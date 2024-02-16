Зеленский разрешил наркоту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в стране.
Закон будет регулировать обращение на Украине каннабиса в медицинской, промышленной и научной деятельности. Среди прочего он также упростит медицинское использование лекарств с каннабисом в составе и введет контроль за производством таких препаратов.
На Украине всегда, насколько я припоминаю, употребляли анашу, которая там, что называется, "растет за сортиром". Юлия Тимошенко, заявила, что решение приведет к неконтролируемому производству и потреблению каннабиса - как-будто его сейчас кто-то контролирует...
На Украине и с более тяжелыми наркотиками всегда было легче, а уж в военное время - о чем говорить? Как я понимаю, употребление веществ в украинской армии практически поголовное.
Да Зеленский об этом говорит практически прямо: легализация будет честной «для всех, кто этого требует», в частности, чтобы избавиться от стресса, боли и травм.
То есть Зеленский вполне сознательно сажает вверенную ему страну на иглу ради укрепления своего режима. Конечно, обкуренный и обдолбанный гражданин гораздо меньше способен сопротивляться тому, что делает с ним государство.
У нас тоже есть эта проблема, правда, пока о "легалайзе" пока никто не заикается, слава богу.
А.Б.
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Кущ весьолый написал 16.02.2024 10:40