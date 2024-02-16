Сухие завтраки могут исчезнуть с прилавков

Если зерновые продукты для завтраков, отруби и смеси для мучных изделий включат в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Зерно» и начнут наказывать за неисполнение требований, то эти продукты просто исчезнут с полок российских магазинов.

Исполнение требований по регулированию приведет к дополнительным затратам в миллиарды рублей. В результате рознице будет выгоднее вообще отказаться от торговли ими.

В пресс-службе Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») подтвердили, что включение в систему «Зерно» онлайн- и офлайн-торговли повлечет за собой дополнительные издержки.

Ну и ладно, будем варить кашу по старинке...

А.Б.