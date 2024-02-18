Как Лжекомиссия борется с наукой

В 1998 году по инициативе академика Гинзбурга была учреждена Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН. Я называю ее более правильным именем "Лжекомиссия по борьбе с наукой". Первым председателем Лжекомиссии стал академик Кругляков, получивший академический титул совсем незадолго до назначения его на должность председателя Лжекомиссии (и возможно, как раз с условием возглавить сию организацию). Согласно уставу, деятельность новой академической конторы состояла в том, чтобы бороться и изгонять из российской науки самые одиозные маскирующиеся под науку дисциплины типа астрологии. хиромантии, гаданий по картам и руке и т.д. Читатель, как много раз ты читал что-то про борьбу Лжекомиссии именно с этими суевериями? Я ни разу. Зато очень много читал про то, как Лжекомиссия воюет с торсионными полями, с фильтрами Петрика и т.д. Так может, настоящей целью Лжекомиссии было что-то иное, а не то, что записано в ее уставе?

Не буду интриговать, а заявляю сразу: настоящей целью Лжекомиссии была и есть борьба с наступающим новым знанием, которое грозит похоронить старое знание. По сути, Лжекомиссия - это инструмент старого знания. с помощью которого оно пытается уничтожить молодого конкурента. Примерно как инквизиция 15-17 веков - это инструмент старого религиозного знания, с помощью которого религия пыталась уничтожить нарождающееся научное знание. Конечно, сегодня на кострах не сжигают, все же 21й век на дворе. Ну так есть же намного более изощренные способы уничтожения неугодного человека. Не физического уничтожения, вполне достаточно морального. Помните, как лет 10 назад во всех СМИ склоняли на все лады фамилию Петрика? Я еще коснусь этой истории.

Много лет назад я получил на свою электронную почту анонимное письмо с предупреждением, что против меня начинается кампания дискредитации в интернете и чтобы я вел себя осторожно во избежание неприятностей. Я такому не поверил и только посмеялся. Оказалось, что смеялся я зря. Кампания действительно началась. Велась она следующим образом.

Некто регистрируется на научном или около-научном сайте под моими именем и фамилией и начинает там перепечатку моих статей, опубликованных на сайте www.energoinform.org в разделе "Точка зрения". Причем перепечатывает под моей фамилией. Так что в плагиате и воровстве чужих идей его обвинить не возможно. Но когда начинается дисскусия и обсуждение, он ведет себя настолько по-хамски и оскорбительно, что его навсегда изгоняют из сайта. Я долго не мог понять, какую цель преследует этот некто такой политикой, так как на популяризацию моих идей это совсем не походило. Но все же разобрался.

Вот если вы придете к выводу, что некий Вася Пупкин - хам, сволочь и дерьмо, вы станете воспринимать отрицательно любую информацию, которая от него исходит. Конечно, если он заявит, что дважды два равно четырем, вы с этим согласитесь, так как таблицу умножения знали задолго до знакомства с мистером Пупкиным. Но если он заявит о существования неких торсионных полей, вы станете отрицать их реальность даже если ранее такого термина вообще не слышали. И это будет происходить только по той причине, что информация о торсионных полях исходит от человека, который вам крайне неприятен. Значит, и сама информация окрашивается для вас в неприятные тона. И вы ее отвергаете. Весьма изощренный способ, я до такого не додумался бы. В итоге пришлось уходить с того сайта, откуда этот некто брал мои статьи.

После ухода я долго не появлялся на научных сайтах. И мне показалось, что кампания дискредитации вроде прекратилась. Ага, щас прям! Я был слишком наивен. Мои преследователи временно исчезли из Интернета только по той причине, что временно исчез я. Но когда я появился на сайте, посвященном продвижению холодного ядерного синтеза, снова началась кампания дискредитации (не помню точно названия этого сайта, что-то вроде www.lenr или как-то похоже, я там зарегистрирован под ником Neutrino). На этот раз она велась несколько иначе.

После моей регистрации и публикации нескольких статей там вдруг появился мой двойник с таким же ником, такой же аватаркой и даже с такой же электронной почтой, как у меня. И если он менял свою аватарку (он дважды это делал). у меня она тоже менялась на ту, которую ставил он. То есть он демонстрировал мне, что может полностью управлять моими параметрами, а я сам ничего менять уже не мог. И этот мой двойник начал от моего имени вести пустую болтовню с анекдотами и даже некоторой похабщиной. Хотя я сразу предупредил всех. что это действует мой двойник, а не я сам (и пользователи поняли ситуацию), но что-то исправить даже администратор сайта не мог. Ведь если он забанит моего двойника, то автоматически банюсь и я. Так мне давали понять уже в открытую, что если я не остановлюсь в продвижении идеи бестопливной энергетики, они станут от моего имени публиковать на том сайте самую грязную грязь для моей дискредитации. Пришлось и оттуда уходить.

Почему кампания дискредитации велась по-разному на разных сайтах? Причина очень простая. Сайт www.energoinform.org (с которого все начиналось) не имеет форума и чата, поэтому общаться там не возможно. А значит, и дискредитировать никого не получится. Поэтому приходится использовать иные сайты. Зато сайт www.lenr.ru имеет форум, там общаться можно, значит и дискредитировать неугодного посетителя тоже можно.

На этом сайте, где я сейчас пишу, меня никто не преследует и не дискредитирует. Потому что этот сайт - не научный. Те два сайта. о которых я поведал - научные, там собираются специалисты, способные профессионально оценить мою писанину и сделать соответствующие выводы. Значит, меня оттуда надо изгонять. А какие специалисты могут появиться здесь? Практически никакие. Поэтому здесь я могу писать все, что захочу, и это для моих преследователей опасности не представляет.

А что меня в Лжекомиссии отслеживают, в этом я уверен. И вот почему. Академик Кругляков однажды в качестве примера лженауки упомянул исследования в области гравитационной энергии. А ведь я и этим занимаюсь. Точнее, занимался до недавнего времени. О всяких устройствах, якобы извлекающих энергию из гравитационного поля, пишут многие. Но о самой гравитационной энергии, о ее особенностях и условиях получения, о ее количественных характеристиках в российском сегменте Интернета до сих пор пишу только я один. Других авторов я не видел. Правда, я уже отказался от этого направления, так как нашел гораздо более эффективный источник энергии - физический вакуум (или торсионное поле, что одно и тоже). Но сам этот факт упоминания моих исслледований говорит о том, что я нахожусь под наблюдением.

Физический вакуум или торсионные поля - это новое направление моих исследований. Лжекомиссия гнобит это направление также последовательно, как многое другое. Согласно высказываниям Круглякова и Александрова (Александров - новый председатель Лжекомиссии, так как Кругляков уже умер), торсионные поля либо вообще не существуют, либо существуют и при этом настолько слабы, что никакой реальной отдачи от них быть не может. Академик Генадий Шипов, исследующий проблему торсионных полей (он не относится к академическому сообществу и тоже преследуется Лжекомиссией), утверждает, будто торсионные поля переносят информацию, но не переносят энергию. Должен заявить, что ошибаются и неуважаемая мною Лжекомиссия, и уважаемый академик. Совсем недавно мои знакомые на основе моих консультаций сформировали торсионное поле внутри простого резинового шланга с текущей водой и это привело к увеличению расхода воды на 12%. Энергопотребление насоса осталось тем же самым, никаких новых источников энергии они не задействовали, а расход увеличился. Конечно, 12% для практических целей - это мало, желательно поднять этот показатель до 50 и даже до 100%. Ну так ведь и полученные 12% противоречат как академическим представлениям, так и взгядам Шипова. А как поднять этот показатель даже до 200%, мы уже знаем. Вот только Лжекомиссия будет сильно против.