. Он вспомнил что как то увещевал Вову зеленского. Володя, говорил ему картошечник плотник четвертого разряда Евгений Васильевич. Володя. Твой отец в ВОВ воевал против фашистов. Как тебе не стыдно.
И тут издания интернета и пошли фейки про отца Зеленского стрелять. Оказалось что папаня Зеленского года рождения 1947 года.
И каким образом это пишут враги России этот папаня мог быть участником ВОВ. И даже если он был участником послевоенной борьбы против кущей недобитых уон, то было ему лет 10 от силы. А историку типа Игогоньки Сорина напомню что ВОВ окончена 9 мая 1945 года.
хрю написал 09.02.2024 11:42
Кущ интервьющ написал 09.02.2024 10:52
Вот если бы Баранов задал вопросы от публики, было бы интереснее. Да и свою жопу прикрыл бы. Мол, я чо, я ничо это всьо они, гады, всех забаню
Ну как-то так