Поезда будут ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург каждые 10-15 минут, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Президент Путин в четверг провел в Верхней Пышме совещание по развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ.

Министр рассказал президенту, что опытный образец российского поезда для ВСМ должен быть создан в 2026 году, первые 28 таких составов надо сделать к 2028 году. И вообще вот-вот всю страну от Выборга до Владивостока покроет сеть ВСМ...

Наша с Александром Ляско статья "Полосатый рельс" в "Комсомольской правде", в которой мы камня на камне нге осталяли от прожекта ВСМ, вышла больше 20 лет назад. Времена были еще нормальные, статья обсуждалась в правительстве, и возразить было нечего. Да ведь сегодня уже ясно, что все в статье было написано верно: кроме воровства, ничего не получится.

Александр давно плюнул на российскую журналистику, защитил кандидатскую по экономике, потом докторскую, потом докторскую в Харрору, и сейчас преподает где-то в Британии... А ВСМ в том же месте, что и всегда.

А ведь разработка проекта шла с 1960-х годов! В СССР планировали две основных ветки ВСМ - от Ленинграда до Адлера и ответвление на Крым, что сегодня уже не очень актуально ввиду боевой обстановки по ходу маршрута.

Указом Ельцина от 1991 года было создано РАО ВСМ, начали строить высокоскоростной поезд "Сокол" силами почему-то предприятия "Рубин", ранее строившего подводные лодки. Кстати, построили поезд, только где он теперь?

Путей для ВСМ прокладывать даже не начинали, хотя деньги тратили исправно. Позже РАО по-тихому закрыли.

Кстати, Китай за это время не только создал сеть ВСМ по всей стране, но и сконструировал скоростные поезда, самые быстрые в мире...

А.Б.