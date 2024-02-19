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Московский листок

Вчера закончил свою работу 5-й Российский социальный форум

Опубликовано 19.02.2024 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Вчера закончил свою работу 5-й Российский социальный форум

Вчера закончил свою работу 5-й Российский социальный форум, прошедший в Москве и Петербурге с 16 по 18-е число.

Сегодня главное, что прошел. Ничего же не проходит, а тут вроде все и по плану. Ну, народу было поменьше, чем заявлено - на пленарное заседание пришло на 200 человек меньше, чем записалось.

Но очень многие работали дистанционно - это уже с ковида повелось: продукты с доставкой, конференции по зуму... Как говорит обычно председательствовавшая Дарья Митина, "кто зассал, тот сам себе злобный буратино".

Трансляции выложены на ИА "Аврора" и у нас на Социал ЗА тоже, не стоит повторяться. 

 А.Б.



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