Все равно главная новость - смерть Навального. Уверен, Путин не давал распоряжения убить Навального. А никто иной полномочий решать судьбу главного заключенного страны не имел.

Я даже не про клоунаду с избирательной кампанией... Просто зачем было позориться и давать ему 20-летний срок, если собирались "решить вопрос" гораздо раньше?

Нет, не убили, а угробили. Ухайдокали.

Навальный ведь поступил в тюрьму совсем не здоровым человеком, практически сразу после Шарите, где его едва откачали. И в тюрьме условия для него были далеко не санаторными. А должны были буквально пылински сдувать, и уж обследовать заключенного номер один по полной программе - никакой тромб просто так не отрывается. Навальному было 47 лет, в этом возрасте у 100 процентов мужчин есть признаки атеросклероза, а жизнь Навального позволяла предположить, что со здоровьем там все очень не очень...

Районная больница, оказывается, меньше километра от зоны. Никаких чудес не надо, просто обследовать. Да хоть аспирин кардио назначить, и то хлеб... А наверняка и давление поднималось, и много, чего еще. И климат явно не лечебный. Теперь уже никто не скажет.

Ухайдокали.

А.Б.