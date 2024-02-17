Макрон и Зеленский подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности

Накануне Зеленский подписал аналогичное соглашение с Шольцем.

По словам президента Франции, договор конкретизирует обязательства, взятые в формате "Большой семерки" на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. Он добавил, что документ подписан на десять лет и будет действовать до вступления Украины в Североатлантический альянс. Соглашение также включает в себя выделение трех миллиардов евро военной помощи Киеву в 2024 году, уточнил Макрон.

Вообще гарантии безопасности включают в себя обычно вступление в войну в случае, если на одну из стран кто-нибудь напал.

Я так понимаю, если Алжир или Тунис нападут на прекрасную Францию, то украинское войска немедленно окажут ей помощь. Аналогично с Германией, окруженной Польшей и Данией с Австрией.

А как быть с Украиной? Гарантии - это гарантии, то есть германские и французские войска должны начать боевые действия на украинской территории?

Если же нет, если "это совсем другое", то что за "гарантии"?

А.Б.