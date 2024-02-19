Россиян на Украине не только убивают, но и грабят

Власти Украины намерены продать 691 российский актив, в отношении которого в стране были введены санкции.

Доходы от их продажи направят "на восстановление страны", то есть разворуют, как всегда, впрочем.

10 марта 2022 года Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов. В апреле того же года Верховная рада упростила процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Украинский премьер Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество.

Интересно, война войной, но при чем тут имущество частных лиц и организаций?

Человек ведет бизнес на Украине, платит налоги украинскому государству - какие к нему претензии? Особенно к обществам с ограниченной ответственностью, в уставе которых эта ограниченная ответственность и прописана по закону?

Хотя какие законы?.. Было ваше, стало наше, вот и весь закон.

А.Б.