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Московский листок

Пятилетний срок Борису Кагарлицкому

Опубликовано 14.02.2024 в разделе комментариев 4

тюрьма кагарлицкий
Пятилетний срок Борису Кагарлицкому

Пятилетний срок Борису Кагарлицкому не попал в предыдущий выпуск по времени, вчера дал отдельный сюжет, но формат "шота" недостаточен. Формальный повод для посадки просто смехотворен, неформальная причина - не смешная, но тоже, как мне кажется, явно недостаточна для того, чтобы посадить последнего из наличествующих мыслителей левого спектра с мировой известностью. Но факт свершился, как ни болела, а все ж померла...

https://www.youtube.com/shorts/7stt6hK8zz0?t=3&feature=share

Надеждин, которого не допустили до выборов в который уже раз, имел в программе пункт - выпустить всех политзаключенных. Я думаю, это сильно добавило ему популярности.

Но вот Надеждина сняли вместе со всеми пунктами его программы, и мы имеем - посадку сразу трех статусных журналистов позавчера, посадку Кагарлицкого вчера... Что день грядущий нам готовит?

Вот это и есть убийство свободной прессы

Хотел сказать, что посадка Кагарлицкого добавит голосов Харитонову, но ведь нет, не добавит. Да и самому Харитонову "лишние" голоса - это угроза спокойной старости. Практически на 100 процентов уверен, то он даже не заикнется об этой посадке, хотя с Кагарлицким они, несомненно, знакомы.

Да что там, если наш телеведущий номер один в открытую говорит, что подписи, отданные за Надеждина, будут пристально изучаться компетентными органами на предмет выявления негодяев и изменников. Шутит, конечно, но шутка какая-то очень серьезная... Приплыли, называется. И все еще плывем куда-то дальше...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Любопытно не то, что месье Кагарлицкий связан с русофобским "фондом им.Розы Люксембург".
Любопытно то, что этот русофобский фонд не имеет никакого отношения к Красной Розе, написал 14.02.2024 10:47
которая, как известно, была не русофобкой, но украинофобкой. Которая не видела разницы между т.н. "украинской мовой" и какой-нибудь "баварской" или "саксонской" "мовой". Которой были смешны потуги выдать "творчество" местечкового "поэта" некоего Шевченко(брехню Тараса, как позже скажет великий Бродский) за что-то стоящее. Которая воевала с Лениным за его заигрывание с петлюровщиной.
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Пущай сидит и не писдит
Кущ тюрекмный надзиоатель написал 14.02.2024 10:44
Всю левацкую шушеру на нары! И будьте уверены - после победы Украины они там и останутся. Просто будут сидеть в одном бараке с путинской шушерой. А там по классике - в живых должен остаться только один. Вот его и выпустим. И назначим управляющим ГУЛАГа
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А ведь и правда
Авав написал 14.02.2024 10:31
На ютубе профессор кислых русских щец Валерка Соловей как то все разложил по полочкам о посадках леваков. Оказывается. 1.За Кагарлицкого ратовала и вступилась международная левая общественность. С которой Кремль считался до вчера. А сегодня Кремль считается с правыми и левую общественность игнорирует. Следовательно кагарлицкого упекли на всякий случай и чтоб ничего не возмущались и не брыкалось за внешний контур левых.
2. Так же Валерка Соловей отлично разложил причины и посадку левака Удальцова. Как оказалось что он стал неугоден и мешать вот внутреннем контуре системных левых. Иными словами стал мешать перед выборами системной партии КПРФ. И тот же зюгановское руководство которое кричало мы тебя вытащим в 12 году теперь слезно упросило кремлинов усадить ретивого Удальцова на пары. Устраивает тем самым, на всякий случай, один из внутренних контуров леваков..... Нет, вы только посмотрите на всю гнусность этой партии подонков и шельмецов испольиспользующей бренд коммунистов и тем самым зарывающим в могилу коммунистическое мировоззрение. Продадут любого ради кормушки бюджета и продажи мандатов миллионерам.
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не отгниет у крысы шейка от тушки написал 14.02.2024 10:23
Полный идиот-генерал Гурулев сказал ведь официально с трибуны ГосДумы, что на Рашке-пидарашке надо будет уничтожить 20 миллионов недоброжелателей Ботоксной Плешивой Крысы.
Ну вот и начинается!
А если еще к власти в США придет полоумный полудурок Трампожирик, то война в Украине будет остановлена и Окурок полностью возьмется за ликвидацию хороших людей на Рашке-пидарашке и гэбэвское шлачье с полицаями перебьют уже эти 20 миллионов порядочных оставшихся россиян.
Так что прекращать войну ни в коем случае ни нада.
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