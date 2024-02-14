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Московский листок

Хочешь быть красивой - плати!

Опубликовано 14.02.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Хочешь быть красивой - плати!

С 1 марта в российских регионах начнут работать межведомственным комиссиям, направленных на борьбу с нелегальным трудоустройством. Государство у нас теперь "считает копейку", и шутить с ним не стоит - допустим, вы оказываете какие-нибудь парикмахерские услуги на дому, даете объявление, и вот по этому объявлению к вам приходят... И потом рассказывайте, что просто пришли постричь подругу Зину совершенно бесплатно, а она и не подруга вам, и вообще Клава...

Конечно же, все предусмотрительные частные цирюльники давно оформили самозанятость, благо это минутное дело. И дело это выгодное - преимущесто стрижки на дому не только в цене, хотя "мастер по вызову" не платит за помещение, оборудование и прочее, тут и себестоимость у него явно ниже.

Я сам оценил преимущества домашней стрижки во время пандемии, как и многие, наверно.

Но это со мной так хорошо - посмотрите на фото, там кроме машинки с насадкой в три миллиметра ничего и не требуется, ни лака, ни краски... Большинство клиентов-мужчин в этом плане неприхотливы, хотя, конечно, встречаются и требовательные господа.

А с дамами вообще сплошное разорение - гели, кремы, краски, практически все имортное и неизбежно дорогое.

Я интересовался у дамского мастера, сколько в цене женской стрижки составляют расходы на материалы, а сколько собтвенно труд. Получается, что труд - процентов 25...

Но система самозанятости не позволяет относить это все на себестоимость, поэтому никакого выигрыша по налогам не получается, если, конечно, не пытаться обмануть родное государство. Но оно теперь не любит, когда его обманывают...

В принципе, можно предложить клиенту отдельную цену на работу и отдельную - на материалы, то есть вы как бы продаете клиенту материалы без прибыли, по себестоимости, и добавленная стоимость не возникает. Но как вы рассчитаете долю шампуня из здоровой банки на одну стрижку, например? Это к самозанятому парикмахеру нужно еще товароведа и бухгалтера.

В этом плане парикмахерский салон, конечно, имеет более совершенное устройство - все дорогущие материалы и технические средства закупаются оптом, что выгодно. Но аренда помещения, налоги, сотрудники, не занятые непосредстыкенно в производстве, ну и самому владельцу салона надо же что-то зарабатывать. И за все это платит клиент, а ему накладно.

В общем, получается, что куда выгодней быть лысеющим мужиком, чем приятной дамочкой с проблемной шевелюрой. Но операции по смену пола у нас теперь так запросто не делают, особенно по коммерческим показаниям.

Выход один - по возможности, конечно, относить дорогостоящие матераилы на счет клиента. Когда отношения давние и хорошие, это вполне возможно, и в этом нет никакого нарушения.

А все остальные варианты включать в стоимость, никуда не денешься. Хочешь быть красивой - плати!

 А.Б.



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