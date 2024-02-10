Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсети, запрещенной в России

Белый дом и Госдеп в истерике из-за интервью президента Путина журналисту Такеру Карлсону, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью "Известиям".

Вообще-то было бы куда уместнее интервью "Известиям" не чиновника МИДа по связям с общественностью, а самого президента Путина. В свое время "Известиям советов народных депутатов", именно так изначально называлась вторая газеты страны, давали интервью и Сталин, и Хрущев, и Брежнев...

Но президент Путин предпочел встретиться с американским фрилансером без гарантий публикации где-либо в зарубежных СМИ. Наши СМИ, как можно понять, пресс-службу Кремля вообще не интересуют... Как и дебаты, в которых Путин никогда не участвует, он выше этого...

В итоге Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с Владимиром Путиным у себя на сайте и в соцсетях. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек. Число просмотров видео в YouTube — около десяти миллионов.

Солидно, конечно, но Х и YouTube в России запрещены Роскомнадзором. Кстати, это повод наконец разблокировать бывший “Твиттер” в России, — заявил кандидат в президенты и вице-спикер Госдумы Даванков, но его голос навряд ли будет услышан. Действительно, перед выходом интервью владелец X Илон Маск подтвердил, что не будет блокировать видеозапись на своей платформе, а Роскомнадзор - будет!

Истерика Белого дома - это, конечно, завидный результат, но вообще-то выборы у нас, а не в Америке. И 166 миллионов просмотров по всему миру, где проживает больше 7 миллиардов разного народа, это всего лишь пара процентов... Чтоб сравнить - это как процент населения Москвы, которые ходят в погожий летний день в зоопарк посмотреть на крокодила...

А.Б.