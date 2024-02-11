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Московский листок

Президент Венгрии уходит в отставку из-за ошибки

Опубликовано 11.02.2024 в разделе комментариев 4

украина венгрия
Президент Венгрии уходит в отставку из-за ошибки

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку из-за ошибки в помиловании человека, замешанного в педофилии.

Новак весной прошлого года перед визитом папы Римского в Будапешт приняла решение о помиловании экс-заместителя директора детского дома, который проходил по делу о педофилии директора заведения. Заместитель обвинялся в сокрытии преступления.

Оппозиция страны призвала президента уйти в отставку.

Ранее президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта.

Если у нас из-за каждого неудачного помилования отправлять в отставку Путина, то на выборах разоримся...

Зато Зеленскому, я так понимаю, теперь даже думать о переговорах боязно... Это в Венгрии президент уйдет в отставку, и всё. А на Украине - в мир иной...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Какие, нах, переговоры?
Кущ папа крымский написал 11.02.2024 17:42
С кем и о чем? Все предельно ясно. Убирайтесь в свои ебеня, выдавайте преступников.и платите репарации. Всьо!
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Папаня мой волос не красит и на публике не ДерЁтся
Мария Х У Й Л О Воронцова написал 11.02.2024 17:20
Во внутренний мир паапашки моего помогла заглянуть Мария Салье.
Мужик в малиновом пиджаке, выросший на блатном жаргоне, нечаянно получил подарок от старой "золотой рыбки" взамен безопасности для опарышей ельцина. И не просто так в России процветает передача Шансон, где в жюри сидит старый дурак Розенбаум и тупая Успенская с пластмассовым лицом.
Трамп , не прочитавший ни единой книги, пришел к концу своей жизни полным банкротом, и только папашины деньги дали ему возможность широко открывать свой поганый рот.
Вот и все, что надо знать о двух парвеню. Оба чистят зубы, душ, наверное, принимают и одежка на них классная, но, боже мой!, как эти оба воняют подлостью, злом, плебейством.
Да, их поддерживает немалое число людей с незатейливыми мыслями.
И тем понятнее значение борьбы против засилия серости, мрака, подлости, всякого непотребства.
Вставай поднимайся люд русскай, папку в зад, меня на трон.
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(без названия)
Павлин от Лавруши написал 11.02.2024 12:37
Вслед выпнуть еще путинского дружка Орбана, и Венгрия вернется из дикости в лоно цивилизации
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Re:головне
Dixis написал 11.02.2024 12:11
Несущественная ошибка. В кремле сидел на троне педофил и зоофил. А его избиратели и по совместительству крепостные рабы - геронтофилы и некрофилы.
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