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Московский листок

Интервью Путина американскому журналисту на сайте Кремля

Опубликовано 09.02.2024 в разделе комментариев 16

путин цензура выборы кремль
Интервью Путина американскому журналисту на сайте Кремля

На сайте Кремля опубликовали полный текст интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Очень интересно, а в каком американском медиа появилось это интервью? Может, в "Фокс-ньюс", откуда уволили Карлсона? Си-эн-эн? Эн-би-си?

Нет, Путин дал интервью иностранному журналисту в личном качестве, без гарантий размещения где-либо... Может, он вообще иноагент?

А почему не отечественному СМИ, хоть бы и "Российской газете", для чего-то финансирующейся из государственного бюджета?

Почему не мне, в конце концов? Я - гражданин РФ, более того, член Союза журналистов с незапамятного года, с советских еще времен. Лауреат каких-то премий даже, давних. Доводилось брать интервью у большого начальства - Примакова, Маслюкова, Зубкова, Волошина, в конце концов... Я свободно говорю по-русски, так что не будет неизбежных искажений, связанных с переводом... Но если Владимиру Владиммировичу удобней по-английски, то и здесь никаких проблем.

К тому же я гарантирую публикацию как минимум на ФОРУМе.мск, доступ к которому, правда, ограничен Роскомнадзором, и на канале Социал ЗА, ограничить который в YouTube пока нет технической возможности. И билет до Белграда мне оплачивать не нужно, можно доставить любым автозаком... В общем, сплошные преимущества.

Если что, это официальное предложение.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 16
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раб Божий Сорин И.Л.- ципсяра, как всегда передергивает, сейчас, увы, слегка..
У цитированной им фразы была концовка-"что и заставило начать ВМ2 с Польши", т.е., написал 09.02.2024 22:20
Гитлер собирался в любом случае, в чем Путин не сомневается. Но, конечно, экскурс в историю несколько удручает(я так и не пробился на официальный ресурс и читал на ТАСС). Конечно, слегка удручает. И Данциг, как мне открыли глаза, стал польским Гданьском уже после WWI. И Гитлер, как я сегодня узнал, требовал отдавать его назад. А не всего лишь просил разрешить эстерриториальную железку и шоссейку между Кенигсбергом и т.н. "вольным городом Данцигом". И, кстати, мне глаза открыли, что никакие не железка и шоссейка, а аж полоса земли. Такие вот данные подсунул Путину еще какой-нибудь Михалков. Реально, что было? Польша была согласно на жалкие железку и шоссейку. Но требовала- дай захватить Словакию! А у Адика еще с венской юности была к чешским гастарбайтерам еще большая ненависть, чем к евреям. Он и дал словакам личные гарантии незалежности, только бы клятым чехам было хуже. И с поляками нашла коса на камень. Ну, и да, есть какое-то подспудное германофильство. А я не вижу проку ни от АдГ, ни от Сары Вагенкнехт.
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Re: В ВСУ не любят нового главкома Сырского и называют его мясником
Авав написал 09.02.2024 22:09
И что следует из того что сырский мясник. Надо что испугаться или что надо исполнить. Выразить по этому поводу испуг или в штаны насрать. Да позууй кто там и кем там командует. Надо бы в своем огороде разобраться что сажать весной.
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...
==1021== написал 09.02.2024 20:49
Российский президент долгие годы выдавал свои непрофессиональные исторические домыслы за доказанные факты и большинство населения РФ верило фантазиям своего лидера. Однако теперь 71-летний хозяин Кремля совершенно отдалился от реальности и начал публично оправдывать нацизм. Оппозиционный политик, покинувший Россию в 2022 году, Сергей Антонов написал заявление в Следственный комитет на Владимира Путина после интервью о *спровоцированном* Польшей нападения Гитлера 1 сентября 1939 года, пишет *Сибирь.Реалии*. Антонов обвинил Путина в реабилитации нацизма из-за слов, что поляки *заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну*. Интересно, что хозяин Кремля не объяснил, как Польша *спровоцировала* СССР, который вторгся на территорию страны 17 сентября 1939 года.
Теперь оппозиционер требует привлечь Путина к ответственности по уголовной статье за *реабилитацию нацизма*.
Следственный комитет зарегистрировал заявление.
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В ВСУ не любят нового главкома Сырского и называют его мясником
Новости бандеропомойки написал 09.02.2024 20:08
Бойцы Вооруженных сил Украины не любят и не поддерживают генерал-полковника Александра Сырского, которого назначили новым главнокомандующим армии вместо ушедшего в отставку Валерия Залужного. Мнение украинских военнослужащих относительно нового главкома приводит Washington Post (WP).
===========================================
"Решение назначить Сырского главнокомандующим, как ожидается, вызовет негативную реакцию среди полевых войск. Среди рядовых солдат особенно не любят Сырского, которого многие считают командиром советского типа",объясняется в статье.
=
Также Сырскому припоминают операцию в Бахмуте, где он долго держал войска под огнем, хотя город "не имел стратегического значения". В итоге населенный пункт перешел под контроль России, в то время как украинская армия лишилась тысяч солдат, многие получили серьезные ранения.
=
"Некоторые украинские солдаты называют Сырского "мясником" и "генералом 200" отмечается в материале. Высокопоставленный военный чиновник на правах анонимности рассказал изданию, что 100 процентов солдат не уважают Сырского, так как он не считает жизни военных. В результате новый главком ВСУ получает гораздо меньшую поддержку, чем получал Залужный.
=
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место генерала Александра Сырского. Перед этим Сырский был снят с должности командующего сухопутными войсками ВСУ.
=====================
Ссылка на первоисточник
https://www.washingtonpost.com/world/2024/02/08/valery-zaluzhny-commander-ukraine-removed/
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Re: Re: Re: ...это вам не аф!
Авав написал 09.02.2024 16:09
Плачет девочка Кабаева на Валдае
Перемазано все лицо
Вся в соплях и губной помаде
...
Ни разу. Ни одного разуу не поебламь ни с кем
И деньги есть и пиззда работает, а с 26 октября 23 года, когда дедушка умер и его засунули в холодильник ебатьься стала не с кем. Тот есть плодородная бляшка согласна бы и даже с кучером возникла или даже хоть выпусти ее патруш на волю с первым самокатчиком корзинщиком готова. Ан нет запрет. Не высовываться. Понятное дело. Истерики. Невыносимые муки. Охота ебмьися по странам НАТО с нашими врагами и леньжищами кидаться. Прижали пиззду. Не поняли криков женской души. Все отнимут скоро. Всего лишат. И выыебут в лагере ГУЛАГе. А труп разморозить и пока с почестями сожгут и перед развеют. Один дед Морозко виноват во всем. Все на него и свалят. И еамшлюхах егоннвх и отвграются для радости народной. И вот увидите как профессор кислых русских щей Валерка Соловей возликует и возрадуется с этими благими вестями. И запоет трелями и запляшет неистово что даже микрофон с него свалится под кресло а он будет и без звукового сопровождения выплясывать то ли гопака, то ли танец белых лебедей. А хууй его знает какой. У него же живот и он жирный толстяк
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Re: раб Божий Сорин И.Л.-
Авав написал 09.02.2024 15:53
Дело спасения партии антикоммунистов перевертышей КПРФ и просто подонков дело каждого ватного доллбоеба.
Голосуя за любого кандидата голосуешь за деда из морозилки.
Не голосуя вообще. Голосуешь ща деда из морозилки валдая..
Так что как всегда. Глас народа... Мы против... Но мы пойдем и проголосуем. За.
....... Голосуя За Вована!!!!
Мы голосуем за НКВД, за патруша. За
За наступающее первейшее переспрелеление ресурсов частично в руки народа и начало начал перестройки вертикали власти воров. Посадки частично старого гайдаровского и чубайсовского ворья. Соелушие посадки после полновластия и избрания вождем нации сына посадки и жуликов из Политбюро 2. И ГУЛАГи. Но учти что и мы там можем встретится. Плохо что тебя встретят вертухаи пОцриоты мск все пять человек. Вообще над тобой они будут геройствовать. Ви конце то концов это тебе не поле заснеженной вукраинское.
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Re: Re: ...
==1021== написал 09.02.2024 15:52
Выгоды никакой. Просто интересно.
Просто возьми две фотографии где Путин с Ельциным и Путин сейчас.
Надо быть слепым чтоб не уведеть, что это два разных человека.
Ну а более скурпулезно.
Различная форма черепа.
Различная форма надбровных дуг.
Различные уши наконец.
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Re: ...два года терпела
Авава написал 09.02.2024 15:40
Два года и невытерпела в 22 годе, ровно в четыре часа, когда Киев бомбили и нам говорили чио возьмут тот Киев за три дня.
И сказала тогда Люсьен очеретная. Я одна знала что Вова муудак, а теперь все знают.
Аф!
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Re: ...
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 09.02.2024 14:59
В чем выгода так гутарить о неких двойниках Ботоксной Крысы?
Это бред сивой кобылицы так реально думать!!!
Это даже западло так думать!
Поешь регулярно черную икру, крабов, поколись хорошей наркотой - и через лет пять уже мама родная могет не узнать!
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...
==1021== написал 09.02.2024 14:10
Ребята.
А вам реально нравится, что вас всех имеют за дебилов и устраивают кукольные спектакли с куклой Путина?
Настоящего Путина видели в последний раз в 2012 году. Его жена два года терпела этот спектакль и послала всех.
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Re: раб Божий Сорин И.Л.-
==1021== написал 09.02.2024 13:54
Эко тебя колбасит, любезный.
Шо? Хозяина обидели.?
Да не парься.
Дерьмо как не перекладывай все равно воняет.
Ничего нового в этом потоке путинского дерьма я не увидел.
Все будет в порядке. Вы все сдохнете.
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раб Божий Сорин И.Л.-
Давай, Рычужка, отделим котлеты от мух. написал 09.02.2024 13:26
Как выживший из ума Байден "вспоминал" свою "морпеховскую" молодость, я сам слышал. Что касается отца небритого крысогнома. Мне не удалось зайти на официальный сайт, но, во-всяком случае, не только либерастские и вукраинские источники галдят, но, даже и Известия говорят именно про отца, а не деда. Ну, что я могу сказать- в процессе живого диалога человек чуть спутал. Вот, никуда не денешься, Леонид Ильич не путал, ибо не мудрил, а читал по бумажке. Но, не буду лицемерить. Не идеал наш правитель. В частности- нет обыкновения все дотошно перепроверять. Вот приведу пример того, как ципсарня привязалась к его словам. Никитка Михалков рассказал ему про выдающегося консервативного мыслителя-эмигранта Ивана Ильина. Но умолчал, умолчал о том, что Ильин 3-4 года пожил в Рейхе, и даже похваливал Рейх, пока, наконец, не догадался свалить. А Путин - не перепроверил. И цитирует, цитирует Ильина. Короче. Я собирался за Бабурина. Но он снялся и призвал поддержать Путина. Значит, буду за Харитонова.
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 09.02.2024 13:14
С Заплеванным Гэбэвским Окурком встречаться запaдло, так как он зашкварен!
Его даже пи3дить разрешается только подошвами ботинок, а не кулаками - иначе сам зашкваришься.
Но в горло или в глаз пику всадить ему - это не зашквар, а почЁт.
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Отец Зеленского проливал кровь на фронте против фашистоа
Авав написал 09.02.2024 12:00
Аф! Купленный дурачек проститутка запада Карлсон все проглотил за круглую сумму. Но тут.
Бравый морпех. Который двойник раба галер опять выдал себя и показал себя настоящим гуру истори Родины. Попала сознался что цели денафикации не достигнкты за лап года в
Операции. Он вспомнил что как то увещевал Вову зеленского. Володя, говорил ему картошечник плотник четвертого разряда Евгений Васильевич. Володя. Твой отец в ВОВ воевал против фашистов. Как тебе не стыдно.
И тут издания интернета и пошли фейки про отца Зеленского стрелять. Оказалось что папаня Зеленского года рождения 1947 года.
И каким образом это пишут враги России этот папаня мог быть участником ВОВ. И даже если он был участником послевоенной борьбы против кущей недобитых уон, то было ему лет 10 от силы. А историку типа Игогоньки Сорина напомню что ВОВ окончена 9 мая 1945 года.
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(без названия)
хрю написал 09.02.2024 11:42
что опять половцы печенеги деды воевали?
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Почему не мне, в конце концов?
Кущ интервьющ написал 09.02.2024 10:52
А смысл? Может Баранов задаст крысогному те же неудобные вопросы, которые он так смело задает здесь? Сильно сомневаюсь. Тогда зачем? Профит лично для Баранова очевиден. Для крысогнома профита от интервью с Барановым нет от слова 'я пиццу не заказывал'. Для местной публики читать ответы на вопросы 'Каковы Ваши дальнейшие творческие планы?' занятие еще более тягостное, чем прочитать до конца дайбог один опус Мухинда.
Вот если бы Баранов задал вопросы от публики, было бы интереснее. Да и свою жопу прикрыл бы. Мол, я чо, я ничо это всьо они, гады, всех забаню
Ну как-то так
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