Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Не только срок, но и конфискация

Опубликовано 14.02.2024 в разделе комментариев 0

суд закон
Не только срок, но и конфискация

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Конфискация денег или имущества теперь грозит за деятельность, направленную против безопасности России, за публичные оскорбления и дискредитацию армии. Также конфискация распространяется на активы, полученные таким способом.

Изменения вносят в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Ну ладно, на всякий случай я вообще ничего не пишу и не говорю об ар...и. Даже слова этого не буду произносить. Раз моему государству настолько неважно, что я там думаю на этот счет.

Но вот про деятельность против безопасности России хотелось бы уточнений. Допустим, говорю я "чиновник такой-то - дурак" - передаю ли я этим сведения, способные нанести ущерб безопасности России?

Хотелось бы четкого перечня деяний, которые наносят ущерб - и тех, что не наносят.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсети, запрещенной в России
Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсет...
11.02.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Хочешь быть красивой - плати! (0)
Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с "наливайками" (1)
Не только срок, но и конфискация (0)
Экс-премьера Эстонии объявили в розыск (1)
Пятилетний срок Борису Кагарлицкому (7)
Нацистская элита вернула себе власть в Германии (44)
Хуситы оставили Британию без чая (3)
Вот это и есть убийство свободной прессы (19)
Калининградский губернатор Алиханов: философ Кант имеет отношение к спецоперации (9)
Ксения Собчак планирует подать в суд на телеканал НТВ (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: "Мы хотим знать, с кем и с чем воюем"
Михаил Делягин Михаил Делягин: ЦБ под ударом: Совбез проверяет работу Набиуллиной?
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: По Селидово
Дарья Митина Дарья Митина: Завтра!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Британская политическая культура: почему актуально. И почему "цивилизация", и почему "людоедов"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss