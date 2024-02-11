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Московский листок

Польша будет стремиться разрушить Россию

Опубликовано 11.02.2024 в разделе комментариев 6

польша президент
Польша будет стремиться разрушить Россию

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что после распада Советского Союза Запад не пошел дальше, чтобы «снести все до конца», имея в виду Россию и Китай. Во время своего визита в США он заявил, что сегодня появилась такая возможность, передает Do Rzeczy.

«Первой задачей было разрушить старую мировую систему. И мы совместными усилиями этого добились… Однако мы не снесли все до конца, потому что остались Россия и Китай. Все невозможно было осуществить в то время. Сегодня это возможно», — сказал Валенса.

По его словам, сегодня «весь мир объединился против России», и появилась прекрасная возможность «навести порядок».

«Америке отведена роль лидера в этих изменениях. Если США не воспользуются этой возможностью, наши внуки никогда нас не простят», — подчеркнул экс-президент Польши.

Ну что ж, что у умного в голове, то у дурака на языке...

Поляки - очень близкий по культуре и ментальности народ, а польское государство - в любом варианте враждебно. Парадокс.

 А.Б.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
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Всего комментариев к статье: 6
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Cliffwheli
Cliffwheli написал 11.02.2024 16:01
Всем привет :)
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Dantewef
Dantewef написал 11.02.2024 13:36
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Terrydok
Terrydok написал 11.02.2024 13:26
Автоковрики - это не просто стильный аксессуар для автомашины, они играют ключевую роль в поддержании чистоты и состояния салона вашего автомобиля. От игры радостных детей до сумасбродных погодных критерий, автоковрики становятся вашим надежным союзником в борьбе с грязюкой и износом. Разглядим, как автоковрики могут помочь сохранить чистоту в вашем автомашине и почему они считаются неотъемлемым составляющей в уходе за вашим транспортным средством.
**1. Оборона От Грязищи и Влаги:
Автоковрики создают барьер между обувью водителя и пассажиров и салоном автомашины. Они эффективно улавливают грязюка, песок, влагу и прочие загрязнители, коие имеют все шансы попасть в ваш автомобиль с подошвы обуви.
**2. Легкость Ухода:
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**3. Увеличение Срока Службы Пола Салона:
Автоковрики предупреждают износ пола салона автомашины под действием неизменного трения и давления ног водителя и пассажиров. Это сохраняет своеобразный картина и целостность пола автомобиля.
**4. Действенное Сохранение Аромата:
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**5. Простота и Гибкость В Эксплуатации:
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**6. Защита От Издержки Значения Автомобиля:
Салон внутри автомобиля является принципиальной частью его цены. Сбережение чистоты и первозданного облика салона с помощью автоковриков может помочь поддерживать высокую рыночную цена вашего автомашины.
**7. Профилактика Аллергии и Болезней:
Улавливание пыли и маленьких частиц автоковриками способствует поддержанию более незапятнанного воздуха в салоне, что особенно важно для тех, кто мучается от аллергий.
**8. Стиль и Оригинальность:
Автоковрики становятся составляющей стиля для вашего автомашины. Вам продоставляется возможность избрать цвет, дизайн и материал, кот-ый соответствует вашим предпочтениям, придавая салону оригинальность.
**9. Сбережение Внешнего вида Автомобиля:
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**10. Борьба с Случайными Пятнами:
Автоковрики имеют все шансы эффективно защитить салон от разливов жидкостей и пятен, предотвращая их вторжение в напольное покрытие.
В заточение, автоковрики - это не просто декоративный составляющая, а значительный инструмент для поддержания чистоты и комфорта в салоне вашего автомобиля. Они обеспечивают защиту от внешних факторов, упрощают уход за салоном и помогают сберечь его в первозданном состоянии. Поэтому, выбрав автоковрики, вы делаете не столько выбор в пользу стиля, но и инвестируете в долгосрочное сохранение вашего автомашины в безупречном состоянии
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ErnestfuT
ErnestfuT написал 11.02.2024 13:11
[url=https://site-krakendark.net]мега в тор [/url]
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myjkoelsdus
myjkoelsdus написал 11.02.2024 12:37
Hello.
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GL :)
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Re:головне
Saxen написал 11.02.2024 11:59
Это было бы прекрасно, но это ненаучная фантастика. Люди везде тупые, ленивые и нелюбопытные в подавляющем большинвтве (около 80%). Никому не вcpaлocь колупаться в кацапской биопомойке с целью ее дезактивации. Максимум огородятся заборчиком, как евреи. И будут ждать, когда гнойник лопнет и bлядвa, повалив ограждения вырвется наружу и будет все ломать и крушить.
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