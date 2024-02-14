Не только срок, но и конфискация

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.

Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Ну ладно, на всякий случай я вообще ничего не пишу и не говорю об ар...и. Даже слова этого не буду произносить. Раз моему государству настолько неважно, что я там думаю на этот счет.

Но вот про деятельность против безопасности России хотелось бы уточнений. Допустим, говорю я "чиновник такой-то - дурак" - передаю ли я этим сведения, способные нанести ущерб безопасности России?

Хотелось бы четкого перечня деяний, которые наносят ущерб - и тех, что не наносят.

А.Б.