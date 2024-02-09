Не умер, а застрелили

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным отделом по Мурино следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тело президента федерации с огнестрельным ранением головы обнаружили на территории полигона "Невский" во Всеволожском районе Ленинградской области около мишеней для стрельбы.

Виталий Николаевич Конев с 2013 года возглавлял федерацию карате Санкт-Петербурга, был мастером спорта по карате, мастером спорта международного класса по практической стрельбе, многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе, председателем тренерского совета и главным тренером Федерации практической стрельбы.

Как оно все непросто... Вчера еще появились сообщения, что руководитель федерации карате Санкт-Петербурга умер. Ну умер человек, бывает с каждым рано или поздно... А теперь вот всплывают детали - не умер, а застрелен, и был не только каратистом, но и мсмк по стрельбе. Как-то все непросто в Питере. И никаких деталей, версий, причин. Потом появятся, конечно. Но это потом. А сейчас найден с пулей в голове и все на этом. Типа нас не касается...

А.Б.