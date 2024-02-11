Запад закрывается

Странам НАТО необходимо нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России», заявил Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — сказал он (цитата по Die Zeit). По мнению Столтенберга, если Россия одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны».

Опасения по поводу возможного конфликта с Россией после окончания военных действий на Украине выражали несколько представителей руководства западных стран, например глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, представители военного командования Нидерландов и Бельгии, власти Чехии, Польши и Эстонии, а также Швеции. О том, что Россия после «взятия Украины» может атаковать страны НАТО, предупредил президент США Джо Байден.

В общем, неприятный факт новой "холодной войны" налицо.

А перспектива отпуска в Италии или выходных в Финляндии теперь уходит в область семейных преданий, которые рассказывают внукам у очага на даче в Костромской губернии.

А.Б.