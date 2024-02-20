А не выпустить ли Путину самому всех политзаключенных?

Каких-либо сообщений о реакции Путина на смерть Алексея Навального в российской колонии «Полярный волк» пока не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это, пожалуй, самое интересное. О причинах и обстоятельствах смерти мы, думаю, не скоро узнаем, если там вообще есть, что узнавать. Но и этого с уверенностью сказать нельзя.

Вопросы возникают, конечно. Почему утверждается, что "скорая" преодолела расстояние до колонии за считанные минуты, хотя там расстояние довольно приличное. Почему говорится, что смерть наступила сразу после прогулки, но прогулка в 6.30 утра, а смерть наступила около часа дня... Наверно, всему этому есть объяснения, но в исчерпывающем виде мы их получим не скоро.

А вот реакция "наверху" - это то, что происходит сейчас.

«Нет, не было», — отметил Песков, отвечая на вопрос корреспондента о том, известны ли Пескову сообщения о реакции главы российского государства на смерть Навального.

Сразу вопросы... А о смерти каждого ли заключенного докладывают президенту? А если выборочно, то на чем основывается выборка?

Есть ли вообще какая-то система докладов о смертях статусных заключенных? Сейчас в местах лишения свободы находятся в том числе люди с очень серьезными проблемами со здоровьем, например, журналист Кара-Мурза-младший, бывший сенатор Шпигель, еще кто-нибудь, кого я не припомнил. Они приговорены к длительным срокам заключения и шансы выйти из заключения живыми у них, мягко скажем, не стопроцентные.

В любом случае, даже когда виновность достаточно очевидна, власть в случае смерти известного человека за решеткой выглядит "не очень". А уж если не очевидна...

Да вот же, вся взрывная популярность Надеждина, которого, правда, пока ни за что не посадили, а только не допустили до выборов, стоит на двух пунктах программы - окончание войны и амнистия политическим заключенным. Выходит, вопрос волнует общество, и делать вид, что все с этим в порядке - никак не получается.

Может и правда, Путину стоит к выборам "приватизировать" этот пункт из программы Надеждина? Тем более, что про готовность заключить мир он уже и так говорит публично?

Вот была бы и реакция, и Пескову было б что сказать...

А.Б.