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Московский листок

КНДР может провести ядерное испытание

Опубликовано 10.02.2024 в разделе комментариев 2

кндр корея ким
КНДР может провести ядерное испытание

КНДР может провести ядерное испытание, в случае если США и их союзники продолжат провоцировать Пхеньян. Об этом заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

19 января КНДР, протестуя против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, провел испытание подводной системы ядерного оружия, которое находится в разработке.

1 января Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова нанести удар по Сеулу, если США и Южная Корея применят военные силы в конфронтации между странами. Также он отметил "предсмертные происки США" и Южной Кореи, которые пытаются преградить "неустанное продвижение вперед нашей революции".

Ким молодец, а мы теперь что, тоже революционеры?

Зовите тогда революционных корейских матросов, у нас вопросов накопилось порешать.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Хамас сила!
Шолом Палестина написал 10.02.2024 15:36
А ваш Борька Надеждин либеральная подстилка и жидовское дерьмо
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Шолом Перемога
Байден сила написал 10.02.2024 11:38
Наж президент Борис Надеждин
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