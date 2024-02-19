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Московский листок

Ереван не является союзником Москвы

Опубликовано 19.02.2024 в разделе комментариев 0

армения президент
Ереван не является союзником Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины.

Надо понимать, Армения союзник Москвы только по армянскому вопросу, а все остальное по принципу "Давай покурим: сначала твои, а потом каждый свои".

"Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ - дружественный нам народ", - заявил Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.

Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация распространяется на всех, а не только на Армению, так как ее подписали бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия и Украина, признав границы друг друга.

Это сказал руководитель республики, которая больше 30 лет занимала территорию, по Алма-Атинской декларации принадлежавшую Азербайджану. И очень обиделись, когда Россия не стала силой удерживать ее для Армении. Потому что азербайджанский народ - дружественный для России.

И украинский народ - тем более дружественный, вообще братский. Второй по численности народ в России, кстати. А в Армении много живет азербайджанцев или всех вырезали?

Вот, допустим, в 1990-м году в тогда братской Армении жило 48 тысяч русских, а к 2020-му году в "дружественной" осталась только тысяча. Куда делись?

В 1990-м году в Армении жило больше 7 тысяч дружественных украинцев, а к 2020-му году осталось только двести человек. Как так получилось?

Про 37 тысяч живших там в 1990-м году азербайджанцах даже не спращиваю - нет там таких больше.

А вот на "оккупированных" Россией территориях украинцы никуда не делись, и язык украинский там признан государственным, хоть на нем практически никто и не разговаривает.

А что на Украине? А там "братский" армянский народ создает "Армянский легион" - видимо, в память тех галицийских армян, которых украинские нацисты распиливали пополам во время Волынской резни...

 А.Б.



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