Военные действия продолжатся

CNN сообщает: "Предложение Путина о прекращении огня на Украине отвергнуто Соединенными Штатами.
По данным трех российских источников, сигнал Путина был передан в Вашингтон, где встретились высшие официальные лица США, включая советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Билла Бернса и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Провал подхода Путина знаменует собой третий год самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны и показывает, насколько далеко друг от друга остаются две крупнейшие ядерные державы мира».
Это цитата из CNN. От меня лично ничего не будет.
А.Б.
|
|
Кущ абисняет абизянам написал 15.02.2024 11:11