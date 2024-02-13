Объединение "Боротьба" с Украины провело потрясающую работу и подняла вопрос, кем были дедушки нынешней германской элиты в годы Второй мировой войны?
Впорос возник вокруг скандала вокруг деда Анналены Бербок, который служил младшим офицером в вермахте, а потом всю жизнь не очень это афишировал.
Хотя в условиях тотальной мобилизации в гитлеровской Германии было б странно, чтобы он не попал под призыв. Гребли даже детей, а тут инженер, офицер, как ему не служить?
Зато боротьбисты подняли куда более вопиющие факты из жизни "правительственных дедушек" нынешнего руководства Германии. Начнем с канцлера Олафа Шольца, чей дедушка Фриц был ни много ни мало группенфюрером СС с железным крестом на пузе! Замечу, не в вермахте, а именно в СС, и не лейтенантиком, а группенфюрером, то есть генералом!
Может, случайность? В конце концов, внук за деда не ответчик...
Так вот министр здравоохранения Карл Лаутербах, его дедушка Хартманн был целым обергруппенфюрером СС!
Министр финансов в кабинете Шольца - Христиан Линднер, его дедушка Герхард тоже генерал, бригаденфюрер СС!
И дедушка Урсулы фон дер Ляйен, сейчас главы еврокомисии, а раньше первой женщины-министра обороны Германии, Иоахим тоже занимал высокий пост в СС.
Получается, что потомки высокопоставленных нацистов оказываются на министерских постах в Германии и ЕС. Случайно? Не думаю, просто элита нацистской Германии никуда не делась, и, несмотря на годы денацификации, постепенно вернула себе руководящее положение в германской и европейской политике.
А.Б.
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EverettTherb написал 13.02.2024 11:31
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золотого Тамерлана написал 13.02.2024 11:28
Кущ марсиянин написал 13.02.2024 11:25
Да и зачем далеко ходить. Дедушко ленин сам из дворян вылупился. Дзержинский - тот еще пролетарий. И далее по списку.