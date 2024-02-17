Аэропортам могут разрешить ограничивать допуск провожающих и встречающих

Российским аэропортам могут разрешить временно ограничивать допуск провожающих и встречающих, соответствующий законопроект разработал Минтранс, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там пояснили, что совместно с силовыми структурами проводится совершенствование правил безопасности.

"Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов", — уточнили в Минтрансе.

Но если террористическая опасность в аэропортах так высока, то может там и с билетами делать нечего?

А.Б.