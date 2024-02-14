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Московский листок

Экс-премьера Эстонии объявили в розыск

Опубликовано 14.02.2024 в разделе комментариев 1

эстония независимость
Экс-премьера Эстонии объявили в розыск

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что МВД объявило в розыск руководство Эстонии из-за «преступлений перед памятью освободителям мира от нацизма».

13 февраля в базе МВД появились данные о розыске бывшей премьер-министра Эстонии Каи Каллас и эстонского госсекретаря Таймара Петеркопа, политики были объявлены в розыск по уголовной статье, а по какой, как всегда, не уточнялось.

Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в отношении Каллас и Петеркопа возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

В общем, справедливо, конечно, нельзя заниматься вандализмом, но как-то нелепо - вот приедет Кая Каллас в Геленджик на отдых, а ее сразу - раз! и в краснодарское СИЗО...

Хотя есть возможность куда серьезней выступить против Эстонии, которая после выхода из СССР объявила о восстановлении своей государственности до 1938 года. Но эта же государственность была восстановлена и в годы нацистской оккупации. И на территории Эстонии действовали законы Эстонской республики досоветского периода, создавались эстонские военные формирования, строились концлагеря с эстонскими офицерами во главе и так далее. К 1 ноября 1941 г. членами эстонского формирования «Самооборона» было проведено 5033 облавы, арестована 41 135 человек – бывших советских работников, коммунистов, членов их семей, военнослужащих Красной армии, евреев, из которых казнены на месте 7 357 человек.

С восстановлением советской власти особых разбирательств не проводили, Эстонская республика не была осуждена как нацистская и денацификации не подвергалась.

А почему бы МИД РФ не вернуться к этому историческому вопросу? Можно и в компании с государством Израиль, где должны помнить "юденфрай" в Эстонии силами местного населения, без всяких СС...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Да, таки так!
Таки так! написал 14.02.2024 12:06
Адик их и хвалил за то, что они единственные достигли юденфрай. Даже бывшие пастухи динозавров, даже они на 100% не вышли!
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