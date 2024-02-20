Может ли Дума приказать ценам не расти?

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев поднял вопрос о ценах на такси - пригласил в Думу представителей Яндекса, чтобы они объяснили, почему цены на такси стали кусаться.

Причиной стал взлет цен в Яндекс.Такси в сильные снегопады. Депутат предложил унифицировать алгоритмы поиска агрегаторов, чтобы исключить возможности взлета цен в одном районе в 2-3 раза.

Через свой Telegram-канал депутат Гусев предложил вместе с другими агрегаторами такси принять решение и сделать так, чтобы цены на такси не кусались, а поездки оставались доступными.

Смешно. Неужели кто-то и правда считает, что Государственная дума может приказать ценам не расти? Вроде бы страна уже лет сорок живет в рыночной экономике со свободным ценообразованием, а тут прямо как в благословенные времена ЦК КПСС...

Впрочем, в самый что ни на есть "брежневский застой", я еще в институте учился, цены на такси тоже поднимали, причем разом по всей стране и сразу в 2 раза! Было на счетчике 10 копеек за километр, а стало двадцать.

Одновременно выросли и цены на селедку, и тоже сильно: сельд по 70 копеек куда-то испарилась, а ее место заступила знаменитая "сельдь иваси" по 2 рубля сорок копеек.

Народ ответил стихами:

Спасибо, Леня, за такси

и за селедку иваси.

В ЦК усмехнулись: "Не стоит благодарности..."

Кстати, в те благословенные времена цены повышали "по просьбам трудящихся". Хотя трудящиеся были, понятно, ни при чем. Ну если цена вылова, транспортировки, засолки и доставки до прилавка никак не укладывалась в исторические 70 копеек?

Ну и такси. "Волга" стоила 10 тысяч рублей, большие деньги по тем временам. Но и за них эту машину продавали только космонавтам, героям соцтруда и академикам. А на "черном рынке" цена поднималась и до 20-ти тысяч, и до 30-ти... А таксисты сплошь рассекали на "Волгах". То есть при цене в 10 копеек за километр, без бензина и запчастей машина окупалась только через 100 тысяч километров. "Волга" при таком пробеге уже нуждалась в капитальном ремонте... В Совмине подсчитали, прослезились - и подняли цену на такси вдвое.

А у нас сейчас разве рубль не подешевел к основным валютам?

Я, конечно, за валютный патриотизм, но цены на автомобили со мной не согласны, еще менее того согласны цены на запчасти, да и на бензин.

А сильные снегопады, на которые ссылаются агрегаторы - только повод. Да, снег здорово мешает ездить, и заметно удорожает поездку. А в этом году снег в Москве, такое впечатление, что если и чистят, то не каждый день и не везде.

Депутаты ездят на персональных авто, и этих пустяков, с которыми сталкиваются водители на нечищеных улицах, не замечают. А у таксиста увеличивается время поездки, увеличивается расход топлива, да и сам он устает гораздо больше. Можно заставить его ездить за те же деньги, что и в солнечном мае, но он просто будет сидеть дома. Ему не выгодно гробить машину, гробить себя, а получать за это копейки.

И потом - откуда у нас стало столько специалистов по ценообразованию на транспорте? И главное - зачем?

Когда есть свободное ценообразование - ну с чего мы взяли, что такси в столичном мегаполисе вообще может быть дешевым? А в Москве такси безумно дешевое!

Хорошо ли, что таксист в столице готов работать за деньги, которые его коллегу в Париже только насмешили бы?

Нет, это нехорошо. Таксист должен прилично зарабатывать, а значит, нам придется ему прилично платить... И когда наш таксист начнет смеяться с заработков парижского - это и будет настоящий валютный патриотизм...