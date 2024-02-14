Пятилетний срок Борису Кагарлицкому не попал в предыдущий выпуск по времени, вчера дал отдельный сюжет, но формат "шота" недостаточен. Формальный повод для посадки просто смехотворен, неформальная причина - не смешная, но тоже, как мне кажется, явно недостаточна для того, чтобы посадить последнего из наличествующих мыслителей левого спектра с мировой известностью. Но факт свершился, как ни болела, а все ж померла...
https://www.youtube.com/shorts/7stt6hK8zz0?t=3&feature=share
Надеждин, которого не допустили до выборов в который уже раз, имел в программе пункт - выпустить всех политзаключенных. Я думаю, это сильно добавило ему популярности.
Но вот Надеждина сняли вместе со всеми пунктами его программы, и мы имеем - посадку сразу трех статусных журналистов позавчера, посадку Кагарлицкого вчера... Что день грядущий нам готовит?
Вот это и есть убийство свободной прессы
Хотел сказать, что посадка Кагарлицкого добавит голосов Харитонову, но ведь нет, не добавит. Да и самому Харитонову "лишние" голоса - это угроза спокойной старости. Практически на 100 процентов уверен, то он даже не заикнется об этой посадке, хотя с Кагарлицким они, несомненно, знакомы.
Да что там, если наш телеведущий номер один в открытую говорит, что подписи, отданные за Надеждина, будут пристально изучаться компетентными органами на предмет выявления негодяев и изменников. Шутит, конечно, но шутка какая-то очень серьезная... Приплыли, называется. И все еще плывем куда-то дальше...
А.Б.
|
|
Любопытно то, что этот русофобский фонд не имеет никакого отношения к Красной Розе, написал 14.02.2024 10:47
Кущ тюрекмный надзиоатель написал 14.02.2024 10:44
Авав написал 14.02.2024 10:31
2. Так же Валерка Соловей отлично разложил причины и посадку левака Удальцова. Как оказалось что он стал неугоден и мешать вот внутреннем контуре системных левых. Иными словами стал мешать перед выборами системной партии КПРФ. И тот же зюгановское руководство которое кричало мы тебя вытащим в 12 году теперь слезно упросило кремлинов усадить ретивого Удальцова на пары. Устраивает тем самым, на всякий случай, один из внутренних контуров леваков..... Нет, вы только посмотрите на всю гнусность этой партии подонков и шельмецов испольиспользующей бренд коммунистов и тем самым зарывающим в могилу коммунистическое мировоззрение. Продадут любого ради кормушки бюджета и продажи мандатов миллионерам.
пока не отгниет у крысы шейка от тушки написал 14.02.2024 10:23
Ну вот и начинается!
А если еще к власти в США придет полоумный полудурок Трампожирик, то война в Украине будет остановлена и Окурок полностью возьмется за ликвидацию хороших людей на Рашке-пидарашке и гэбэвское шлачье с полицаями перебьют уже эти 20 миллионов порядочных оставшихся россиян.
Так что прекращать войну ни в коем случае ни нада.