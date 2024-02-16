Карлсон заявил, что продукты в России в четыре раза дешевле, чем в США

Журналист опубликовал видео похода в столичный продуктовый гипермаркет «Ашан».

«Все, кто покупал продукты, были из США. И мы не обращали внимание на цены, просто складывали в тележку товары на неделю. Вышло 104 американских доллара (9481 рубль)», — поделился Карлсон.

А он не поделился, во сколько раз средняя зарплата американца больше, чем зарплата среднего москвича?

Средняя зарплата в США в год определена на уровне 51 000-53 500 долларов, то есть чуть больше 4 млн. рублей, за месяц – 4300 долларов (более 326 тыс. рублей). А у нас даже для самозанятых верхняя планка 2 400 000 в год. А так средняя зарплата в России в 2023 году - 71 тыс. рублей, в пять раз меньше, чем у американцев.

Так что даже по Карлсону получается, что цены ниже в 4 раза, а зарплаты ниже в 5 раз...

Ну и что бы Карлсону не радоваться, если его личное состояние больше 400 миллионов долларов. У кого-то из российских журналистов есть столько? Или хоть в первом приближении?

А.Б.