Президент Венгрии уходит в отставку из-за ошибки

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что уходит в отставку из-за ошибки в помиловании человека, замешанного в педофилии.
Новак весной прошлого года перед визитом папы Римского в Будапешт приняла решение о помиловании экс-заместителя директора детского дома, который проходил по делу о педофилии директора заведения. Заместитель обвинялся в сокрытии преступления.
Оппозиция страны призвала президента уйти в отставку.
Ранее президент Венгрии призвала Зеленского сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта.
Если у нас из-за каждого неудачного помилования отправлять в отставку Путина, то на выборах разоримся...
Зато Зеленскому, я так понимаю, теперь даже думать о переговорах боязно... Это в Венгрии президент уйдет в отставку, и всё. А на Украине - в мир иной...
А.Б.
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Кущ папа крымский написал 11.02.2024 17:42
Мария Х У Й Л О Воронцова написал 11.02.2024 17:20
Мужик в малиновом пиджаке, выросший на блатном жаргоне, нечаянно получил подарок от старой "золотой рыбки" взамен безопасности для опарышей ельцина. И не просто так в России процветает передача Шансон, где в жюри сидит старый дурак Розенбаум и тупая Успенская с пластмассовым лицом.
Трамп , не прочитавший ни единой книги, пришел к концу своей жизни полным банкротом, и только папашины деньги дали ему возможность широко открывать свой поганый рот.
Вот и все, что надо знать о двух парвеню. Оба чистят зубы, душ, наверное, принимают и одежка на них классная, но, боже мой!, как эти оба воняют подлостью, злом, плебейством.
Да, их поддерживает немалое число людей с незатейливыми мыслями.
И тем понятнее значение борьбы против засилия серости, мрака, подлости, всякого непотребства.
Вставай поднимайся люд русскай, папку в зад, меня на трон.
Павлин от Лавруши написал 11.02.2024 12:37
Dixis написал 11.02.2024 12:11