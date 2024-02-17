Все равно главная новость - смерть Навального. Уверен, Путин не давал распоряжения убить Навального. А никто иной полномочий решать судьбу главного заключенного страны не имел.
Я даже не про клоунаду с избирательной кампанией... Просто зачем было позориться и давать ему 20-летний срок, если собирались "решить вопрос" гораздо раньше?
Нет, не убили, а угробили. Ухайдокали.
Навальный ведь поступил в тюрьму совсем не здоровым человеком, практически сразу после Шарите, где его едва откачали. И в тюрьме условия для него были далеко не санаторными. А должны были буквально пылински сдувать, и уж обследовать заключенного номер один по полной программе - никакой тромб просто так не отрывается. Навальному было 47 лет, в этом возрасте у 100 процентов мужчин есть признаки атеросклероза, а жизнь Навального позволяла предположить, что со здоровьем там все очень не очень...
Районная больница, оказывается, меньше километра от зоны. Никаких чудес не надо, просто обследовать. Да хоть аспирин кардио назначить, и то хлеб... А наверняка и давление поднималось, и много, чего еще. И климат явно не лечебный. Теперь уже никто не скажет.
Ухайдокали.
А.Б.
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Светлая память герою написал 17.02.2024 07:20
хрю написал 17.02.2024 06:57
пока не отгниет у крыски шейка от тушки написал 17.02.2024 06:36
Ясно ведь, що Заплеванный Гэбэвский Окурок и ухайдокал Навального!
Навального в карцере больше держали чем в камере. А по чьему распоряжению??
ЧЁ дуру-то врубать!
Начальство всех исправительных учреждений получает указ сверху о том как содержать любого важного арестанта.
Дотравили или даже придушили, а Симонян с Соловьиным пометом скажут, що Навальный сам на колючую проволоку под током кидался по несколько раз на дню!
Не, ну дуру конечно мастерски постоянно редактор врубает или реально идиот, ведь ездил же он в командировки на Донбасс убивать украинцев.
Нестор Петрович написал 17.02.2024 06:34