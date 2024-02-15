Бекмамбетов перестает быть российским режиссером

Киностудия «Базелевс», основанная режиссером Тимуром Бекмамбетовым, не вошла в этом году в список кинокомпаний с приоритетной господдержкой.

В этом году Совет Фонда кино, определяя лидеров отечественного кинопроизводства, исключил из списка «Базелевс». Таким образом, компания не получит господдержку в приоритетном порядке и не сможет претендовать на безвозмездный прокат.

Исключение студии, среди работ которой серия «Ёлки», «Ночной дозор» и «Особо опасен», произошло на фоне интервью Бекмамбетова западным СМИ, где он высказал свою точку зрения о российской спецоперации на Украине.

Бекмамбетов сейчас живет на три страны – США, Израиль и Казахстан. России в этом списке нет. Режиссер постепенно распродает российскую недвижимость и скоро, видимо, будет голливудским режиссером казахстанского происхождения. А в России, наверно, станет иноагентом...

А.Б.