Военные действия продолжатся

CNN сообщает: "Предложение Путина о прекращении огня на Украине отвергнуто Соединенными Штатами.

По данным трех российских источников, сигнал Путина был передан в Вашингтон, где встретились высшие официальные лица США, включая советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, директора ЦРУ Билла Бернса и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Провал подхода Путина знаменует собой третий год самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны и показывает, насколько далеко друг от друга остаются две крупнейшие ядерные державы мира».

Это цитата из CNN. От меня лично ничего не будет.

А.Б.