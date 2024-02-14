Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с "наливайками"

Закон разрешает субъектам Федерации вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. В частности, можно будет запретить продажу слабоалкогольных напитков — пива, сидра, пуаре, медовухи — во всех объектах общепита, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.
Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, кроме ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
Сижу и думаю, а зачем надо бороться с "наливайками"? Если это плохо, то запретить, и всё. Если неплохо, то зачем с ними бороться?
А то испокон века так повелось - государство одной рукой гребет деньги с подакцизных товаров, в первую голову с алкоголя и табака, а другой рукой с ними же "борется"...
Вы уж там определитесь, граждане начальники, с чем вы боретесь, а с чего деньгу гребете.
А.Б.
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TimothyOwene написал 14.02.2024 12:29
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Кущ абисняет абизянам написал 14.02.2024 11:55