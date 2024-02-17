Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Ухайдокали...

Опубликовано 17.02.2024 в разделе комментариев 4

путин навальный
Ухайдокали...

Все равно главная новость - смерть Навального. Уверен, Путин не давал распоряжения убить Навального. А никто иной полномочий решать судьбу главного заключенного страны не имел.

Я даже не про клоунаду с избирательной кампанией... Просто зачем было позориться и давать ему 20-летний срок, если собирались "решить вопрос" гораздо раньше?

Нет, не убили, а угробили. Ухайдокали.

Навальный ведь поступил в тюрьму совсем не здоровым человеком, практически сразу после Шарите, где его едва откачали. И в тюрьме условия для него были далеко не санаторными. А должны были буквально пылински сдувать, и уж обследовать заключенного номер один по полной программе - никакой тромб просто так не отрывается. Навальному было 47 лет, в этом возрасте у 100 процентов мужчин есть признаки атеросклероза, а жизнь Навального позволяла предположить, что со здоровьем там все очень не очень...

Районная больница, оказывается, меньше километра от зоны. Никаких чудес не надо, просто обследовать. Да хоть аспирин кардио назначить, и то хлеб... А наверняка и давление поднималось, и много, чего еще. И климат явно не лечебный. Теперь уже никто не скажет.

Ухайдокали.

 А.Б.



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Светлая память герою написал 17.02.2024 07:20
Давайте почтим память минутой молчания
Ответить
(без названия)
хрю написал 17.02.2024 06:57
возвращаться плохая примета
Ответить
Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока не отгниет у крыски шейка от тушки написал 17.02.2024 06:36
Дуру ни нада врубать!
Ясно ведь, що Заплеванный Гэбэвский Окурок и ухайдокал Навального!
Навального в карцере больше держали чем в камере. А по чьему распоряжению??
ЧЁ дуру-то врубать!
Начальство всех исправительных учреждений получает указ сверху о том как содержать любого важного арестанта.
Дотравили или даже придушили, а Симонян с Соловьиным пометом скажут, що Навальный сам на колючую проволоку под током кидался по несколько раз на дню!
Не, ну дуру конечно мастерски постоянно редактор врубает или реально идиот, ведь ездил же он в командировки на Донбасс убивать украинцев.
Ответить
(без названия)
Нестор Петрович написал 17.02.2024 06:34
Заморили. От путинской России если что светлое в истории и останется, так это Алексей Навальный. Удивительно, как на гигантскую свору молчунов, трусов, подхалимов и подлецов уродился искренний, обаятельный и смелый человек. Родись он где в Европе, быть ему лидером нации. А в РФ Путин и особенно злобная свора путинистов сживут со свету любого достойного человека.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсети, запрещенной в России
Интервью Путина дало высокую посещаемость в соцсет...
11.02.2024
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? как кандидат в президенты?
Путин на Чукотке: как президент? как главковерх? к...
10.01.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Трампа признали мошенником (0)
Аэропортам могут разрешить ограничивать допуск провожающих и встречающих (0)
Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности (0)
Ухайдокали... (4)
Политический капитализм и уроки Сербии (0)
Независимые медиа в период нарастания буржуазного авторитаризма (2)
Сухие завтраки могут исчезнуть с прилавков (7)
Карлсон заявил, что продукты в России в четыре раза дешевле, чем в США (12)
Зеленский разрешил наркоту (9)
Путин санкционировал новый виток высокоскоростной коррупции (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Currеnt mood
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Клуб 7 Ноября о реакции на убийство
Дарья Митина Дарья Митина: Начинает работу Пятый Российский Социальный Форум - присоединяйтесь к нам!!!
Дарья Митина Дарья Митина: А вот и рояль в кустах!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Отставки после выборов и пробуждение Минобороны
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss