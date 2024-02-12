Новый президент Финляндии мало отличим от старого

Победивший кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб заявил, что между ним и его оппонентом во втором туре Пеккой Хаависто нет существенных отличий, кроме внешне политического опыта и вопросов, связанных с НАТО.
"Отличия разглядеть сложно, однако наш опыт разный. Точки зрения в отношении НАТО у нас несколько отличаются", - сказал Стубб в программе Yle, отвечая на вопрос журналиста о различиях во взглядах на внешнюю политику между ним и Хаависто.
Стубб подчеркнул, что сейчас в Финляндии выбирается президент, который также берет на себя обязанности главнокомандующего Силами обороны в "эпоху НАТО", поэтому роль главы государства отличается от той, какой она была ранее.
Хаависто в свою очередь заявил, что не считает, что роль главнокомандующего как-то изменится в новых реалиях. По его мнению, к верховному командованию добавится лишь связь с НАТО.
Действительно, трудно найти различия. И никаких видимых перспектив на улучшение отношений с Россией, которые Финляндия отменила в одностороннем порядке - Москва ничего не сделала на финском направлении вообще...
Впрочем, на нащих предстоящих выборах программы зарегистрированных кандидатов тоже мало отличаются. Да и второго тура не ожидается, чтоб различия хоть как-то проявились...
А.Б.
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Ирина написал 12.02.2024 11:22
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