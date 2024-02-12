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Московский листок

Ксения Собчак планирует подать в суд на телеканал НТВ

Опубликовано 12.02.2024 в разделе комментариев 2

суд закон
Ксения Собчак планирует подать в суд на телеканал НТВ

Блогер Ксения Собчак заявила в Telegram-канале, что планирует подать в суд на телеканал НТВ после публикации двухсерийного фильма о ней.

НТВ ранее опубликовал фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни".

"Решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей", — написала она в Telegram.

Ну, то, что она написала - это сразу же проигранный иск, мне по этим статьям приходилось много судиться, и слава богу, ни разу не проиграл.

Иск о клевете и защите чести и достоинства - это по двум разным статьям, причем одна административная, а другая уголовная. Объединить их в один иск - это сразу отказ суда, причем совершенно обоснованный, и потом уже подать иски о том же самом не получится.

Это частая ошибка, ее многие допускают. А адвокатов, имеющих позитивный опыт по таким делам, мало. Например, адвокаты, которые вели мои дела - против Лужкова, Ресина, Громова, - уже навряд ли смогут что-то: Владимир Акимов умер, а Михаил Нестеров на инвалидности. Я, конечно, могу проконсультировать, но я не адвокат.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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ты уж, головинер,
говори прямо написал 12.02.2024 11:54
"убей кацапа!", а-ля тот выродок. Ну, и кацапы, может призадумаются.
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Re:головне
Eine написал 12.02.2024 11:28
Совокуплением кацапских дегенератов в крапиве доволен.
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