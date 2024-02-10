КНДР может провести ядерное испытание, в случае если США и их союзники продолжат провоцировать Пхеньян. Об этом заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

19 января КНДР, протестуя против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, провел испытание подводной системы ядерного оружия, которое находится в разработке.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова нанести удар по Сеулу, если США и Южная Корея применят военные силы в конфронтации между странами. Также он отметил "предсмертные происки США" и Южной Кореи, которые пытаются преградить "неустанное продвижение вперед нашей революции".

Ким молодец, а мы теперь что, тоже революционеры?

Зовите тогда революционных корейских матросов, у нас вопросов накопилось порешать.

А.Б.