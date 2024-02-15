Ждать ли привета от правительства, который передаст ОМОН?

Пленарное заседание форума "За свободу наций!" состоится 16 февраля, на нем запланированы выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В эти же самые дни, и это было известно еще год назад, в Москве состоится 5-й Российский социальный форум как элемент Всемирного социального форума, который пройдет в Непале. А у нас в Москве и Питере.

Я возгордился как член оргкомитета РСФ!

Дело в том, что первый Всемирный социальный форум состоялся как "анти-Давос", одновременно с форумом глобалистов в Давосе.

Дальше движение социальных форумов, ставшее действительно всемирным, зажило своей жизнью, не зависящей от властей предержащих.

А теперь правительство и "Единая Россия" вот тоже проводят форум, и тоже с антиглобалистской повесткой, и в то же самое время! И что нам теперь? Ждать привета от правительства, который передаст ОМОН?

Или всех скопом объявят иноагнтами - хартия форумов же всемирная, то есть иностранная, и подписавшиее ее находлятся таким образом под иностранным влиянием. Ну как ООН - там ведь тоже одни иностранцы заседают. Или Интерпол - МВД у нас тоже теперь иноагенты? Я вот не очень понимаю.

А.Б.