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Московский листок

Новый президент Финляндии мало отличим от старого

Опубликовано 12.02.2024 в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
Новый президент Финляндии мало отличим от старого

Победивший кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб заявил, что между ним и его оппонентом во втором туре Пеккой Хаависто нет существенных отличий, кроме внешне политического опыта и вопросов, связанных с НАТО.

"Отличия разглядеть сложно, однако наш опыт разный. Точки зрения в отношении НАТО у нас несколько отличаются", - сказал Стубб в программе Yle, отвечая на вопрос журналиста о различиях во взглядах на внешнюю политику между ним и Хаависто.

Стубб подчеркнул, что сейчас в Финляндии выбирается президент, который также берет на себя обязанности главнокомандующего Силами обороны в "эпоху НАТО", поэтому роль главы государства отличается от той, какой она была ранее.

Хаависто в свою очередь заявил, что не считает, что роль главнокомандующего как-то изменится в новых реалиях. По его мнению, к верховному командованию добавится лишь связь с НАТО.

Действительно, трудно найти различия. И никаких видимых перспектив на улучшение отношений с Россией, которые Финляндия отменила в одностороннем порядке - Москва ничего не сделала на финском направлении вообще...

Впрочем, на нащих предстоящих выборах программы зарегистрированных кандидатов тоже мало отличаются. Да и второго тура не ожидается, чтоб различия хоть как-то проявились...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Ирина
Ирина написал 12.02.2024 11:22
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И ОКП запрещать буду
Мария Х У Й Л О Воронцова написал 12.02.2024 10:29
В недрах великой державы готовится переворот и я буду управлять Россией, без показухи в виде выборов. Чисто царица по воле бога, РПЦ и Стражей Православной Революции. А папку в Гаагу, ибо нахрена детей обижать.
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