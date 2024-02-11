Польша будет стремиться разрушить Россию

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что после распада Советского Союза Запад не пошел дальше, чтобы «снести все до конца», имея в виду Россию и Китай. Во время своего визита в США он заявил, что сегодня появилась такая возможность, передает Do Rzeczy.
«Первой задачей было разрушить старую мировую систему. И мы совместными усилиями этого добились… Однако мы не снесли все до конца, потому что остались Россия и Китай. Все невозможно было осуществить в то время. Сегодня это возможно», — сказал Валенса.
По его словам, сегодня «весь мир объединился против России», и появилась прекрасная возможность «навести порядок».
«Америке отведена роль лидера в этих изменениях. Если США не воспользуются этой возможностью, наши внуки никогда нас не простят», — подчеркнул экс-президент Польши.
Ну что ж, что у умного в голове, то у дурака на языке...
Поляки - очень близкий по культуре и ментальности народ, а польское государство - в любом варианте враждебно. Парадокс.
А.Б.
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Cliffwheli написал 11.02.2024 16:01
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Dantewef написал 11.02.2024 13:36
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Terrydok написал 11.02.2024 13:26
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Улавливание пыли и маленьких частиц автоковриками способствует поддержанию более незапятнанного воздуха в салоне, что особенно важно для тех, кто мучается от аллергий.
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Автоковрики имеют все шансы эффективно защитить салон от разливов жидкостей и пятен, предотвращая их вторжение в напольное покрытие.
В заточение, автоковрики - это не просто декоративный составляющая, а значительный инструмент для поддержания чистоты и комфорта в салоне вашего автомобиля. Они обеспечивают защиту от внешних факторов, упрощают уход за салоном и помогают сберечь его в первозданном состоянии. Поэтому, выбрав автоковрики, вы делаете не столько выбор в пользу стиля, но и инвестируете в долгосрочное сохранение вашего автомашины в безупречном состоянии
ErnestfuT написал 11.02.2024 13:11
myjkoelsdus написал 11.02.2024 12:37
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GL :)
Saxen написал 11.02.2024 11:59