Польша будет стремиться разрушить Россию

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что после распада Советского Союза Запад не пошел дальше, чтобы «снести все до конца», имея в виду Россию и Китай. Во время своего визита в США он заявил, что сегодня появилась такая возможность, передает Do Rzeczy.

«Первой задачей было разрушить старую мировую систему. И мы совместными усилиями этого добились… Однако мы не снесли все до конца, потому что остались Россия и Китай. Все невозможно было осуществить в то время. Сегодня это возможно», — сказал Валенса.

По его словам, сегодня «весь мир объединился против России», и появилась прекрасная возможность «навести порядок».

«Америке отведена роль лидера в этих изменениях. Если США не воспользуются этой возможностью, наши внуки никогда нас не простят», — подчеркнул экс-президент Польши.

Ну что ж, что у умного в голове, то у дурака на языке...

Поляки - очень близкий по культуре и ментальности народ, а польское государство - в любом варианте враждебно. Парадокс.

А.Б.