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Московский листок

Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсети, запрещенной в России

Опубликовано 10.02.2024 в разделе комментариев 5

путин цензура выборы кремль
Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсети, запрещенной в России

Белый дом и Госдеп в истерике из-за интервью президента Путина журналисту Такеру Карлсону, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью "Известиям".

Вообще-то было бы куда уместнее интервью "Известиям" не чиновника МИДа по связям с общественностью, а самого президента Путина. В свое время "Известиям советов народных депутатов", именно так изначально называлась вторая газеты страны, давали интервью и Сталин, и Хрущев, и Брежнев...

Но президент Путин предпочел встретиться с американским фрилансером без гарантий публикации где-либо в зарубежных СМИ. Наши СМИ, как можно понять, пресс-службу Кремля вообще не интересуют... Как и дебаты, в которых Путин никогда не участвует, он выше этого...

В итоге Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с Владимиром Путиным у себя на сайте и в соцсетях. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек. Число просмотров видео в YouTube — около десяти миллионов.

Солидно, конечно, но Х и YouTube в России запрещены Роскомнадзором. Кстати, это повод наконец разблокировать бывший “Твиттер” в России, — заявил кандидат в президенты и вице-спикер Госдумы Даванков, но его голос навряд ли будет услышан. Действительно, перед выходом интервью владелец X Илон Маск подтвердил, что не будет блокировать видеозапись на своей платформе, а Роскомнадзор - будет!

Истерика Белого дома - это, конечно, завидный результат, но вообще-то выборы у нас, а не в Америке. И 166 миллионов просмотров по всему миру, где проживает больше 7 миллиардов разного народа, это всего лишь пара процентов... Чтоб сравнить - это как процент населения Москвы, которые ходят в погожий летний день в зоопарк посмотреть на крокодила...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
Авав написал 10.02.2024 16:33
И что удивление вызывает. Не само содержание, а то что хуетень какая то карлсон с крыши врагов прилетела и сейчас весь мир жужжит. А по сути обычный не официальный ютубщик. Он ютубщик. А результат поэтому заранее был известен. Мировое сообщество посчитало этот спитч клоунадой. Расчитпнноц на местную вату доллбоебов. И не более. За державу обидно. Достойных оказалось журналюги нет.
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока у крысы не отгниет шейка от тушки написал 10.02.2024 13:29
Кто-то еще слушает бред этого Полоумка?
Идиот же он с рождения. Пустомелит всякую чушь Ботоксная Плешивая Крыса лишь бы самому всласть пожить.
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Как счас помню,
Вольнодумец написал 10.02.2024 11:50
много лет назад на одном историческом форуме, я доказывал, что Польша справоцировала Германию на войну.
.
Теперича, моя тогдашняя версия подкреплена авторитетом Владимира Владимировича. Спасибо Путину за историческую правду, хотя бы и высказанную им вынужденно.
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Раньше пренебрегали
Вольнодумец написал 10.02.2024 11:42
отечественным шмутьем и авто, а теперича и расейские СМИ за второй сорт держат.
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раб Божий Сорин И.Л.- внук еврейских коммунистов и праправнук еврейских орендарiв
видит просвет и констатирует написал 10.02.2024 11:28
200 миллионов конкретно поржали над клиническим идиотом пынькой.
1 миллион посочувствовал русским , что ими рулит шизоид.
Вся надежда на русского богатыря Сырского, теперь он в ВСУ верховодит и самое время -
Сырских на царствование! Долой шмаровоза Х У Й Л О!
Русский русского не обидит и самое время переходить на сторону ВСУ, а затем свергнуть кооператив Озеро, отправить в Гаагу и наконец-то можно будет открыть карточку Виза, поехать в Париж, заказать нормальную одежду на Амазон, поесть итальянский сыр, испанскую ветчину....
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