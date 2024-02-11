Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсети, запрещенной в России

Вчера на прямой вопрос о доверии президенту Путину положительно ответили 79,1% респондентов. За неделю рост составил 0,2 процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ за 29 января – 4 февраля.
Показатель одобрения деятельности президента за неделю составил 77,1%.
Интересно. Мы тоже в очередной раз задали вопрос о доверии Путину, буквально в 9 часов утра.
"Доверяете ли вы президенту Путину?"
На сей секунд 1600 голосов.
Да - 11 %
Нет - 82 %
Не уверен - 7 %
Конечно, наш опрос нерепрезентативен по сравнению с ВЦИОМом, мы ведь опрашиваем всех подряд, а у них - своя выборка. Но кто сказал, что наш результат менее реален?
https://forum-msk.org/material/news/1...
Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.
Тинькофф 5536 9109 9139 1469
Сбер 4276 1609 4595 4072
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
Кратко:
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Мария Х У Й Л О Воронцова написал 11.02.2024 10:08
Всего этого блестящего мира Европы и Америки, в котором он привык быть звездой первой величины, не заменили ему ни политики БРИКС, ни мастера отечественной эстрады, ни звезды Болливуда. Он понимает, что его сослали во вторую лигу и это его ужасно угнетает.
Возможно, он понимает, что это был его собственный выбор. Но он, когда его делал, думал, что выдержит, что это для него не главное, что все это мишура, а оказалось, что нет. Оказалось, что ему это важно. Королевские почести, красные дорожки, почетный караулы, драгуны у Елисейского дворца, гвардейцы у Букингемского. Барбекю на ранчо президента США и бокал пива с канцлером Германии.
А главное - ощущение причастности к высшим сферам, интимное общение на ты с первыми лицами, понимание того, что ты часть этого узкого круга, где только и делается настоящая политика. Можно сколько угодно убеждать себя в том, что БРИКС по ВВП по ППС превосходит G-7. Но это не заменит того блестящего мира, который он потерял. Мало того, что телефон молчит и лидеры ведущих стран Запада прекратили с ним все контакты, но еще и ордер Международного Уголовного Суда перевел его в разряд скрывающегося от ареста урки. Теперь даже если захотеть, то невозможно никуда поехать. Что может быть унизительнее для главы огромной ядерной державы? Ведь от этого еще сильнее хочется туда, куда нельзя.
Слушайте, ему 71 год. Большую часть жизни он прожил в мире, где Запад доминировал во всем. В экономике, в политике, в культуре. Все его инстинкты и привычки сформировались тогда, в том мире. В котором не было могучего Китая и растущей Индии. И что толку, что они появились? Себя, свое нутро не переделаешь.
Ты такой какой ты есть. А ты совок, который из кожи лез, чтобы получить загранкомандировку в Европу (пусть и в ГДР). Ты тот чиновник из питерской мэрии, который стоял в очереди, чтобы получить возврат НДС на финской таможне. Кто судорожно считал командировочные в немецких марках и вез домой чеки Внешпосылторга для покупки вожделенной Волги.
Путин, возможно, неожиданно для себя, вдруг обнаружил, что он - неисправимый европеец. По всей своей заточке, по всей своей биографии, на уровне рефлексов. Даже если построить десяток итальянских и французских ресторанов у себя на Валдае и в Сочи, даже если пригласить туда лучших поваров, все равно чашечка кофе в Париже или бокал вина в Риме не заменить ничем. Ему нужен пропуск в этот мир. Без этого он несчастлив. Без этого он лузер по своей собственной самооценке.
Все его интервью, это вопль: что я сделал такого, что вы меня так жестоко забанили?
Вместо того, чтобы поняв, что кавалерийским наскоком в эту крепость не прорваться, приступить к ее планомерной осаде, он решил развернуться к ней спиной и начать творить мерзости, в надежде, что Запад одумается и пустит его без всяких условий. В результате он добился совершенно противоположного результата. Запад решил, что его интеграционный порыв был лишь уловкой и похвалил себя за то, что он не был настолько доверчив, чтобы впустить к себе этого троянского коня.
А вот если бы он вытерпел и не стал бы чудить, если он хладнокровно и методично стучался бы в эти ворота, то я убежден, что сейчас Россия уже была бы и в НАТО и в ЕС. Правда, уже без Путина. Потому, что он давно был бы на почетной пенсии, поскольку в России была бы ротация власти.
Вся его война в Украине - это все про то же: обратите на меня внимание, поговорите со мной, я уже взрослый и сильный, вы должны учитывать мое мнение!
Сядьте со мной за стол переговоров. Мы точно договоримся. Есть масса вариантов. Только начните и вы увидите какой я покладистый и конструктивный. Заставьте этого клоуна со мной начать разговаривать. Ведь вы можете. Он полностью от вас зависит. Вот увидите - вы не пожалеете о том, что начали со мной переговоры.