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Московский листок

Независимые медиа в период нарастания буржуазного авторитаризма

Опубликовано 17.02.2024 автором в разделе комментариев 0

сми тв газеты
Независимые медиа в период нарастания буржуазного авторитаризма

Доклад на 5 Российском социальном форуме

1.Характеристика функционирования независимых медиа (как СМИ, так и блогов) в период сворачивания свободы слова и ряда демократических свобод как таковых.

2. Финансово-экономический аспект обеспечения независимости СМИ.

3. Ограничение возможностей судебной защиты независимых медиа.

4. Внесудебные меры ограничения независимости СМИ.

5. Появление законодательных норм, напрямую ограничивающих свободу слова.

6. "Офшорная журналистика" и пределы ее независимости.

Первое. Буржуазная демократия и буржуазная диктатура - это два "агрегатных состояния" капиталистической системы, находящиеся в динамическом равновесии и диалектическом единстве. Это не оценочная категория, а факт нашей жизни.

Буржуазная демократия - система эффективная, полезная, но чрезвычано затратная, что делает ее возможной только в развитом и богатом обществе.

Буржуазная диктатура - существенно более экономиченая система, к тому же также обладающая рядом достоинств, в том числе способностью к мобилизации ресурсов и простотой принятия решений.

В нашей исторической ситуации мы имеем систему развивающегося буржуазного авторитаризма со сворачяиванием или профанацией демократических институтов, чего никто даже не скрывает.

В системе буржуазной демократии свободная пресса, и система свободы слова как таковая, играют очень важную роль - это система самоконтроля общества, в том числе ситсема контроля общества над государством, а также способ донесения до общества различных новых смыслов.

Буржуазная диктатура не нуждается в системах контроля за собой, более того, она этому противится - печальная судьба Навального тому в пример. Только что получил срок Барис Кангарлицкий, и именно за публицистическую деятельность. Сейчас сидит в СИЗО Сергей Удальцов, и тоже за публикацию.

Для меня лично и для моего поколения журналистов это все - личная трагедия, поскольку все мы пришли в журналстику на воле явления, называвшегося "Гласностью", и сейчас мы наблюдаем, как, так и не став полноценной свободой слова, эта гласность уничтожается, совершенно сознательно и целенаправленно.

2. Во многом наша беда в том, что как в позднесоветской реальности, так и в демократической России не возникло полноценных медиа-ресурсов, способных к самообеспечению. Все медиа очень сильно зависят от "руки дающего" в той или иной форме, той или иной степени.

Такер Карлсон, сейчас, по сути, фрилансер, приехал брать интервью у Путина человеком, чье личное состояние - более 400 миллионов долларов. Это дает ему весьма значительную степень независимости в первую очередь.

У нас есть журналисты, чье личное состояние приближается к этому хоть по его порядку?

Хорошо, у нас есть независимые СМИ, чей годовой бюджет 400 миллионов долларов?

Вопрос не в суммах, вопрос в степени независимости. Если я знаю, что продам такое-то количество экземпляров газеты, и это позволит мне выпустить сдедующий тираж, то я похож на самоокупаемого издателя. Если нет - я проститутка, которая готова вступать в любые отношения с тем, кто заплатит.

У нас нет независимых СМИ по принципу финансовой окупаемости, и никогда не было, кроме газет порнографической направленности.

А сейчас, допустим, районные газеты имеют в уставах пункт, который вообще запрещает им продавать тираж - только распространять бесплатно, естественно, за бюджетные деньги. Никакого стимула делать газету лучше или хуже - только заполнять страницы чем-нибудь, и раскладывать это по почтовым ящикам - у кого щенки, у кого ремонт...

3. Естественно, у редакций как правило нет шансов, если на них подает в суд представитель власти. Все помнят как Лужков выигрывал суды у журналистов наподряд, пока не нарвался на меня в Савеловском суде, где судья отклонила его просто неграмотно составленный иск, а потом на Гайдара, который выиграл дело по существу.

Но сейчас мода на защиту чести и достоинства разных больших начальников прошла, проявилась мода сажать журналистов. Вот только что дали по семь лет руководителям медиа из команды Ксении Собчак за вымогательство - может, оно и было, а может не было - дело слушалось за закрытыми дверями. Известно только, что с человеком, у которого они вымогали деньги, подсудимые никогда не встречались...

Главное - сегодня социальный статус журналиста упал так низко, что в суде к нему относятся как к мелкому жулику. Андрей Караулов, к примеру, к которому еще надеавно министры записывались, сейчас висит на плакате "разыскивается" в отделениях полиции, как-будто он обокрал кого-нибудь...

4. Но с началом спецоперации необходимость в судебных способах давления на СМИ вообще отпала. В первые же дни СВО Роскомнадзор с подачи Генпрокуратуры ограничил доступ к тысячам СМИ, блогок, каналов.

За что?

Депутат Госдумы Михаил Делягин написал запрос в РКН, где просил просто назвать ему причину блокировки ФОРУМа.мск - ему просто вообще не ответили!

А блокировка РКН - это исключение из поиска Яндекса, во всяком случае из "Новостей Яндекса", это исчезновение монетизации, то есть даже призрака самоокупаемости, это существование исключительно на зарубежных площадках - на отечественных моментальное закрытие.

На за Западе тоже исключили российские ресурсы из всякой монетизации, а не так давно крупрпнейший германский хостинг-провайдер выкинул всех российских пользователей со своих площадок - просто так, потому что им так захотелось.

5. Независмые СМИ практически лишили права комментировать происходящее на фронте и шире - в армии, статья о дискредитации и фейках может пониматься очень широко, поэтому я, например, вообще отказываюсь касаться ряда тем. Хотя читатели слушатели недоумевают. А мне просто нечего им ответить.

6. Есть пока еще возможность уехать и что-то писать или снимать "оттуда". Это относительно безопасно. Но политический эмигрант - это совершенно необязательно свободный человек. Вспомним ъхотя бы прецедент с "Медузой", которой тамошние "хозяева дискурса" отказали от постоя. Стоило уезжать от своей системы госпропаганды, чтобы встраиваться в чужую.

Особенно это чувствительно для эмигрантов левой направленности, которые для капиталистической системы одинково чужие как в России, так и на Западе. Не случайно тот же Борис Кагарлицкий после того, как его отпустили из СИЗО в Республике Коми под штраф, не стал пытаться уехать из страны, хотя у него была возможность как-то более-менее там устроиться.

Но "офшорная журналистика" абсолютно не выход. Выход нужно искать здесь, в той среде, для которой вы органичны. Хотя это и сулит некоторые издержки - вот, журналист с "Авроры" Леонид Развозжаев получил предостережение от полиции прямо в день смерти Навального, и именно в связи с ней!

И деваться, в общем, особо некуда.



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