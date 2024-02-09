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Московский листок

Не умер, а застрелили

Опубликовано 09.02.2024 в разделе комментариев 5

убийство террор
Не умер, а застрелили

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным отделом по Мурино следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, тело президента федерации с огнестрельным ранением головы обнаружили на территории полигона "Невский" во Всеволожском районе Ленинградской области около мишеней для стрельбы.

Виталий Николаевич Конев с 2013 года возглавлял федерацию карате Санкт-Петербурга, был мастером спорта по карате, мастером спорта международного класса по практической стрельбе, многократным чемпионом России по практической стрельбе, бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе, председателем тренерского совета и главным тренером Федерации практической стрельбы.

Как оно все непросто... Вчера еще появились сообщения, что руководитель федерации карате Санкт-Петербурга умер. Ну умер человек, бывает с каждым рано или поздно... А теперь вот всплывают детали - не умер, а застрелен, и был не только каратистом, но и мсмк по стрельбе. Как-то все непросто в Питере. И никаких деталей, версий, причин. Потом появятся, конечно. Но это потом. А сейчас найден с пулей в голове и все на этом. Типа нас не касается...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Все эти каратисты из 90-х
Кули тут непонятного? написал 10.02.2024 00:26
Все это бандюки. Чего там понимать. Баксеры, борцы, качки - все на содержании бандитов.
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Re:головне
Sweat написал 09.02.2024 19:31
Одним пpипи3дeнтoм больше, одним меньше - какая разница? Да и кто их считает?
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Victorthype
Victorthype написал 09.02.2024 19:06
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Кацапом больше, кацапом меньше
Кущ животновод написал 09.02.2024 11:04
кто их считает. Слышал я про этого вашего отличника боевой и политической по своим каналам. Бандит он. Туда и дорога.
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 09.02.2024 11:01
Хорошо бы если бы Заплеванного Гэбэвского Окурка пристрелил свой же близкий охранник которых у него десятки.
У Окурка был охранник Зиничев которого Окурок поставил генеральным секретарем МЧС, так вот Зиничев в своих мемуарах пишет, що когда е6ал в жопу Ботоксную Крысу, то та от наслаждения повизгивала, и вот тогда у Зиничева родилась идея - зае6ать Ботоксную Крысу до смерти, чтобы порвалась жопа и началось обильное смертельное кровотечение!
Но об этом плане прочитали в дневниках Зиничева картаво-гундосая чyрка Шуйга и доходяга-скелет Патрушкин и тогда Зиничева сбросили в обрыв со скалы вместе с оператором которому Зиничев успел кое-что рассказать!!
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