Аэропортам могут разрешить ограничивать допуск провожающих и встречающих

Российским аэропортам могут разрешить временно ограничивать допуск провожающих и встречающих, соответствующий законопроект разработал Минтранс, сообщили в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что совместно с силовыми структурами проводится совершенствование правил безопасности.
"Допускается введение временных ограничений на допуск на территорию аэропорта лиц, не являющихся пассажирами и не имеющих проездных документов", — уточнили в Минтрансе.
Но если террористическая опасность в аэропортах так высока, то может там и с билетами делать нечего?
А.Б.
|
|