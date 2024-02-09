Не умер, а застрелили

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.
"Следственным отделом по Мурино следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, тело президента федерации с огнестрельным ранением головы обнаружили на территории полигона "Невский" во Всеволожском районе Ленинградской области около мишеней для стрельбы.
Виталий Николаевич Конев с 2013 года возглавлял федерацию карате Санкт-Петербурга, был мастером спорта по карате, мастером спорта международного класса по практической стрельбе, многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе, председателем тренерского совета и главным тренером Федерации практической стрельбы.
Как оно все непросто... Вчера еще появились сообщения, что руководитель федерации карате Санкт-Петербурга умер. Ну умер человек, бывает с каждым рано или поздно... А теперь вот всплывают детали - не умер, а застрелен, и был не только каратистом, но и мсмк по стрельбе. Как-то все непросто в Питере. И никаких деталей, версий, причин. Потом появятся, конечно. Но это потом. А сейчас найден с пулей в голове и все на этом. Типа нас не касается...
А.Б.
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Кули тут непонятного? написал 10.02.2024 00:26
Sweat написал 09.02.2024 19:31
Victorthype написал 09.02.2024 19:06
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Кущ животновод написал 09.02.2024 11:04
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 09.02.2024 11:01
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Но об этом плане прочитали в дневниках Зиничева картаво-гундосая чyрка Шуйга и доходяга-скелет Патрушкин и тогда Зиничева сбросили в обрыв со скалы вместе с оператором которому Зиничев успел кое-что рассказать!!