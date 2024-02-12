Калининградский губернатор Алиханов: философ Кант имеет отношение к спецоперации

По мнению Алиханова, родившийся в Кенигсберге и там же умерший профессор Иммануил Кант имеет «прямое отношение» к конфликту на Украине.

Алиханов отметил, что Кант «положил начало немецкой классической философии, прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей», в результате чего появилась «такая социально-культурная ситуация». По мнению калининградского губернатора, в работах философа «началась» и Первая мировая война, и конфликт на Украине.

Честно говоря, глубоко копнул губернатор...

А вот некто Путин предлагал сделать Канта символом Калининградской области. Тогда он говорил, что философ стал символичной фигурой не только в регионе, но и для всей Европы. «Одна из его первых фундаментальных работ — это трактат «К вечному миру». По сути, это обоснование, первая попытка обоснования объединения Европы после Семилетней войны», — отмечал глава государства...

Сейчас бы, наверно, попал под статью о дискредитации вооруженных сил. Что это за это трактат «К вечному миру»? Что это за панегирик объединению Европы?

Надо разбираться с профессором...

А.Б.