Путин сделает Карлсона президентом США

Хотел слезть с темы президентских выборов в России, но тема не отпускает.

Такер Карлсон сразу после интервью с Путиным, не дожидаясь даже выхода самого материала, записал сразу несколько роликов с оценкой и своегоь интервью, и самого Путина... Понятно, что с какой-либо журналистской этикой это даже рядом не стояло, но заказчик, похоже, был не против.

Что это было?

Так выглядело, что Кардсон, от своего имени пытается модерировать внешнюю политику Соединенных штатов, ну никак не меньше. Кстати, довольно убедительно.

И тут уже полная ясность, "момент истины" на сленге СМЕРШа.

Путина вообще не интересует процесс его очередного переизбрания, для него это давно решенный вопрос. Но он, как человек, пропитанный психологией спецслужбы, даже собственную президентскую кампанию использует как "активное мероприятие". Причем сложное, многослойное.

В первом слое ясный месидж Трампу и его избирателям - вы ведерете Дональда, и мы с ним моментально договоримся. По логике Путина, это может дать Трапмпу небольшое, но преимущество, и тот будет иметь все основания потом принять условия, которые поставит Москва. К примеру, принадлежность Крыма больше вообще не обсуждается.

Но это только первый слой, самый незначительный, который слезет вскоре как кожура с яблока. Трамп президент США - это вовсе не цель внешней политики Путина.

Я просто внимательно посмотрел на Карлсона и подумал - а у парня ведь могут быть президентские амбиции!

Это к вопросу, что получил Карлсон за это интервью от Путина. На чемодан денег не похоже - у него самого очень приличное состояние. А вот поддержку политической карьеры - почему бы и нет?

И для Путина такая цель была бы отнюдь не мелкой - посадить в Белом доме "своего парня". Пусть даже не президентом, а вице-президентом или государственным секретарем... Я бы сказал, изящная задача, не хуже того, что проделали с советской политикой наши добрые партнеры...

Сегодня Карлсона уже оценивают как журналиста, влияющего на политику. А будут оценивать как политика, использующего журналистику как инструмент политической игры.

И так получается, что не Карлсон раскручивает Путина, а ровно наоборот.

А.Б.