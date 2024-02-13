Хуситы оставили Британию без чая

Великобритания столкнулась с сокращением поставок чая из-за обострения ситуации в Красном море, пишет Times.

"Покупателей предупредили о том, что "по всей стране" наблюдается дефицит черного чая, связанный с атаками хуситов на суда", — говорится в статье.

Первым супермаркетом, сообщившим о проблемах, стала крупная сеть Sainsbury's. По словам ритейлеров, перебои в поставках временные и незначительно затронут покупателей.

Чай для британцев - вещь абсолютно необходимая в жизни. Причем чай определенных сортов, в основном индийский или цейлонский, который очень удобно доставлять через Суэц.

А китайский не проходит, увы. Как и краснодарский...

А.Б.