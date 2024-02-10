Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России

Депутаты Госдумы считают, что иностранные агенты должны быть лишены всех источников доходов в России, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"В Государственной думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках", — написал он.

На этой неделе стало известно, что в Госдуме разрабатывается проект, запрещающий размещать рекламу в соцсетях иноагентов. По словам одного из его авторов депутата Антона Горелкина, запрет коснется компаний с государственным участием, так как недопустимо тратить бюджетные деньги на рекламные контракты с теми, кто находится под иностранным влиянием. Он привел данные из Единого реестра интернет-рекламы, из которых следует, что за прошлый год российские бренды потратили на рекламу у иноагентов 133 миллиона рублей, а получателями этих денег стали 15 лиц.

Занятно, президент РФ размещает свое интервью в соцсети Х и на YouTube, вообще иностранных площадках, запрещенных у нас за экстремизм, а госкомпания не может разместить рекламу на посещаемом ресурсе исключительно из соображений выгоды - ну там больше просмотров, больше эффект от размещения рекламы.

Но - нельзя кормить иноагентов! А что же им кушать, если иноагент гражданин РФ? Переквалифицироваться в управдомы? Но только представьте - ваш управдом иноагент! Тоже нельзя...

А.Б.