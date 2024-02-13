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Компрометирующие материалы
Московский листок

Вот это и есть убийство свободной прессы

Опубликовано 13.02.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Вот это и есть убийство свободной прессы

Решение Хамовнического районного суда Москвы, согласно которому коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и журналисты Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев осуждены к многолетним срокам лишения свободы за вымогательство у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, стало, видимо, последним камнем в надгробии свободной прессы в РФ.

Нет, само по себе вымогательство за снятие компрометирующего материала - мерзость, к сожалению, обычная в нашей журналистике. А вымогать деньги у такого человека, как Чемезов, еще и глупость.

Но беда в том, что обстоятельств дела мы не узнаем! Дело слушалось в закрытом режиме, хотя почему? С какой стати? Не о шпионаже же речь идет, и в деле присуствуют публичные фигуры - если вы хотите наглядного нравственного примера, так сделайте это дело, наоборот, сверхпубличным!

Так ведь нет, ввиду того, что дело касается репутации высокопоставленного лица, журналистов осудили, по существу, неизвестно за что! Нам не известно, типа не наше дело...

Вот это и есть убийство свободной прессы. По существу, единственная возможность для журналиста защищаться - это публичность. Отнимите эту возможность, и он становится "мальчиком для битья". Судья должен принимать решение по такому делу исключительно под надзором общества и давлением общественного мнения. Иначе это мнение ничего не стоит.

Как оно сейчас и происходит...

 А.Б.



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