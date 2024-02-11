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Московский листок

Запад закрывается

Опубликовано 11.02.2024 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
Запад закрывается

Странам НАТО необходимо нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России», заявил Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — сказал он (цитата по Die Zeit). По мнению Столтенберга, если Россия одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны».

Опасения по поводу возможного конфликта с Россией после окончания военных действий на Украине выражали несколько представителей руководства западных стран, например глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам, представители военного командования Нидерландов и Бельгии, власти Чехии, Польши и Эстонии, а также Швеции. О том, что Россия после «взятия Украины» может атаковать страны НАТО, предупредил президент США Джо Байден.

В общем, неприятный факт новой "холодной войны" налицо.

А перспектива отпуска в Италии или выходных в Финляндии теперь уходит в область семейных преданий, которые рассказывают внукам у очага на даче в Костромской губернии.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Нас разбомбят и помогут. Дадут ипотеку платить.
Авав написал 11.02.2024 12:50
Лучше нерпщбомбленная дача в Костроме чем разнесенная в пух и прах Авдеевка где живого дома нет. Ни одного. Компенсировать кто будет мирным гражданам. Не как в Мариуполе строят для бизнеса ипотеки. Или и бери. А если опять разбомбят. Новую ипотеку?
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(без названия)
Слепая старуха - провидица написал 11.02.2024 12:39
Наконец-то Европа начинает прозревать!
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Re:головне
Faws написал 11.02.2024 12:07
Никакой холодной войны не не будет. У кацапов для этого нет ни материальных, ни интеллектуальных ни трудовых ресурсов. За тридцать лет так называемых реформ кацапы благополучно спустили индустриальную мощь совка в унитаз. И слава Богу. А то бы мы имели кацапскую обезьяну с баллистическими ракетами с разделяющимися термоядерными боеголовками.
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