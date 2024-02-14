Пятилетний срок Борису Кагарлицкому не попал в предыдущий выпуск по времени, вчера дал отдельный сюжет, но формат "шота" недостаточен. Формальный повод для посадки просто смехотворен, неформальная причина - не смешная, но тоже, как мне кажется, явно недостаточна для того, чтобы посадить последнего из наличествующих мыслителей левого спектра с мировой известностью. Но факт свершился, как ни болела, а все ж померла...

https://www.youtube.com/shorts/7stt6hK8zz0?t=3&feature=share

Надеждин, которого не допустили до выборов в который уже раз, имел в программе пункт - выпустить всех политзаключенных. Я думаю, это сильно добавило ему популярности.

Но вот Надеждина сняли вместе со всеми пунктами его программы, и мы имеем - посадку сразу трех статусных журналистов позавчера, посадку Кагарлицкого вчера... Что день грядущий нам готовит?

Вот это и есть убийство свободной прессы

Хотел сказать, что посадка Кагарлицкого добавит голосов Харитонову, но ведь нет, не добавит. Да и самому Харитонову "лишние" голоса - это угроза спокойной старости. Практически на 100 процентов уверен, то он даже не заикнется об этой посадке, хотя с Кагарлицким они, несомненно, знакомы.

Да что там, если наш телеведущий номер один в открытую говорит, что подписи, отданные за Надеждина, будут пристально изучаться компетентными органами на предмет выявления негодяев и изменников. Шутит, конечно, но шутка какая-то очень серьезная... Приплыли, называется. И все еще плывем куда-то дальше...

А.Б.