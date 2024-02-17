Трампа признали мошенником

Суд в Нью-Йорке признал 45-го президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. Его обязали выплатить $354,9 млн. По $4 млн должны выплатить сыновья экс-президента — Дон Трамп-младший и Эрик Трамп.

В постановлении судьи говорится, что Трамп и другие ответчики по делу «не способны признать ошибочность своих действий». «Полное отсутствие раскаяния граничит с патологией»,— считает судья.

Иск подавала генеральный прокурор Нью-Йорка демократ Летиция Джеймс. Она обвинила Дональда Трампа в том, что он 10 лет преувеличивал свое состояние до $3,6 млрд, чтобы получить от банков более выгодные условия кредитования.

А.Б.