Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путин сделает Карлсона президентом США

Опубликовано 11.02.2024 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Путин сделает Карлсона президентом США

Хотел слезть с темы президентских выборов в России, но тема не отпускает.

Такер Карлсон сразу после интервью с Путиным, не дожидаясь даже выхода самого материала, записал сразу несколько роликов с оценкой и своегоь интервью, и самого Путина... Понятно, что с какой-либо журналистской этикой это даже рядом не стояло, но заказчик, похоже, был не против.

Что это было?

Так выглядело, что Кардсон, от своего имени пытается модерировать внешнюю политику Соединенных штатов, ну никак не меньше. Кстати, довольно убедительно.

И тут уже полная ясность, "момент истины" на сленге СМЕРШа.

Путина вообще не интересует процесс его очередного переизбрания, для него это давно решенный вопрос. Но он, как человек, пропитанный психологией спецслужбы, даже собственную президентскую кампанию использует как "активное мероприятие". Причем сложное, многослойное.

В первом слое ясный месидж Трампу и его избирателям - вы ведерете Дональда, и мы с ним моментально договоримся. По логике Путина, это может дать Трапмпу небольшое, но преимущество, и тот будет иметь все основания потом принять условия, которые поставит Москва. К примеру, принадлежность Крыма больше вообще не обсуждается.

Но это только первый слой, самый незначительный, который слезет вскоре как кожура с яблока. Трамп президент США - это вовсе не цель внешней политики Путина.

Я просто внимательно посмотрел на Карлсона и подумал - а у парня ведь могут быть президентские амбиции!

Это к вопросу, что получил Карлсон за это интервью от Путина. На чемодан денег не похоже - у него самого очень приличное состояние. А вот поддержку политической карьеры - почему бы и нет?

И для Путина такая цель была бы отнюдь не мелкой - посадить в Белом доме "своего парня". Пусть даже не президентом, а вице-президентом или государственным секретарем... Я бы сказал, изящная задача, не хуже того, что проделали с советской политикой наши добрые партнеры...

Сегодня Карлсона уже оценивают как журналиста, влияющего на политику. А будут оценивать как политика, использующего журналистику как инструмент политической игры.

И так получается, что не Карлсон раскручивает Путина, а ровно наоборот.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Допустим, так и получится -
Вольнодумец написал 11.02.2024 10:45
***** протолкнет Карлосона в президенты. А дальше что ? Америка это не Раша, где президетствуют до гроба и творят что хотят.
.
А в Америке, понимаете ли всякие механизмы сдержек и противовесов. Даже и 4 лет ждать не будут. Импичмент - и пошел в отставку путинский холуй. Еще и под судебный каток попасть можно.
.
Так что и бессмысленно и бесперспективно.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсети, запрещенной в России
Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсет...
11.02.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Путин сделает Карлсона президентом США (1)
Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсети, запрещенной в России (1)
Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России (19)
КНДР может провести ядерное испытание (7)
Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсети, запрещенной в России (11)
Кто доверяет Путину? (6)
Привет с "канонической территории" (21)
Не умер, а застрелили (6)
Интервью Путина американскому журналисту на сайте Кремля (19)
На выборах четыре кандидата, и все за Путина (22)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Только один прокол - он перепутал пол ребёнка" (с)
Дарья Митина Дарья Митина: Послевкусие
Дарья Митина Дарья Митина: Уже завтра!!!! Приходите в гости к Колобку!!!
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: НАТО готовит "дерибан" Украины?
Дарья Митина Дарья Митина: Совпадение???.... не думаю
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss