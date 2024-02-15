Канадские пираты наказали все человечество

Арест в Канаде самолета Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" является пиратством и угоном, сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.

В феврале 2022 года самолет авиакомпании "Волга-Днепр" выполнял гуманитарный рейс по заказу правительства Канады по перевозке тест-наборов COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады из-за распоряжения, запрещающего российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Канады.

Выглядит и правда цинично.

Но дело в том, что Ан-124 - уникальная машина, есть грузы, которые может перевозить только она. И реально эти машины сейчас все заняты в самых разных точках земного шара. Практически работают на все население земли.

А этот самолет стоит в Канаде и не работает... И всем наплевать.

Был у меня такой случай, лет двадцать назад японская компания "Кинтетсу" обратилась к правительству РФ с просьбой предоставить Ан-124 для перевозки в Афганистан тяжелых машин для разминирования. Ни в один самолет в мире эти тягачи больше не влезали.

Заметим, наших в Афгане давно уже не было, там стояли американц и британцы, а также понемного специалистов из других западных стран, в том числе японцев. То есть риск подорваться на мине был у них, ну и мирное население страдало в первую очередь, но на них всем всегда плевать.

Мне поручили, я согласовал воппрос с МЧС, вернее с "Эмеркомом", коммерческой составляющей этого силового министерства - никаких вопросов, согласовали и везите хоть завтра.

А японцы уперлись! По шуму Ан-124 не проходит по японским нормам. Вроде бы вашу технику надо отвезти для решения задач ваших же военных, ну и гуманитарная же миссия...

Но нет, так и не дали добро. И техника японская осталась в Японии, а мины - в афганской земле.

А в нынешних условиях такой вопрос даже решать никто не возьмется.

А.Б.