Украина шантажирует НАТО собственным ядерным оружием

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») поддержал возвращение на Украину ядерного оружия.

«Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания. Если НАТО не хочет принимать нас в альянс, значит, надо делать ракеты. Нам не нужна тысяча. Нам нужно 20. Будут санкции? Потерпим. Иного выхода нет»,— написал Гончаренко.

Навряд ли в условиях нынешнего развала Украина способна быстро создать ядерное оружие без посторонней помощи.

То есть либо ей помогут извне, либо это такая форма шантажа НАТО с целью заставить алянс принять нежелательного члена: все же понимают, что вступление в НАТО Украины - это война.

Кстати, Будапештский меморандум, на который любят ссылаться по поводу и без повода, лишающий Украину ядерного оружия, на самом деле ни одной из сторон не ратифицирован - он и не должен быть ратифицирован, поскольку это не договор, обязательный к исполнению, а "меморандум", по сути - памятка.

Украину лишили ядерного оружия по этому меморандуму, но не лишили права иметь ядерное оружие в принципе. Так что могут повторить, и никто их особенно упрекать не станет...

А.Б.