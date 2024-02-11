Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсети, запрещенной в России

Вчера на прямой вопрос о доверии президенту Путину положительно ответили 79,1% респондентов. За неделю рост составил 0,2 процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ за 29 января – 4 февраля.

Показатель одобрения деятельности президента за неделю составил 77,1%.

Интересно. Мы тоже в очередной раз задали вопрос о доверии Путину, буквально в 9 часов утра.

"Доверяете ли вы президенту Путину?"

На сей секунд 1600 голосов.

Да - 11 %

Нет - 82 %

Не уверен - 7 %

Конечно, наш опрос нерепрезентативен по сравнению с ВЦИОМом, мы ведь опрашиваем всех подряд, а у них - своя выборка. Но кто сказал, что наш результат менее реален?

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу Социал ЗА не напоминаю, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

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