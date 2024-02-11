Президент Венгрии уходит в отставку из-за ошибки

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку из-за ошибки в помиловании человека, замешанного в педофилии.

Новак весной прошлого года перед визитом папы Римского в Будапешт приняла решение о помиловании экс-заместителя директора детского дома, который проходил по делу о педофилии директора заведения. Заместитель обвинялся в сокрытии преступления.

Оппозиция страны призвала президента уйти в отставку.

Ранее президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта.

Если у нас из-за каждого неудачного помилования отправлять в отставку Путина, то на выборах разоримся...

Зато Зеленскому, я так понимаю, теперь даже думать о переговорах боязно... Это в Венгрии президент уйдет в отставку, и всё. А на Украине - в мир иной...

А.Б.