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Московский листок

Зарезали украинского баскетболиста в Германии

Опубликовано 12.02.2024 в разделе комментариев 0

убийство террор
Зарезали украинского баскетболиста в Германии

В Германии на улице зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, его друг Артем Козаченко находится в реанимации. Об этом в ночь на понедельник, 12 февраля, сообщила Федерация баскетбола Киева.

Согласно сообщению, неизвестные с ножами напали на спортсменов «просто за то, что они — украинцы» несколько дней назад в Дюссельдорфе, куда молодые люди прибыли на соревнования.

Когда миллионы украинцев разом перебираются за границу, инциденты на национальной почве становятся неизбежны, даже чисто статистически.

Ранее беженца с Украины избили в штате Орегон после того, как он поспорил с другим мужчиной о том, являются ли жители его страны нацистами.

В 2021 году житель Польши избил украинца до потери сознания за разговор на родном языке. И так далее...

Зато все меньше инцидентов с российскими туристами - нет туристов, нет и проблем... Хотя что-то не припоминаю, чтобы у меня были проблемы за границей из-за русского языка. Даже в Польше, не говоря про Германию или Финляндию.

 А.Б.



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