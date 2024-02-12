Калининградский губернатор Алиханов: философ Кант имеет отношение к спецоперации

По мнению Алиханова, родившийся в Кенигсберге и там же умерший профессор Иммануил Кант имеет «прямое отношение» к конфликту на Украине.
Алиханов отметил, что Кант «положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», в результате чего появилась «такая социально-культурная ситуация». По мнению калининградского губернатора, в работах философа «началась» и Первая мировая война, и конфликт на Украине.
Честно говоря, глубоко копнул губернатор...
А вот некто Путин предлагал сделать Канта символом Калининградской области. Тогда он говорил, что философ стал символичной фигурой не только в регионе, но и для всей Европы. «Одна из его первых фундаментальных работ — это трактат «К вечному миру». По сути, это обоснование, первая попытка обоснования объединения Европы после Семилетней войны», — отмечал глава государства...
Сейчас бы, наверно, попал под статью о дискредитации вооруженных сил. Что это за это трактат «К вечному миру»? Что это за панегирик объединению Европы?
Надо разбираться с профессором...
А.Б.
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пока у крысы не отгниетшейка от тушки написал 12.02.2024 12:18
1.
Кант смотрел на Рашку-пидарашку как хкуй на бритву!!!
Его лишили работы во время оккупации российскими войсками Кенигсберга. Кант лично писал прошение российской императрице Пи3долизке, шобы ему дали работу, а она ответила, типа : пусть сoсет член у пьяного орангутанга.
И чЁ, после этого Кант стал бы уважать Рашку-пидорашку, что-ли?
2.
Кант ничего никогда не писал утвердительного, он только оспаривал, поэтому ссылаться, що Кант что-то категорически предложил - это неверно.
Он наоборот всю жизнь блуждал в потемках и ясно понимал это.
3.
На что вообще написанное Кантом этот дурачок-путиноид Алиханов ссылается.
CarlosAmbub написал 12.02.2024 11:53
Dersu написал 12.02.2024 11:26