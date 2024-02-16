Углеводородное проклятие России

Сегодня экспорт нефти и газа (в меньшей степени угля) приносит России большое количество валюты, что благоприятно сказывается на экономике. Но углеводородный экспорт может Россию и погубить. Если страна делает ставку на экспорт сырья, пусть даже очень востребованного на мировом рынке, в долгосрочной перспективе она обязательно проиграет. Потому что рано или поздно появятся технологии, делающие данное сырье не нужным. Мировая экономика сегодня находится в самой начальной стадии перехода на совершенно иной источник энергии, грозящий похоронить все предыдущие виды энергетики: тепловую, атомную, гидро- и прочие (в том числе солнечную и ветровую).

Эта история началась еще в середине прошлого века. В то время в Австрии жил талантливый инженер Виктор Шаубергер, занимавшийся сплавом бревен с альпийских гор в долины. Он умел так закрутить воду в канале, что та самостоятельно без насоса шла в гору и еще бревна с собой тащила. Подъем был небольшой, не более пяти градусов, но другие и этого сделать не могли. После аншлюса Австрии Шаубергера вывезли в Германию и заставили работать на Третий рейх. А когда война ззакончилась, американцы вывезли Шаубергера в свои Штаты и предложили ему работать на величие самой демократичной демократии в мире. Однако Шаубергер отказался от американских предложений. А потом даже сумел вернуться на родину в Австрию. Но умер через две недели после возвращения.

В 50х годах прошлого столетия немецкое правительство решило проверить некоторые технологии Шаубергера, в частности его технологию вихревой закрутки воды в канале. Проверку поручили выполнить профессору Университета города Кассель Францу Попеллю. Профессор был настроен к идеям Шаубергера весьма отрицательно, но он оказался честным человеком и скрывать или фальсифицировать полученные результаты не стал. Согласно данным проверки, при закрутке воды в трубе по сложной так называемой геликоидальной траектории гидросопротивление с увеличением расхода вначале растет, потом падает, снова растет и снова падает, опять растет и наконец падает так сильно, что уходит в отрицательную область. Отрицательное гидросопротивление означает, что в системе возникает напор неизвестной природы, по своей величине превышающий гидросопротивление. Получалось, что в такой системе насос становится не нужным и вода будет циркулировать по контуру самостоятельно без затрат энергии. Профессор не смог дать объяснения найденному эффекту, он только его зафиксировал. Также зарегистрировали появление излучения неизвестной природы, меняющего свойства использованных в опытах медных трубок.

Хотя результаты проверки на тот момент не поддавались теоретическому осмыслению, возникала заманчивая перспектива использования вихревых технологий на практике. Однако, смущало наличие загадочного излучения. Нужно было проверить его воздействие на живые организмы. Решили проверять на рыбах. Проверку вели на протяжении полувека.

В рыбных хозяйствах имеется большая проблема, состоящая в необходимости регулярной продувки прудовой воды воздухом, на что приходится тратить много энергии. Вихревая закрутка воздуха по геликоидальной траектории позволяет в разы сократить энергозатраты и одновременно проверить, как сказывается обнаруженное излучение на рыбах. Оказалось, что никак не сказывается (и в этом до сих пор кроется загадка; излучение меняет свойства использованного металла, но совершенно не вредит живым организмам). И потому в 2015 году было принято решение об учреждении в Германии компании "ROSCH INNOVATION", специализирующейся на выпуске генераторов энергии с использованием вихревых технологий Шаубергера.

Генератор состоит из заполненной водой колонны высотой более 20 метров, внутри которой установлена замкнутая цепь с опрокинутыми ковшиками. Сжатый воздух поступает из компрессора в самую нижнюю часть колонны под ковшики с одной стороны цепи, заполняет их, и ковшики под действием подъемной силы Архимеда всплывают с передачей импульса движения на цепь. А затем движение передается на электрогенератор. Мощность стандартного немецкого генератора составляет 50 кВт, максимальная мощность компрессора равна 60 кВт. Но компрессор работает на максимальном уровне только в самом начале, когда требуемый режим еще не установился. А по мере выхода на эксплуатационный режим мощность компрессора плавно уменьшают примерно до 3х киловатт.

В российском сегменте Интернета идут нескончаемые споры о работоспособности немецкого генератора. Хотя специалисты компании утверждают, будто в генераторе идет преобразование кинетической энергии поднимающегося воздуха, все понимают, что это просто отговорка и настоящая причина эффективной работы кроется в другом. Я не стану детально объяснять причину работоспособности генератора, так как сделал это подробно в статье "Почему работает генератор РОШ?", которая имеется на многих сайтах Интернета и с которой любой желающий может ознакомиться. Озвучу только самое основное: вихревая закрутка воздуха по геликоидальной траектории сразу на выходе из компрессора заставляет работать физический вакуум, который за счет своей огромнейшей энергии формирует дополнительный аэродинамический напор, в результате чего напор и энергозатраты компрессора резко снижаются.

Сегодня отдельные генераторы немецкой компании работают в Германии, Мексике, Таиланде. В Хорватии работает уже целая опытная электростанция из двадцати генераторов общей мощностью 1000 кВт. В Южной Корее строится опытная электростанция мощностью 4 МВт. В Ираке проектируется (или даже строится) целый кластер полупромышленных электростанций: две станции по 100 МВт и две по 50 МВт. Кроме того, возникают параллельные компании по выпуску аналогичных аппаратов в Таиланде, Малайзии, Индии и Новой Зеландии. А ведь есть еще и такие компании в США (IEC) и Канаде (NOCA CLEAN ENERGY), которые используют иные способы извлечения энергии из физического вакуума, основанные на исследованиях Николы Тесла. Но вследствие того, что факт работы всех этих генераторов до сих пор противоречит академическим представлениям о природе энергии, в научном мире они считаются жульничеством и обманом. По этой причине СМИ если и пишут о них, но только как о грандиозной афере.

А что в России? Тишь да гладь. Насколько мне известно, в России действуют только несколько инициативных групп, пытающихся популяризировать это самое перспективное научное направление следующих десятилетий. В одну из таких групп вхожу я. Мы продвигаем улучшенные технологии Шаубергера, благодаря которым можно будет создать генератор мощностью 500 кВт и размерами порядка 0.7х0.7х0.7 метров. Но до сих пор никто из «альтернативщиков» инвестиций на практическое воплощение не получил. И причина такого равнодушия к новым энергетическим технологиям заключается в углеводородном проклятии России: однажды мне так и заявили «Да зачем напрягаться, если есть нефть и газ?». А что нефть и газ в долгосрочной перспективе станут не нужны, до королей нефти и газа не доходит.